Мой батя работает монтажником на заводе, и смартфон для него — рабочий инструмент, а не игрушка. Последние годы он ходил с POCO M3 и регулярно на него жаловался. Смартфонов с огромными батареями сейчас полно, мы даже собирали подборку рекордсменов, но бате нужно было другое. В итоге я купил ему смартфон с очень честным названием, над которым невозможно не пошутить. И батя впервые за пять лет сказал мне спасибо за подарок. Рассказываю, что это за смартфон и кому он подойдёт.

Сколько стоит смартфон со съёмной батареей и где его купить

Смартфон называется Cubot KingKong Dura. Да, именно Dura — и, как любая уважающая себя дура, он тяжёлый, упрямый и очень живучий. Официально в российских магазинах его нет, зато он продаётся на AliExpress.

Купить Cubot KingKong Dura

Версий у смартфона две:

8/128 ГБ — 12 629 рублей;

— 12 629 рублей; 12/256 ГБ — 17 359 рублей.

Разница между версиями — почти 5 тысяч рублей, и платить её стоит, только если нужно много памяти. Память в обеих версиях можно расширить картой microSD, правда, тогда придётся пожертвовать вторым слотом под SIM. Цены на AliExpress меняются, поэтому перед покупкой проверьте актуальную стоимость.

Почему бате надоел POCO M3

POCO M3 вышел в конце 2020 года, и тогда это был отличный бюджетник с батареей на 6000 мАч и ярким пластиковым корпусом. Но время его не пощадило. Батя жаловался на две вещи: батарейка перестала держать заряд, а корпус из дешёвого пластика его откровенно раздражал.

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С батареей всё понятно: за пять лет любой аккумулятор теряет ёмкость, и цифра на коробке уже ничего не значит. В POCO M3 батарея несъёмная, так что выбор небогатый — нести смартфон в сервис или терпеть. Что можно сделать в такой ситуации, мы подробно разбирали в статье о том, что делать, если батарея смартфона деградировала. С пластиком сложнее: его не поменяешь. Поэтому я решил не чинить старый смартфон, а найти такой, который закроет обе проблемы сразу.

Две батареи по 5000 мАч — главный козырь этой дуры

Самое необычное в KingKong Dura — съёмный аккумулятор, которых в 2026 году почти не осталось. Причём в комплекте сразу две батареи по 5000 мАч и отдельная зарядная станция. Пока одна батарея работает в смартфоне, вторая заряжается на станции.

Для бати это идеальная схема. Не нужно искать розетку посреди смены и сидеть рядом со смартфоном на проводе: сел аккумулятор — вынул его, вставил заряженный и работаешь дальше. Запасная батарея при этом может ждать своей очереди в кармане куртки или в шкафчике.

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Батарея выдвигается из корпуса, а заднюю крышку снимать не нужно, поэтому защита от воды после замены сохраняется. Важный нюанс: во время замены смартфон полностью выключается, потому что резервного аккумулятора внутри нет. Так что менять батарею посреди звонка не получится.

Противоударный корпус вместо дешёвого пластика

Вторая претензия бати решилась сама собой. KingKong Dura — это защищённый смартфон: у него рамка с металлическими вставками, защита от воды и пыли IP68 и IP69K и сертификация по военному стандарту MIL-STD-810H. Зачем вообще нужны такие устройства, мы подробно объясняли в материале о том, кому нужен противоударный смартфон.

На заводе смартфон постоянно рискует: его роняют, пачкают, берут грязными руками. Обычный бюджетник в такой работе быстро обрастает трещинами и потёртостями, а эта дура сделана как раз под такие условия. Сама Cubot прямо называет среди целевой аудитории строителей, водителей и всех, кто много работает на выезде.

Что ещё есть у KingKong Dura

Остальные характеристики у смартфона типичные для недорогого защищённого аппарата. Вот главное:

экран : 6,88 дюйма, HD+ 1640 × 720, 120 Гц;

: 6,88 дюйма, HD+ 1640 × 720, 120 Гц; процессор : Unisoc T620;

: Unisoc T620; камеры : основная 64 Мп, макро 2 Мп, фронтальная 16 Мп;

: основная 64 Мп, макро 2 Мп, фронтальная 16 Мп; система : Android 16 из коробки;

: Android 16 из коробки; полезное: NFC для оплаты, сканер отпечатков сбоку и яркий фонарь.

NFC здесь особенно кстати: можно оплачивать покупки смартфоном и не носить с собой карту. А фонарь пригодится и на работе, и дома, когда нужно заглянуть в тёмный угол.

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Минусы, о которых стоит знать

Шутки шутками, но у этой дуры есть честные недостатки. Перечислю главные:

вес : 299,5 грамма и толщина 13 мм, в кармане рубашки его не поносишь;

: 299,5 грамма и толщина 13 мм, в кармане рубашки его не поносишь; производительность : около 444 тысяч баллов в AnTuTu, тяжёлые игры не для него;

: около 444 тысяч баллов в AnTuTu, тяжёлые игры не для него; экран : разрешение HD+, картинка заметно менее чёткая, чем у Full HD;

: разрешение HD+, картинка заметно менее чёткая, чем у Full HD; камера: бюджетного уровня, ночью снимки получаются шумными.

Для рабочего смартфона это не так критично: он покупается ради звонков, мессенджеров и автономности, а не ради игр и красивых снимков. А вот тем, кто ждёт от смартфона скорости и хорошей камеры, такой аппарат точно не подойдёт.

Кому стоит покупать Cubot KingKong Dura, а кому нет — мой вывод

Название у смартфона смешное, но задачу он решает серьёзную. Я бы советовал его таким покупателям:

рабочим профессиям — монтажникам, строителям, водителям и всем, кто проводит смену вдали от розетки;

— монтажникам, строителям, водителям и всем, кто проводит смену вдали от розетки; родителям — если нужен простой смартфон, который не жалко уронить;

— если нужен простой смартфон, который не жалко уронить; любителям природы — рыбалка, походы и дача без розетки с запасной батареей не страшны.

Купить Cubot KingKong Dura

А вот если вам важны лёгкий корпус, мощный процессор и красивые фото, лучше потратить те же деньги на обычный смартфон с большой батареей. Мне же главное, что батя наконец доволен смартфоном, а это дорогого стоит. Обсудить, какой смартфон вы бы подарили родителям, можно в чате AndroidInsider.ru в MAX.

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