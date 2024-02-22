Вышел лучший китайский смартфон Xiaomi 14 Ultra. Теперь-то iPhone и Samsung будут уничтожены?

Осенью 2023 года компания Xiaomi представила флагманскую линейку Xiaomi 14, в которую помимо базовой модели вошла версия с приставкой «Pro». Однако Ultra-смартфон китайцы тогда отложили на полку и выпустили только сейчас. 22 февраля состоялась презентация Xiaomi 14 Ultra — устройства, готового в очередной раз тягаться за звание лучшего камерофона с топовыми решениями Apple и Samsung. Удалось ли китайцам превзойти конкурентов? Сейчас выясним.

Характеристики Xiaomi 14 Ultra

Внешне Xiaomi 14 Ultra почти не отличается от своего предшественника. Разве что новинка получила плоский экран, и это должно стать настоящим подарком для тех, кто не любит «водопады» с изогнутыми краями. Характеристики Xiaomi 14 Ultra выглядят впечатляюще, но сразу и не поймешь: а в чем, собственно, прогресс?

Характеристики Xiaomi 14 Ultra Экран 6.73 дюйма, AMOLED (3200х1440), 1-120 Гц Основная камера 50 + 50 + 50 + 50 МП Фронтальная камера 32 МП Процессор Snapdragon 8 Gen 3 Память 12/256, 16/512 или 16/1024 ГБ Аккумулятор 5300 мАч Зарядка 90 Вт

Смартфон Xiaomi 14 Ultra работает на процессоре Snapdragon 8 Gen 3, и это — передовое решение 2024 года. Экран новинки характеризуется повышенным до WQHD+ разрешением, интеллектуально изменяемой частотой обновления и яркостью вплоть до 3000 нит, что, впрочем, не является рекордом (OnePlus 12 не даст соврать).

Аккумулятор рассчитан на 5300 мАч и заряжается за 30 минут при помощи адаптера питания на 90 Вт. Из интересного стоит отметить поддержку двусторонней спутниковой связи, чего никогда не было в смартфонах Xiaomi. Но главная фишка Xiaomi 14 Ultra — его камера.

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Что умеет камера Xiaomi 14 Ultra

Фронталка камерофона не представляет собой никакого интереса, так как перед нами старый сенсор на 32 МП, знакомый еще по Xiaomi Mi Note 10. А вот монструозный блок сзади, прячущий сразу 4 камеры, заслуживает самого пристального внимания.

Камера Характеристики Основная 50 МП, OIS, 1/1″, f/1.63-f/4.0 Ультраширокоугольная 50 МП, 1/2.51″, f/1.8, 122° Портретная 50 МП, OIS, 1/2.51″, f/1.8, 3.2X зум Перископическая 50 МП, OIS, 1/2.51″, f/2.5, 5X зум

Состав сенсоров камеры Xiaomi 14 Ultra не отличается от такового в Xiaomi 13 Ultra. Новинка использует те же матрицы (Sony LYT-900 для основы и Sony IMX858 для вспомогательных сенсоров). При этом немного изменился их обвес. Так, основная камера получила переменную диафрагму в диапазоне f/1.63-f/4.0, то есть глазок объектива раскрывается шире, чем у предшественника с его f/1.9-f/4.0. Также шире стала диафрагма перископического модуля (f/2.5 вместо f/3.0), что должно положительным образом сказаться на качестве снимков с приближением в условиях недостаточного освещения.

Как заявляют сами китайцы, основная камера Xiaomi 14 Ultra получает на 205% больше света, чем iPhone 15 Pro Max. А новая система искусственного интеллекта Xiaomi AISP обрабатывает фото таким образом, что даже при 30-кратном приближении снимки почти не теряют в качестве.

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Чем Xiaomi 14 Ultra отличается от Xiaomi 13 Ultra

Насколько хороша камера Xiaomi 14 Ultra, покажут только независимые тесты. Но в техническом плане новый камерофон почти не отличается от прошлогоднего Xiaomi 13 Ultra. Разница кроется в едва заметных деталях:

дисплей стал плоским, а его пиковая яркость подросла с 2600 нит до 3000 нит;

Xiaomi 14 Ultra получил новый процессор Snapdragon 8 Gen 3 ;

; незначительно улучшились камеры;

появилась поддержка спутниковой связи;

аккумулятор новинки на 300 мАч больше батареи Xiaomi 13 Ultra.

Сложно дать однозначный ответ, стоит ли покупать Xiaomi 14 Ultra. Как это обычно бывает в случае с камерофонами, на первый план выходит цена, и ее сложно назвать демократичной.

Дата выхода Xiaomi 14 Ultra и его цена

Xiaomi 14 Ultra выйдет 27 февраля. Именно в этот день стартуют продажи новинки в КНР, где за нее в зависимости от версии памяти попросят:

12/256 ГБ — 6 499 юаней (~ 83 200 ₽);

— 6 499 юаней (~ 83 200 ₽); 16/512 ГБ — 6 999 юаней (~ 89 600 ₽);

— 6 999 юаней (~ 89 600 ₽); 16/1024 ГБ — 7 799 юаней (~ 99 800 ₽).

Базовая версия (12/256 ГБ) главного камерофона Xiaomi по сравнению с предшественником подорожала на 500 юаней. При этом в глобальной версии цена Xiaomi 14 Ultra окажется еще выше.

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Глобальная версия Xiaomi 14 Ultra будет представлена 25 февраля в Барселоне. Тогда же и будет объявлена точная стоимость. Но при условии, что Xiaomi 13 Ultra в России официально стоит 139 990 ₽, новинку (в случае ее официального появления в нашей стране) должны оценить минимум в 149 990 ₽.