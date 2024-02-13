5 доказательств, что в 2024 году смартфоны стали намного лучше. Теперь вам точно придется купить новую модель

Смартфоны каждый год меняются. Как правило, выбирая новую модель, мы получаем свежую версию Андроид и небольшой апгрейд начинки, который сложно заметить при беглом взгляде. Изменения, мягко говоря, несущественные. Но уже сейчас ясно, что смартфоны 2024 года совершили большой скачок по сравнению с моделями прошлых лет. Ничего подобного мы не видели в последнее время, и, если вас все еще терзают сомнения, вот 5 причин в пользу покупки нового устройства.

Дешевые смартфоны с частотой экрана 90 Гц

Судя по всему, в 2024 году нас ждут похороны смартфонов с частотой экрана 60 Гц. На протяжении четырех предыдущих лет мы следили, как высокая герцовка 90 Гц и 120 Гц постепенно перекочевывала из флагманов в устройства среднего ценового сегмента, а сейчас она стала нормой даже для дешевых моделей.

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Совсем недавно в продаже появились realme Note 50 и TECNO Spark Go 2024. Эти смартфоны стоят всего 6 тысяч рублей, но их экран имеет частоту развертки 90 Гц, что обеспечивает непревзойденную плавность анимаций системы. Думаете, слабый процессор не вывезет такую герцовку? Ну, во-первых, дисплей этих моделей получил невысокое разрешение HD+. Во-вторых, чипы от Unisoc спокойно набирают 200 тысяч баллов в AnTuTu. Поэтому теперь вы точно можете купить дешевый смартфон, который не тормзит.

Память в смартфонах 2024 года

Базовый объем памяти в смартфонах увеличивается год от года. Но в 2024-м в этом отношении произошел настоящий прорыв. К примеру, всего за 10 тысяч рублей можно купить POCO C65, получив 8/256 ГБ. Круто же!

Купить POCO C65 на 256 ГБ

Пару лет назад такой объем был свойственен только флагманам и представителям среднего класса, а владельцы бюджетников получали в лучшем случае 64 ГБ. Правда, прогресс дошел далеко не для всех. В частности, базовая версия iPhone 14 до сих пор рассчитана на 128 ГБ. Это Apple, что с нее взять?

Почему нельзя допускать заполнения памяти смартфона на 100%

Камера недорогих смартфонов

Камеры Android-смартфонов тоже постепенно улучшается, однако в 2024 году мы стали свидетелями 4-х интересный тенденций:

108 МП стали доступны на недорогих смартфонах (TECNO Spark 20 Pro);

также камеры бюджетных моделей обзавелись оптической стабилизацией (POCO M6 Pro);

представители среднего класса теперь готовы похвастать перископным модулем для достижения 120-кратного приближения (realme 12 Pro+).

Словом, покупка флагмана в 2024 году начинает казаться очень сомнительной затеей. Впрочем, производители дорогих телефонов тоже нашли, чем ответить на нападки середняков и бюджетников.

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Смартфоны с искусственным интеллектом

После выхода Galaxy S24 стало ясно, что 2024-й — год искусственного интеллекта в смартфонах. Новые флагманы Samsung обзавелись Galaxy AI — системой ИИ с кучей интересных фишек от переводчика звонков до генерации обоев при помощи нейросети.

Скорее всего, подобные наработки в области искусственного интеллекта в этом году подхватят и другие производители. А уже сейчас нечто интересное есть в смартфонах Infinix (встроенный ChatGPT, изменение голоса в WhatsApp) и на Xiaomi с HyperOS (перетаскивание объектов на фото).

Купить Galaxy S24 с ИИ

Срок поддержки смартфонов

Кроме того, к началу 2024 года сразу несколько производителей заявили о расширении срока программной поддержки своих смартфонов. Так, после выхода Galaxy S24 флагманы Samsung будут получать по 7 крупных обновлений Android, а Xiaomi — по 5.

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И, хотя компания OnePlus высмеивает решение Samsung, увеличение срока поддержки — большой шаг вперед, позволяющий в 2024 году купить смартфон сразу на 5 лет вперед. Остается дело за малым: дождаться, когда о расширении сроков объявят Infinix и TECNO, неохотно обновляющие свои устройства.