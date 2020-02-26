Противостояние Huawei и Google, из-за которого китайская компания лишилась возможности использовать в своих смартфонах сервисы поискового гиганта, оказало на отрасль более сильное влияние, чем можно было себе представить. Несмотря на то что у Huawei уже был собственный магазин приложений AppGallery, было сложно представить, что меньше чем за год он станет третьим по количеству загрузок каталогом на рынке, уступая только Google Play и App Store. Однако нельзя исключать, что в обозримом будущем китайцы откажутся от достигнутого прогресса, тем более, что повод действительно есть.

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Google подала заявку в Белый дом на предоставление ей лицензии на возобновление сотрудничества с Huawei, признался руководитель направления Android и Google Play Самир Самат. Это является обязательным требованием, поскольку Huawei, несмотря на явное послабление со стороны США, по-прежнему находится под санкциями и признаётся угрозой национальной безопасности страны. Если власти сочтут прошение обоснованным, они выдадут Google своё согласие и обозначат срок, в течение которого компании смогут вести совместную деятельность.

Вернутся ли сервисы Google в смартфоны Huawei

По словам Самата, Google заинтересована в продолжении сотрудничества с Huawei, а потому была вынуждена просить у правительства США разрешение на возобновление совместной деятельности. Правда, когда именно поданная заявка будет рассмотрена и на каких условиях она будет одобрена, если будет одобрена вообще, не уточняется. Ведь власти страны оставляют за собой право одобрить или запретить сотрудничества местных компаний с заграничными предприятиями в условиях, приближенных к военному времени. Ранее аналогичную заявку в Белый дом подала Microsoft, которой, однако, разрешили сотрудничать с Huawei.

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Желание Google восстановить партнёрские отношения с Huawei совершенно понятно. Ведь аудитория смартфонов и планшетов китайского бренда чрезвычайно обширна, а присутствие в их прошивке Google Mobile Services даёт прямой доступ к информации миллионов пользователей по всему миру. Таким образом Google сможет не только контролировать огромное количество устройств, но и знать, чем интересуются их владельцы, чего им не хватает и чем они занимаются. В противном случае, этой информацией будет владеть только Huawei и практически наверняка применит её для создания реальной альтернативы сервисам поискового гиганта.

Смартфоны Huawei с сервисами Google

Сама Huawei тоже довольно категорична в вопросах возврата на Google Mobile Services. Ранее в этом году менеджер австрийского представительства Huawei Фред Ванфэй заявил, что компания не хочет быть зависимой от политики США и настроения их президента, а потому не планирует возвращаться к использованию сервисов Google. Вместо этого китайцы хотят сосредоточиться на создании собственной экосистемы, чтобы иметь возможность в любой момент составить конкуренцию Apple и Google.

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Однако мы знаем, что Huawei довольно легко меняет своё мнение в зависимости от текущей расстановки сил и поручений, которые она получает сверху. Поэтому не нужно сильно удивляться, если китайцы, после того как Google получит лицензию на возобновление сотрудничества, незамедлительно начнут предустанавливать Google Mobile Services на свои устройства. Ведь так по крайней мере они смогут дать пользователям фирменных смартфонов и планшетов, лишённых доступа к Google Play и Google Pay, скачивать все приложения, которые они захотят, и оплачивать покупки бесконтактным способом, чего тем сильно не хватает в условиях холодной войны.