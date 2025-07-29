Каким будет Xiaomi 16 Pro Max: все характеристики самого крутого смартфона из Китая

В Китае активно готовятся к анонсу Xiaomi 16 — новой флагманской серии смартфонов, которая впервые пополнится моделью с приставкой «Pro Max». Так производитель хочет внедрить промежуточное звено между Ultra-камерофоном и обычной «прошкой». Первые подробности о смартфоне Xiaomi 16 Pro Max появились еще пару месяцев назад, а сейчас стали известны почти все характеристики будущего флагмана. Какой получится новинка — рассказываем в нашем материале.

Xiaomi 16 Pro Max — смартфон с двумя экранами

По информации инсайдера Digital Chat Station, впервые со времен Mi 11 Ultra Xiaomi планирует выпустить смартфон с двумя экранами. Нет, конечно, все мы видели раскладушки Flip и Fold, где дополнительный дисплей — дело привычное. Но на этот раз речь идет о моноблоке.

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Второй экран Xiaomi 16 Pro Max должен оказаться безрамочным, поскольку производитель хочет встроить в него модуль с камерами так же, как это бывает с фронталками. Ожидается, что дисплей станет более функциональным, чем в Mi 11 Ultra. Его предлагается использовать для демонстрации времени и уведомлений, а также в качестве экрана для селфи. Появится ли возможность запускать на нем полноценные приложения — неизвестно.

Известные характеристики Xiaomi 16 Pro Max

Xiaomi 16 Pro Max получит процессор Snapdragon 8 Elite 2, как и вся новая флагманская линейка производителя. При этом относительно двух базовых моделей в «максе» планируется прокачать камеры. В особенности — телеобъектив. Как сообщает Digital Chat Station, в роли телевика Xiaomi 16 Pro Max выступит большой сенсор размером 1/1.95″ с перископ-оптикой для 5-кратного оптического приближения. Компанию ему составит основа на 1/1.28″ вкупе с ультрашириком попроще.

Наконец, Xiaomi 16 Pro Max получит рекордный для флагманов компании аккумулятор на 7500 мАч с зарядкой мощностью 100 Вт. Работать смартфон будет на базе Android 16 со свежей оболочкой HyperOS 3 на борту.

Когда выйдет Xiaomi 16 Pro Max

Ожидаемая дата выхода Xiaomi 16 Pro Max — октябрь 2025 года. Смартфон планируют представить одновременно с Xiaomi 16 и Xiaomi 16 Pro, которые станут младшими братьями новинки.

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По логике, цена Xiaomi 16 Pro Max должна находиться в промежутке между Xiaomi 16 Pro и Xiaomi 16 Ultra, чей анонс планируется только в следующем году. Если стоимость других моделей не изменится, в Китае за смартфон с приставкой «Pro Max» попросят ~ 6 000 юаней (~ 67 000 ₽). Выйдет ли Xiaomi 16 Pro Max в России — неизвестно.