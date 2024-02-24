Как за последний год деградировали смартфоны. Теперь я совсем не хочу покупать новый

Недавно я рассказывал о том, что смартфоны 2024 года стали лучше предшественников, приводя в качестве доказательств 5 аргументов. Однако, если копнуть глубже, становится ясно: на каждый плюс приходится один минус. За ширмой прогресса скрывается огромное количество недостатков смартфонов 2024 года, и это, в частности, заставляет меня перестать даже думать о покупке нового устройства хотя бы до того момента, пока не сломается старая модель.

Пластиковый корпус смартфона

В это сложно поверить, но каких-то 5 лет назад недорогие смартфоны обладали металлическим корпусом, и их было приятно держать в руке. Но в минувшем 2023 году производители начали массово отказываться от премиальных материалов даже в условно флагманских моделях.

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Так, realme GT3, оцененный на старте продаж в 79 999 ₽, и Xiaomi 13T Pro, который продается в России за 74 999 ₽, получили корпус с пластиковой рамкой. Из-за этого дорогие смартфоны ощущаются в руке так же, как и бюджетные модели за 15-20 тысяч рублей. Хочешь почувствовать приятный холодок от настоящего металла? Плати еще больше и покупай Xiaomi 13 Ultra!

Какой процессор стоит в телефоне

Если флагманы ежегодно получают новый процессор, обеспечивающий прирост производительности, то недорогие смартфоны и даже модели среднего класса регулярно эксплуатируют железо предыдущего поколения. Так, представленный летом 2023 года HUAWEI nova 11 Pro, работает на том же чипе Snapdragon 778G, что и HUAWEI nova 9 Pro, вышедший двумя годами ранее.

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И это далеко не единичный пример. Redmi Note 12 Pro позаимствовал процессор Snapdragon 732G у Redmi Note 11 Pro, а дешевый TECNO Spark Go 2023 работает на допотопном чипе Helio A22 родом из 2018 года. Покупая новый смартфон сейчас, вы рискуете променять шило на мыло, получив аналогичное устройство с точки зрения производительности по более высокой цене.

Смартфоны с поддержкой MicroSD

Если отсутствие слота для карт памяти стало привычным для флагманов не вчера, то отказ от возможности поставить MicroSD-карту в последнее время стал массовым явлением. Вы не найдете телефон с поддержкой MicroSD за 30 тысяч рублей, и даже недорогой Infinix Zero 30 4G, чья цена составляет менее 20 тысяч, лишен столь важного для многих людей слота.

Да, вместе с отказом от поддержки MicroSD смартфоны получают больший запас встроенной памяти. Однако вместе с размером накопителя растут и запросы приложений, разрастающихся до нескольких гигабайтов, а потому выделенный слот точно не стал бы лишним. Но увы…

Как фотографирует камера смартфона

Демонстрируя прогресс в области производительности, флагманские смартфоны 2024 года получают тот же набор камер, что и предшественники, а иногда даже ухудшенные версии сенсоров. К примеру, Galaxy S22 Ultra использовал фронталку на 40 МП с размером матрицы 1/2.82″, а Galaxy S24 Ultra получил сенсор на 10 МП (1/3.2″). А основная камера нового смартфона Samsung хоть и может похвастать впечатляющим разрешением 200 МП, но с точки зрения своих способностей она остается на уровне 108-мегапиксельной матрицы старого Galaxy S20 Ultra.

Что меня больше всего раздражает в новых Android-смартфонах

Среди более дешевых смартфонов тоже заметен регресс, который производители стараются замаскировать под мнимые улучшения. Так, Xiaomi 13T Pro, ставший наследником Xiaomi 12T Pro, обзавелся телеобъективом с 2-кратным оптическим зумом. Но в то же время основная камера стала хуже: вместо Samsung HP1 (1/1.22″) новинка использует Sony IMX707 (1/1.28″) с менее широкой диафрагмой (f/1.9 вместо f/1.7).

Сколько стоит смартфон в 2024 году

Как бы то ни было, главная проблема — цена смартфонов. Конечно, подорожание происходит не первый год, но в последнее время оно стало уж слишком стремительным. В базе магазина DNS новый смартфон realme 12 Pro+ стоит 54 999 ₽, а его младший брат realme 12 Pro — 49 999 ₽. В то же время предшественники из 11-й серии даже без учета скидок стоили 39 999 ₽ и 32 999 ₽.

Думаете, во всем виноват курс валют? Совсем нет! Вот вам свежий пример: цена прошлогоднего смартфона Xiaomi 13 Ultra в Китае составляла 5 999 юаней (~ 77 000 ₽), а нового Xiaomi 14 Ultra с аналогичным набором камер и едва заметными косметическими улучшениями — 6 499 юаней (~ 83 200 ₽). И это за одну и ту же версию памяти 12/256 ГБ!

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Смартфоны дорожают так быстро, а их начинка прогрессирует так медленно, что в 2024 году за те же деньги вы рискуете купить устройство даже хуже модели 2/3-летней давности, которой пользуетесь сейчас. Неужели это вас не остановит?