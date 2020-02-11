Компания Samsung каждый год проводит презентацию Unpacked, на которой демонстрирует новые продукты. И в этот раз ничего не поменялось. Корейцы 11 февраля в 22 часа по московскому времени представили ряд новых продуктов в рамках Unpacked 2020. Главными новинками стали новые флагманы Galaxy S20, Galaxy S20+ и Galaxy S20 Ultra.

В новой линейке компания улучшила все параметры. Здесь классные камеры, более современный дизайн, улучшенная производительность. Самым заметным отличием для многих станет нестандартное название. В Samsung решили в этом году с S10 перепрыгнуть сразу на S20. В компании заявляют, что причина тому большое количество изменений в новом поколении, однако в действительности это, скорее, маркетинговый ход, чтобы название поколения флагманов было созвучно с годом, когда оно вышло. И такое решение, на мой взгляд, правильное и удобное.

Пробежимся по характеристикам. Galaxy S20 Ultra оснащен 6,9-дюймовым дисплеем, аккумулятором на 5000 мАч, 12/16 ГБ оперативной и 128/512 ГБ встроенной памяти, S20 получил 6,7-дюймовый экран, аккумулятор на 4500 мАч, 12 ГБ ОЗУ и 128/512 ГБ встроенной памяти. Обычный S20 оснастили 6,2-дюймовым дисплеем, аккумулятором на 4000 мАч, 12 ГБ оперативной и 128 гигабайтами встроенной памяти.

Все 3 смартфона по стандарту предлагают потребителям 5G-модем, при этом в некоторых регионах компания может предлагать S20 с 4G. Скорее всего, Россия войдет в число таких регионов. Также неприятным моментом для жителей США станет отсутствие поддержки mmWave в самом дешевом S20.

По камерам S20 и S20 Plus очень похожи. Они получили 12-Мп широкоугольный сенсор с размером пикселей 1,8 мкм и апертурой F/1.8, 64-Мп телефото камеру с апертурой F/2.0, еще один ширик на 12 Мп, но уже с апертурой F/2.2, а также 10-Мп фронтальную камеру с диафрагмой F/2.2. Оба телефона поддерживают 3x-оптический и 30x-программный зум, которому дали маркетинговое название Super Resolution Zoom. Еще одна крутая возможность — съемка в 8K!

Единственным отличием S20 Plus в сравнении с S20 по камерам является дополнительный сенсор ToF, отвечающий за карту глубины. Ситуация интереснее в случае с S20 Ultra. Телефон предлагает 108-Мп модуль с апертурой F/1.8, модуль на 48 Мп с апертурой F/3.5, широкоугольный модуль на 12-Мп с апертурой F/2.2 и фронтальную 40-Мп камеру с апертурой F/2.2, которая за счет биннинга пикселей на выходе выдает 10-Мп снимки высокого качества. Ultra предложит владельцам 10x-оптический зум благодаря перископной конструкции, а также 100x цифровой Super Resolution Zoom.

В S20 Ultra применяется технология биннинга пикселей, когда несколько пикселей — в данном случае 9 — объединяются в один, и на выходе получается фото с меньшим разрешением, но более качественное. S20 Ultra будет выдавать с данной технологией 12-Мп снимки высокого качества.

Приятным бонусом для владельцев S20, S20 Plus и S20 Ultra станут дисплеи с частотой обновления 120 Гц и тачскрином с частотой обновления 240 Гц по аналогии с iPhone. Не останутся в стороне и геймеры. Samsung в новинках использует функцию умной выгрузки приложений из памяти. Если вы играете в PUBG Mobile и затем переключитесь на другое приложение, система не станет выгружать игру из памяти ни при каких обстоятельствах.

Американская версия S20 будет оснащаться процессором Snapdragon 865, также в некоторых странах будет продаваться версия на процессоре Exynos 990. S20 и S20 Plus поставляются с быстрой зарядкой на 25 Вт, а S20 Ultra предлагает зарядку на 45 Вт. За быструю зарядку в Ultra придется доплатить 50 долларов, имейте ввиду.

Цены

Здесь ситуация интересна. Смартфоны стали чуть дороже прошлогодних моделей. Так, Galaxy S20 оценен в 999 долларов, S20 Plus будет продаваться по цене в 1199 долларов за версию с 12 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти, а S20 Ultra решили оценить 1399 долларов за версию с 16 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти. Компания не раскрыла стоимость S20 Plus и S20 Ultra в версиях с 512 ГБ памяти.

Предзаказать новинки можно будет 21 февраля, а продажи стартуют 6 марта.

Samsung Galaxy Buds Plus

Вместе с новыми флагманами Samsung представила Galaxy Buds Plus. Это обновленные TWS-наушники. Компания улучшила автономность, теперь наушники смогут проработать 11 часов (6 часов у обычных Buds), а кейс даст дополнительный цикл заряда. В сумме получается 22 часа прослушивания музыки. Samsung также улучшила скорость зарядки. Теперь достаточно 3 минут, чтобы предложить пользователю 1 час использования. Galaxy Buds для 100 минут прослушивания нужно было 15 минут, например. Также приятным бонусом станет защита IPX2, улучшенное качество микрофонов, возможность подключения к двум устройствам одновременно.

Продажи наушников стартуют 14 февраля в черном, белом, голубом и красном цвете по цене в 149 долларов.

Samsung Galaxy Z Flip

Это, на мой взгляд, самая интересная новинка презентации. Z Flip — складной смартфон с горизонтальным механизмом складывания по аналогии с Motorola Razr. Он предлагает 6,7-дюймовый DynamicAMOLED-дисплей с разрешением 2636 на 1080 точек, дополнительный 1,1-дюймовый SuperAMOLED-экран с плотностью точек 303 ppi, процессор Snapdragon 855 Plus, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти, аккумулятор на 3300 мАч с быстрой зарядкой на 15 Вт и беспроводной зарядкой на 9 Вт. Здесь установлено два 12-Мп модуля камеры и 10-Мп фронтальная камера. Весит устройство 183 грамма.

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Samsung использовала в новинке особый шарнир, позволяющий использовать телефон в промежуточном состоянии для селфи-снимков и более удобной навигации. Можно, например, на одной половине экрана запустить одно приложение, а на другой — другое. Или же можно использовать вторую половину в качестве трекпада.

Z Flip будет продаваться по цене в 1380 долларов уже с 14 февраля.

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