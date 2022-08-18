Huawei остановила продажи в России? Почему покупателям не продают технику бренда

Несмотря на то что все до единого китайские производители смартфонов этой весной приняли решение остаться в России, некоторые из них всё-таки ограничили поставки своей техники в нашу страну. Кто-то сделал это, опасаясь вторичных санкций, кто-то столкнулся с проблемами в логистике, а кто-то — Huawei. Что это за причина такая, спросите вы? Нам бы тоже хотелось это понять, потому что только Huawei буквально отказалась продавать покупателям из России свою технику в фирменных магазинах, вне зависимости от вида устройства и его цены.

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По данным Коммерсанта, официальные офлайн-магазины Huawei в России остановили продажи фирменной техники. Несмотря на это, сами павильоны по-прежнему работают и даже принимают покупателей, но ничего им не продают. Если вы придёте в магазин бренда в Москве, Новосибирске, Тюмени или Челябинске, то увидите на витринах с устройствами карточку «Не для продажи» или «Демо-образец».

Huawei уходит из России?

Очевидно, что устройствами не для продажи называют витринные образцы, которые выставляются в качестве демонстрационных вариантов для предварительного ознакомления покупателей. Их продавцы действитель имеют право не продавать, согласно ст. 494 Гражданского кодекса РФ. Но проблема в том, что, какой бы гаджет вы ни выбрали, вам в любом случае ответят, что его нет в наличии.

В наличии, если верить продавцам, нет вообще ни одного устройства. Несмотря на это, абсолютное большинство фирменных магазинов Huawei исправно открываются и работают без выходных в режиме технического простоя. На вопросы покупателей, когда возобновятся продажи и можно ли оставить в магазине заказ нужного гаджета, продавцы отвечали, что такой возможности нет, а о возобновлении поставок у них нет никакой информации.

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Тем интереснее, что на официальном сайте Huawei, а также на площадке Tmall, не говоря уже о сетевых магазинах в России, технику китайского бренда можно купить без ограничений. Причём, если покупать в интернете, то цены на большинство устройств будут даже ниже, чем в фирменной рознице компании. Например, официальная цена Huawei P50 Pro в РФ составляет 69 990 рублей, тогда как на Tmall его можно купить почти на треть дешевле. Так в чём же дело?

Как выяснилось, 9-ю из 13 фирменных магазинов Huawei в России управляет не сама Huawei, а группа «Премиум ритейл». В июле этого года между сторонами произошёл конфликт: Премиум ритейл подал на Huawei в суд и потребовал компанию компенсировать ему 3,6 млн рублей задолженности за управление фирменной розницей.

Техника Huawei — где купить

По данным Коммерсанта, Huawei частично погасила задолженность, но сделала это не полностью, что и стало причиной для повторного иска. Несмотря на то что суд второй раз встал на сторону истца, управляющего магазинами Huawei в России, очевидно, что напряжённость в отношениях между сторонами осталась, и, вполне вероятно, что отказ продавать технику китайского бренда является своего рода местью Премиум ритейла.

Звучит, прямо скажем, как сценарий не очень удачного сериала, идущего по России-1. Да и поверить в то, что Huawei просто поцапалась со своим партнёром, который отказался продавать её технику, в общем, довольно сложно. Однако тот факт, что купить любое устройство бренда можно на официальном сайте компании, косвенно говорит в пользу состоятельности теории о мести Премиум ритейла.

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Что всё это значит? А то, что купить технику Huawei в России по-прежнему можно без каких-либо проблем. Просто делать это следует не в фирменных офлайн-магазинах бренда, который, как выяснилось, не очень-то их и контролирует, а у его партнёров: на Tmall, в М.Видео, Эльдорадо, Связном и т.д. На худой конец, если вы не хотите экономить, можно перейти на сайт consumer.huawei.com/ru и купить нужный гаджет там.

Да, онлайн-магазин Vmall, который принадлежал Huawei, она закрыла — видимо, потому что компания стремится сократить своё присутствие в России. Однако это сокращение, очевидно, затронет только административное присутствие. Потому что с точки зрения торговли у Huawei в нашей стране всё более или менее стабильно, и жертвовать рынком ради непонятно каких целей она вряд ли захочет.