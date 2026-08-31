Гонка ёмких аккумуляторов в 2026 году вышла на новый уровень: производители один за другим переваливают за отметку в 10 000 мАч, а рекордсмен добрался и до 11 000. Причём почти все такие модели живут в доступном сегменте, где недавно Google ввела ограничение оперативной памяти на дешёвых смартфонах. Собрал пятнадцать актуальных аппаратов с самыми большими батареями, чтобы проще было сравнить.

ПОДПИШИСЬ НА "СУНДУК АЛИ-БАБЫ" В МАКСЕ: ТАМ ДЕСЯТКИ ГАДЖЕТОВ С ЖИРНЫМИ СКИДКАМИ

Ещё пару лет назад 5000 мАч считались нормой, а сегодня планка ушла к 10 000 и выше, причём без превращения смартфона в кирпич, спасибо кремний-углеродным батареям. Правда, даже такой запас реально посадить за день, если приложение ест заряд в фоне, как это недавно было с мессенджером MAX. Ниже, собственно, вся пятнашка рекордсменов.

Абсолютный рекордсмен по ёмкости

Honor X80 Pro Max — абсолютный чемпион всей подборки и первый в истории бренда смартфон с такой батареей. Внутри целых 11 000 мАч аккумулятора, которых по замерам бренда хватает почти на 34 часа коротких видео, а восполняет заряд 90 Вт адаптер. Сейчас его можно заказать на АлиЭкспресс с доставкой в Россию.

Аккумулятор 11 000 мАч Зарядка 90 Вт, реверс 27 Вт Процессор Snapdragon 6 Gen 5 Экран 6.8 дюйма, AMOLED, 120 Гц Камера 50 Мп с OIS, фронт 8 Мп

До кучи здесь экран с пиковой яркостью 10 000 нит и тройная защита IP68, IP69 и IP69K, причём корпус тонкий, всего 8 мм. Для абсолютного рекордсмена по ёмкости он на удивление не похож на кирпич.

Купить Honor X80 Pro Max

Выносливый вариант для улицы

Honor Power 2 делает ставку не только на автономность, но и на выносливость для улицы. Батарея на 10 080 мАч с зарядкой 80 Вт тянет до 26 часов видео. Заказать Power 2 на АлиЭкспресс можно по этой ссылке.

Аккумулятор 10 080 мАч Зарядка 80 Вт, реверс 27 Вт Процессор Dimensity 8500 Elite Экран 6.79 дюйма, OLED, 120 Гц, до 8000 нит Камера 50 Мп (OIS) + 5 Мп ширик, фронт 16 Мп

Аппарат первым получил процессор Dimensity 8500 Elite с результатом за 2,4 млн в AnTuTu, так что до кучи тут и приличная производительность. Плюс усиленная связь через шестиантенную систему и защита по IP69K, чтобы не бояться дождя и пыли.

Купить Honor Power 2

Игровые близнецы с вентилятором

Honor WIN и WIN RT — игровые близнецы с активным вентилятором охлаждения и одинаковой батареей на 10 000 мАч. А вот различия между ними прячутся в процессоре, зарядке и камере.

Характеристика Honor WIN Honor WIN RT Аккумулятор 10 000 мАч 10 000 мАч Зарядка 100 Вт + 80 Вт беспроводная 100 Вт Процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 Snapdragon 8 Elite Экран 6.83 дюйма, OLED, 185 Гц 6.83 дюйма, OLED, 185 Гц Камера 50 Мп + телевик 50 Мп (3x) + ширик 12 Мп 50 Мп, фронт 50 Мп

Старший WIN ощутимо мощнее: флагманский Snapdragon 8 Elite Gen 5, зарядка 100 Вт по проводу плюс редкие для такого класса 80 Вт по воздуху и полноценный телевик с 3-кратным зумом. Забрать WIN на АлиЭкспресс можно здесь.

WIN RT сделан проще и дешевле: чип прошлого поколения Snapdragon 8 Elite, беспроводную зарядку убрали, а телевик заменили обычной связкой камер. При этом экран на 185 Гц и игровой обдув на 25 000 оборотов те же, так что выбор сводится к тому, нужны ли вам зум и зарядка без проводов. Версию RT возят на АлиЭкспресс отдельно.

Купить Honor WIN

Купить Honor WIN RT

Тонкий марафонец без вентилятора

Несмотря на название, Honor WIN Turbo — самый спокойный по нраву аппарат линейки, заточенный под марафонскую автономность. Вентилятор убрали, поставили экономичный чипсет Dimensity 8500, поэтому 10 000 мАч хватает на 14 с лишним часов игр. Оформить заказ на АлиЭкспресс можно тут.

Аккумулятор 10 000 мАч Зарядка 80 Вт, реверс 27 Вт Процессор Dimensity 8500 (Racing Edition) Экран 6.79 дюйма, OLED, 120 Гц, до 8000 нит Камера 50 Мп (OIS) + 5 Мп ширик, фронт 16 Мп

Заряжается на 80 Вт примерно за полтора часа, а корпус остался тонким, 7,98 мм. Если гоняться за рекордными бенчмарками не хочется, а нужна именно выносливость, это оптимальный выбор в трио WIN.

Купить Honor WIN Turbo

Народный долгожитель на новой батарее

Vivo Y600 Pro интересен не только объёмом, но и типом ячейки: здесь полутвёрдотельная батарея на 10 200 мАч, которая стабильно работает от минус 20 до плюс 40 градусов. Заряжается на солидных 90 Вт. Сейчас его продают на АлиЭкспресс с доставкой в Россию.

Аккумулятор 10 200 мАч (полутвёрдотельная) Зарядка 90 Вт Процессор Dimensity 7300e Экран 6.83 дюйма, AMOLED, 120 Гц Камера 50 Мп, фронт 32 Мп

Из прочего до кучи большой экран на 6.83 дюйма и защита IP68 с IP69. Ради рекордной батареи камеру упростили до одного модуля, так что фотофлагмана здесь ждать не стоит — это чистый долгожитель.

Купить Vivo Y600 Pro

Баланс между играми и автономностью

Vivo T5 Pro балансирует между автономностью и играми. Аккумулятор на 9020 мАч спокойно живёт по два дня, а зарядка 90 Вт поднимает её до половины за 37 минут.

Аккумулятор 9020 мАч Зарядка 90 Вт (50% за 37 минут) Процессор Snapdragon 7s Gen 4 Экран 6.83 дюйма, AMOLED, 144 Гц, до 5000 нит Камера 50 Мп Sony (OIS) + 2 Мп, фронт 32 Мп

За стабильный FPS отвечает крупная испарительная камера, а снимает аппарат на 50 Мп Sony IMX882 с оптической стабилизацией. Экран тоже радует, до 5000 нит и 144 Гц, так что это скорее универсал, чем узкий долгожитель.

Рекордная ёмкость в тонком корпусе

У Realme P4 Power батарея на 10 001 мАч в теле толщиной 9,1 мм и весом 219 граммов, что для такой ёмкости почти рекорд по компактности. Батарея кремний-углеродная, зарядка 80 Вт плюс реверс. Купить его на АлиЭкспросс можно по ссылке.

Аккумулятор 10 001 мАч (кремний-углерод) Зарядка 80 Вт, реверс 27 Вт, bypass Процессор Dimensity 7400 Ultra Экран 6.8 дюйма, AMOLED, 144 Гц, до 6500 нит Камера 50 Мп Sony (OIS) + 8 Мп ширик

Ячейка получила рейтинг TÜV Rheinland на пять звёзд и обещание сохранить 80% ёмкости через восемь лет, так что за деградацию можно не переживать. До кучи экран на 144 Гц и основная камера Sony с оптической стабилизацией.

Купить Realme P4 Power

Тот же объём, но экран изогнутый

Realme Narzo Power — по сути тот же P4 Power, но с изогнутым по краям экраном и дополнительным ИИ-чипом HyperVision+ для стабильного FPS в играх. Батарея всё та же, рекордной емкостью 10 001 мАч с зарядкой 80 Вт.

Аккумулятор 10 001 мАч (кремний-углерод) Зарядка 80 Вт, реверс, bypass Процессор Dimensity 7400 Ultra + ИИ-чип HyperVision+ Экран 6.8 дюйма, изогнутый AMOLED, 144 Гц, до 6500 нит Камера 50 Мп Sony IMX882 (OIS) + 8 Мп

Корпус прошёл военные тесты по стандарту MIL-STD-810H, спереди защитное стекло Gorilla Glass 7i плюс защита от воды и пыли. Берут его в основном ради изогнутого экрана, в остальном разница с P4 Power косметическая.

Максимальный запас против быстрой зарядки

Две модели с похожими именами, но с разной философией. iQOO Z11S — это чистый долгожитель с рекордной для iQOO батареей от CATL, а глобальный Z11 берёт балансом между автономностью и скоростью зарядки.

Характеристика iQOO Z11S iQOO Z11 Аккумулятор 10 000 мАч (CATL Blue Ocean) 9020 мАч (Silicon BlueVolt) Зарядка 44 Вт 90 Вт Процессор Dimensity 7500 Snapdragon 7s Gen 4 Экран 6.83 дюйма, AMOLED, 144 Гц 6.83 дюйма, AMOLED, 144 Гц Камера 50 Мп (OIS), фронт 8 Мп 50 Мп, фронт 32 Мп

Z11S берёт объёмом: АКБ на 10 000 мАч в батарее Blue Ocean от CATL, но платить за это приходится скоростью, зарядка всего 44 Вт, так что заправлять такую ёмкость придётся неспешно. Заказать Z11S на АлиЭкспресс можно здесь.

Глобальный Z11 ёмкости чуть меньше, 9020 мАч у ячейки Silicon BlueVolt, зато заряжается вдвое быстрее, на 90 Вт, работает на шустром чипе Snapdragon 7s Gen 4 вместо китайского Dimensity и обещает до 15 дней в режиме ожидания. Экран на 144 Гц и защита IP68 с IP69 у обоих одинаковые, а глобальную версию тоже возят через АлиЭкспресс.

Купить iQOO Z11S

Купить iQOO Z11

Игровой флагман с крупной батареей

iQOO Neo 11 Extreme — игровой флагман линейки, где большую батарею скрестили с мощным железом. Внутри батарея на 9100 мАч и быстрая зарядка 100 Вт, так что долгую автономность не приходится ждать часами у розетки. Достать его получится на АлиЭкспресс.

Аккумулятор 9100 мАч Зарядка 100 Вт Процессор Dimensity 9500M Экран 6.83 дюйма, 2K OLED, 144 Гц Камера 50 Мп + 8 Мп ширик, фронт 16 Мп

Тянет всё это топовый чипсет Dimensity 9500M с отдельным игровым чипом, а экран здесь 2K на 144 Гц. Ультразвуковой сканер под дисплеем срабатывает даже мокрыми пальцами, приятная мелочь для такого класса.

Купить iQOO Neo 11 Extreme

Первый десятитысячник от Xiaomi

Redmi Note 17 Pro Max стал первым смартфоном Xiaomi с батареей на 10 000 мАч (в Европе версия чуть скромнее, 9210 мАч). Мы уже подробно разбирали, что он умеет и сколько стоит, так что тут коротко про главное.

Аккумулятор 10 000 мАч (9210 в Европе) Зарядка 100 Вт, реверс 22,5 Вт Процессор Snapdragon 6 Gen 5 Экран 6.83 дюйма, AMOLED, 120 Гц Камера 50 Мп (OIS) + 8 Мп ширик, фронт 32 Мп

Зарядка на 100 Вт, экран 6.83 дюйма на 120 Гц и стекло Gorilla Glass Victus 2. Аппарат пережил падения с трёх метров и держит до трёх дней работы, отличный вариант для тех, кто ненавидит вечно искать розетку.

Единственный настоящий флагман подборки

Redmi K100 Pro Max — единственный настоящий флагман в подборке, где ёмкая батарея идёт в комплекте с топовым железом. При АКБ на 9070 мАч он заряжается на 100 Вт по проводу и ещё на 50 Вт без проводов, чего в этом классе почти не встретишь. Забрать его на АлиЭкспресс можно тут.

Аккумулятор 9070 мАч Зарядка 100 Вт + 50 Вт беспроводная Процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 Экран 6.9 дюйма, AMOLED, 185 Гц, до 4500 нит Камера 200 Мп (OIS) + перископ 50 Мп (5x) + ширик 50 Мп

Камера тоже флагманская: 200 МП основной модуль, перископ с 5-кратным зумом и ширик. Экран на 6.9 дюйма и 185 Гц, так что ради батареи тут не пришлось жертвовать вообще ничем.

Купить Redmi K100 Pro Max

Поздний старт с двойным рекордом

OPPO подключился к гонке ёмкостей позже других, но сразу с двойным рекордом, чем компания заметно гордится. A7 Pro Max стал первым смартфоном бренда с батареей на 10 000 мАч и первым в мире аппаратом на новом чипе Snapdragon 4 Gen 5. Заказать A7 Pro Max на АлиЭкспресс можно по ссылке.

Аккумулятор 10 000 мАч (Glacier, кремний-углерод) Зарядка 80 Вт SuperVOOC, реверс 27 Вт Процессор Snapdragon 4 Gen 5 Экран 6.78 дюйма, AMOLED, 120 Гц, 1800 нит Камера 50 Мп (OIS) + 2 Мп, фронт 50 Мп

Ячейка Glacier сделана по сферической кремний-углеродной технологии и обещает сохранить больше 80% ёмкости после 1500 циклов. До кучи аппарат прошёл семь военных тестов, получил защиту IP69K и неожиданно щедрую фронталку на 50 Мп.

Купить OPPO A7 Pro Max

А какой из этих аппаратов выбрали бы вы? Делитесь мнением в нашем чате в МАКС, интересно, что для вас важнее: рекордная ёмкость или скорость зарядки.

Реклама. Рекламодатель ООО «АЛИБАБА.КОМ (РУ)» ИНН 7703380158 ERID: Kra2449mN&