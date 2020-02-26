Из чего сделан самый лёгкий современный смартфон в мире?

Да, если телефон Palm можно назвать самым легким в мире, то вы правы, мы выбрали не тот гаджет, о котором готовы прямо сейчас рассказать. Но стоит понимать, что телефон Palm — это лишь дополнительный аппарат, который станет компаньоном основному устройству. Мы же не будем обманывать ни вас, ни нас, и расскажем действительно о самом легком и одновременно тончайшем современном смартфоне в мире на данный момент. Кроме того, интересен он не только этим, но и материалами корпуса.

Речь пойдет о Carbon 1 Mk II. Разработкой устройства занялась Carbon Mobile — это немецкая компания. И, как вы уже догадались, телефон выполнен из карбона.

Что такое карбон?

Карбон — это углепластик. Материал сделан из переплетенных нитей углеродного волокна. Его отличает высокая прочность, жесткость и низкая масса. Карбон прочнее стали, но гораздо легче. По удельным характеристикам он превосходит высокопрочную сталь.

Единственным недостатком карбона можно считать плохие показатели теплопроводности. Это, в свою очередь, делает невозможным использование данного материала в качестве основы для скелета корпуса телефона. Процессору необходимо отдавать тепло материалам, проводящим его, чтобы при нагрузке смартфон не перегревался. Именно поэтому в Carbon 1 Mk II речь идет скорее о внешней оболочки из карбона, тогда как внутренние компоненты выполнены из иных материалов.

Телефон весит всего 125 грамм, а его толщина составляет 6,3 миллиметра. Нашим коллегам из androidauthority уже удалось попользоваться гаджетом. «Когда пользуешься аппаратом, кажется, что не хватает какой-то важной детали в нем,» — именно такое впечатление произвел на них Carbon 1 Mk II. Телефон действительно очень легкий при том, что диагональ экрана равна 6 дюймам. К слову, экран здесь выполнен по технологии AMOLED, процессор в аппарате MediaTek P90, оперативной памяти 8 гигабайт, а встроенной 128 гигабайт.

Телефон оснащен двойной 16-Мп камерой и 20-Мп фронтальной, рамки в Mk II, Как можно заметить, достаточно большие для 2020 года, но они даже кажутся необычными, угловатый экран, на удивление, даже привлекает. И сейчас, после некоторого времени с современными телефонами, я не прочь попользоваться устройством с обычным дисплеем — все эти закругления и вырезы кажутся не совсем эффективными в вопросе использования полезного пространства.

Давайте сравним вес телефона с современными флагманами. Galaxy S20 Ultra, представленный 11 февраля, весит 222 грамма, а iPhone 11 194 грамма, и это при том, что диагональ экрана iPhone равна 6,1 дюйма, что почти идентично 6 дюймам Mk II. Кроме того, за счет отсутствия вырезов и угловатого экрана, MK II будет предлагать пользователю больше полезного пространства.

Емкость аккумулятора самого легкого и тонкого современного смартфона

Carbon 1 MK II при весе в 125 грамм и 6,3 миллиметровой толщине корпуса предлагает аккумулятор на 3050 мАч, что я считаю достойным результатом. В купе с AMOLED можно рассчитывать на день активного использования. Из коробки телефон работает на Android 10, а его приятной особенностью в вопросе толщины может стать наличие специального стекла Gorilla Glass 6 толщиной в 0,4 миллиметра. Производитель стекла сделал специальную версию для данного аппарата. Например, стандартное защитное стекло имеет толщину 0,6-0,8 миллиметров.

Самый ремонтопригодный смартфон?

Это еще не единственное, чем прекрасен Mk II. Он имеет отличную ремонтопригодность и компания производитель рассчитывает на то, что телефон получит 9 баллов из 10 в тесте iFixit.

Цена и старт продаж Carbon 1 Mk II

Продажи устройства стартуют в конце весны или летом этого года по цене в 799 евро. Конечно, многим покажется такой ценник слишком большим, но, напротив, он неплох, если учесть, что это молодая компания, и достаточно сложно сегодня выпускать устройство, когда вы не уверены в его будущем. Не каждый китайских производитель электроники согласен производить маленькие партии, а если и согласен, то делает это за большие деньги, поэтому Carbon и получился таким дорогим. И вопрос использования не совсем актуального процессора здесь, на мой взгляд, касается именно проблем с количеством поставок. Вероятно, такой вариант позволил сделать приемлемую для европейцев стоимость.

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Телефоны с карбоновым корпусом

Я, например, не знаю таких устройств, но вспоминаю Razr I, которым пользовался до тех пор, пока его у меня не украли. Вероятно, кому-то показался его кевларовый корпус уж очень премиальным. Вот же обидно будет, когда они узнают, что я его купил на Aliexpress всего за 5 тысяч рублей. Телефон за эти деньги предлагал действительно премиальные материалы, и я до сих пор удивляюсь, почему производители отказались от подобных решений, ведь даже в руках такой аппарат ощущается приятно.

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