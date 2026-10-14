Смартфонов с большими батареями сейчас полно, и удивить меня цифрой на коробке непросто. Но сегодня в России начали продавать HONOR, от которого я, честно говоря, в шоке. Батарея на 11 000 мАч — это больше, чем у двух обычных смартфонов вместе. К ней прилагается защита от воды, грязи и даже кипятка, а стоит всё это дешевле многих смартфонов среднего класса. Разобрался, какую версию заказывать, что у него внутри и на чём HONOR сэкономила, чтобы уложиться в эти деньги.

Три версии от 35 тысяч рублей

Смартфон называется HONOR X9e Pro, и его уже можно заказать на AliExpress в российской версии, то есть с русским языком и привычными сервисами из коробки. Версий три:

6/256 ГБ — 35 006 рублей;

— 35 006 рублей; 8/256 ГБ — 37 983 рубля;

— 37 983 рубля; 8/512 ГБ — 40 364 рубля.

Я бы взял 8/256 ГБ: доплата меньше 3 тысяч рублей, а лишние 2 ГБ оперативки продлят смартфону жизнь. Через пару лет приложения станут тяжелее, а 6 ГБ уже сейчас впритык. А 256 ГБ большинству хватит с запасом, если не хранить на телефоне сотни роликов в 4K.

Купить HONOR X9e Pro

Версия на 512 ГБ стоит ещё на 2,4 тысячи дороже и нужна тем, кто много снимает и хранит всё на телефоне. Цены на AliExpress меняются, поэтому перед заказом проверьте актуальную стоимость. Теперь о том, за что здесь просят эти деньги.

Начинка, которую не убить кипятком

HONOR X9e Pro показали в Малайзии 24 сентября, а в Китае у него есть почти близнец — X80 Pro Max с такой же батареей. Вот главное:

батарея — 11 000 мАч, кремний-углеродная;

— 11 000 мАч, кремний-углеродная; зарядка — 80 Вт по проводу, а ещё смартфон сам может заряжать другие устройства на 27 Вт;

— 80 Вт по проводу, а ещё смартфон сам может заряжать другие устройства на 27 Вт; экран — AMOLED 6,8 дюйма, 1,5K, 120 Гц, пиковая яркость 10 000 нит;

— AMOLED 6,8 дюйма, 1,5K, 120 Гц, пиковая яркость 10 000 нит; процессор — Snapdragon 6 Gen 5;

— Snapdragon 6 Gen 5; защита — IP66, IP68, IP69 и IP69K, падение на камень с 3 метров;

— IP66, IP68, IP69 и IP69K, падение на камень с 3 метров; камеры — основная 108 Мп со стабилизацией, сверхширик 5 Мп, фронталка 16 Мп;

— основная 108 Мп со стабилизацией, сверхширик 5 Мп, фронталка 16 Мп; полезное — NFC, стереодинамики и Android 16 с MagicOS 10.

Цифра 11 000 мАч — типичная ёмкость, по данным HONOR номинальная составляет 10 510 мАч. Всё равно это почти вдвое больше, чем у обычного смартфона, и больше, чем у двух смартфонов с батареями по 5000 мАч вместе взятых. Это уровень рекордсменов из нашей подборки смартфонов с самой большой батареей.

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Но меня поразила даже не батарея, а защита. Такой набор обычно встречается у толстых защищённых смартфонов вроде Cubot KingKong Dura, а здесь достался обычному на вид HONOR. IP69K значит, что смартфон выдерживает струю горячей воды под давлением, а HONOR обещает, что он переживёт падение на камень с трёх метров. При этом экран можно трогать мокрыми руками и в перчатках. Звучит идеально, но чудес за 35 тысяч не бывает.

Компромиссы ради автономности

Огромная батарея и защищённый корпус стоят дорого, поэтому экономить пришлось на остальном. Честно перечислю, что меня смущает:

процессор — Snapdragon 6 Gen 5 из среднего класса: мессенджеры, карты и видео потянет без проблем, а тяжёлые игры на максимальной графике — нет;

— Snapdragon 6 Gen 5 из среднего класса: мессенджеры, карты и видео потянет без проблем, а тяжёлые игры на максимальной графике — нет; камеры — хороша только основная, сверхширик на 5 Мп годится разве что для галочки, а телевика нет совсем;

— хороша только основная, сверхширик на 5 Мп годится разве что для галочки, а телевика нет совсем; память — в базовой версии 6 ГБ оперативки, а «расширение» до 24 ГБ работает за счёт встроенного накопителя и настоящую память не заменяет;

— в базовой версии 6 ГБ оперативки, а «расширение» до 24 ГБ работает за счёт встроенного накопителя и настоящую память не заменяет; разъём — USB 2.0, так что большие видео на компьютер будут копироваться медленно.

Причина у всех минусов одна: HONOR вложила деньги в батарею, защиту и яркий экран, а на остальном сэкономил. За те же деньги можно найти смартфон с процессором мощнее и камерой лучше, но тогда придётся заряжать его каждый вечер и трястись над ним при каждом падении. Похожий выбор HONOR предлагала и год назад, когда мы разбирались, чем удивил HONOR X9d. Вопрос в том, кому такой компромисс подходит.

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Стройка, дача и вахта: кому он нужен

HONOR X9e Pro — не флагман и не камерофон, а лютая рабочая лошадка. HONOR обещает до трёх суток активного использования, а когда заряд всё-таки кончится, его быстро вернёт блок на 80 Вт. Я бы советовал этот смартфон таким покупателям:

людям рабочих профессий — монтажникам, строителям, водителям и всем, у кого смартфон падает, пачкается и мокнет;

— монтажникам, строителям, водителям и всем, у кого смартфон падает, пачкается и мокнет; родителям — тем, кто забывает ставить телефон на зарядку и не играет в тяжёлые игры;

— тем, кто забывает ставить телефон на зарядку и не играет в тяжёлые игры; дачникам, рыбакам и туристам — смартфон заодно заменит пауэрбанк для наушников или часов;

— смартфон заодно заменит пауэрбанк для наушников или часов; вахтовикам — там, где розетка бывает не каждый день.

Купить HONOR X9e Pro

А вот если вы любите мобильные игры или снимаете много фото, лучше поискать смартфон с процессором и камерами посильнее. Но если нужен телефон, который не разряжается к вечеру и не боится воды, грязи и падений, за эти деньги HONOR X9e Pro выглядит одним из самых интересных вариантов. Обсудить, стоит ли он своих денег, можно в чате AndroidInsider.ru в MAX.

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