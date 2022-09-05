Какой флагман Xiaomi купить в 2022 году? Сравниваем 4 модели Xiaomi 12

Компания Xiaomi умеет запутать своих фанатов, выпуская множество однотипных моделей, из-за чего становится совершенно неясно, какой смартфон купить. Яркий пример — серия Redmi Note 11. Китайцы представили на глобальном рынке аж 6 моделей. И как тут не запутаться? Если вы ищите флагман, то тоже не стоит думать, будто выбор очень простой и понятный. Серия Xiaomi 12 состоит из 4-х моделей. Несмотря на внешнее сходство, это совершенно разные устройства, ориентированные на разные категории покупателей, а потому их важно сравнить.

Сразу замечу, что сегодня мы не будем брать во внимание линейку Xiaomi 12S. Во-первых, она актуальна только для Китая, то есть ни один ее представитель не имеет глобальной прошивки. Во-вторых, устройства получились настолько скучными, что смотреть в сторону одного из них стоит только человеку, меняющему смартфон каждый месяц. Поэтому в поле нашего зрения 4 модели: Xiaomi 12 Lite, Xiaomi 12X, Xiaomi 12 и Xiaomi 12 Pro.

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Xiaomi 12 Lite — недорогой смартфон

Долгое время модели с приставкой «Lite» в линейке смартфонов Xiaomi не оправдывали свое название. До прошлого года это были обычные среднебюджетники по цене чуть выше аналогичных по характеристикам Redmi. Но Xiaomi 11 Lite изменил тенденцию, а Xiaomi 12 Lite стал его полноправным наследником. Это действительно легкий смартфон, вес которого составляет 172 грамма, а толщина — чуть больше 7 мм. Не компакт, но очень приятный, пускай и пластиковый аппарат. Взгляните на характеристики Xiaomi 12 Lite:

Экран: AMOLED, 6.55 дюйма (2400х1080), 120 Гц.

AMOLED, 6.55 дюйма (2400х1080), 120 Гц. Основная камера: 108 МП + 8 МП + 2 МП.

108 МП + 8 МП + 2 МП. Фронтальная камера: 32 МП.

32 МП. Процессор: Snapdragon 778G.

Snapdragon 778G. Память: 6/128, 8/128, 8/256 ГБ.

6/128, 8/128, 8/256 ГБ. Аккумулятор: 4300 мАч (зарядка — 67 Вт).

Цена: от 28 000 рублей

Купить Xiaomi 12 Lite

Xiaomi 12 Lite выгодно отличается от других представителей серии и прочих флагманов сбалансированной начинкой. Его процессор, выбивающий порядка 500k в AnTuTu, обеспечивает достаточный уровень производительности для решения любых задач вплоть до хардкорного гейминга, но в то же время остается энергоэффективным, благодаря чему скромного по нынешним меркам аккумулятора спокойно хватает на день-полтора работы.

Еще одно преимущество — плоский экран (специально для свидетелей фантомных нажатий). А вот камера Xiaomi 12 Lite не представляет собой ничего выдающегося. Основной сенсор хорош, но ему не хватает оптической стабилизации, зато фронталка порадует всех селфи-манов. Мало того, что она обладает довольно высоким разрешением, так еще имеет двойную подсветку. Ну, просто лучший смартфон для девушки.

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Xiaomi 12X — компактный смартфон

А вот это уже по-настоящему компактный смартфон. Xiaomi 12X заставляет вспомнить об устройствах пятилетней давности, когда была и трава зеленее, и цены ниже. С точки зрения эргономики — идеальный аппарат в корпусе из матового стекла и металла. Да и характеристики Xiaomi 12X выглядят под стать экстерьеру:

Экран: AMOLED, 6.28 дюйма (2400х1080), 120 Гц.

AMOLED, 6.28 дюйма (2400х1080), 120 Гц. Основная камера: 50 МП (OIS) + 13 МП + 5 МП.

50 МП (OIS) + 13 МП + 5 МП. Фронтальная камера: 32 МП.

32 МП. Процессор: Snapdragon 870.

Snapdragon 870. Память: 8/128 или 8/256 ГБ.

8/128 или 8/256 ГБ. Аккумулятор: 4500 мАч (зарядка — 67 Вт).

Цена: от 39 000 рублей

Купить Xiaomi 12X

Я бы не ставил Xiaomi 12X в один ряд с Xiaomi 12 Lite. Все-таки это уже устройство более высокого класса, у которого не только премиальные материалы корпуса, но и основная камера с оптической стабилизацией, и процессор, набирающий более 650k в AnTuTu. То есть его производительности достаточно с запасом минимум на 2 года.

Есть ли у него недостатки? Возможно, вам не понравится изогнутый экран, но таковы тренды, от которых никак не хотят отходить производители смартфонов. Хочешь флагман — получай экран-водопад. Потенциальным минусом может стать автономность, однако, забегая вперед, сразу отмечу, что Xiaomi 12X — смартфон с хорошим аккумулятором. Подробно автономность всех представителей линейки мы сравним в конце, а пока отмечу отсутствие каких-либо существенных проблем со временем работы без подзарядки.

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Xiaomi 12 — компактный флагман

Внешне вы ни за что не отличите Xiaomi 12 от Xiaomi 12X. Это смартфоны, выполненные в одинаково компактном корпусе и собранные из одних и тех же материалов. К тому же характеристики Xiaomi 12 выглядят уже знакомо:

Экран: AMOLED, 6.28 дюйма (2400х1080), 120 Гц.

AMOLED, 6.28 дюйма (2400х1080), 120 Гц. Основная камера: 50 МП (OIS) + 13 МП + 5 МП.

50 МП (OIS) + 13 МП + 5 МП. Фронтальная камера: 32 МП.

32 МП. Процессор: Snapdragon 8 Gen 1.

Snapdragon 8 Gen 1. Память: 8/128, 8/256 или 12/256 ГБ.

8/128, 8/256 или 12/256 ГБ. Аккумулятор: 4500 мАч (зарядка — 67 Вт).

Цена: от 41 500 рублей

Купить Xiaomi 12

На бумаге отличается только процессор. В отличие от Xiaomi 12X, здесь установлен по-настоящему флагманский чипсет Snapdragon 8 Gen 1, способный порадовать любителей синтетических тестов результатом под миллион баллов в AnTuTu. Но не спешите восторгаться его цифрам. На практике Xiaomi не удалось укротить мощность Snapdragon 8 Gen 1, из-за чего уже после 10-15 минут активных нагрузок производительность чипа опускается до показателей Snapdragon 870 или даже ниже.

Значит ли это, что Xiaomi 12 — худший смартфон линейки? Конечно, нет. Ведь процессор влияет не только на общую производительность, но и на качество фото. Имея те же камеры, что и Xiaomi 12X, флагман без дополнительных приставок снимает лучше, что подтверждают примеры фотографий вечером. Плюс он поддерживает беспроводную зарядку мощностью 50 Вт. Солидно, не правда ли?

Xiaomi 12 Pro — лучший флагманский смартфон

Как бы то ни было, полноценным флагманом, вышедшим на глобальный рынок, можно назвать только Xiaomi 12 Pro. У него хороша не только основная, но и дополнительные камеры. Возможно, именно установка больших сенсоров вынудила производителя сделать аппарат более габаритным. А в итоге мы получили следующие характеристики Xiaomi 12 Pro:

Экран: AMOLED, 6.73 дюйма (3200х1440), 120 Гц.

AMOLED, 6.73 дюйма (3200х1440), 120 Гц. Основная камера: 50 МП (OIS) + 50 МП + 50 МП.

50 МП (OIS) + 50 МП + 50 МП. Фронтальная камера: 32 МП.

32 МП. Процессор: Snapdragon 8 Gen 1.

Snapdragon 8 Gen 1. Память: 8/128, 8/256 или 12/256 ГБ.

8/128, 8/256 или 12/256 ГБ. Аккумулятор: 4600 мАч (зарядка — 120 Вт).

Цена: от 60 000 рублей

Купить Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12 Pro выгодно отличается от Xiaomi 12 наличием специального объектива для оптического увеличения изображения. Правда, зум здесь только двукратный, а дополнительное приближение осуществляется путем кропа. Однако «прошка» снимает лучше на все камеры, что особенно заметно вечером. В качестве основного сенсора здесь выступает почти дюймовый Sony IMX707, и он действительно хорош.

Как вы могли догадаться, производительность Xiaomi 12 Pro если и превосходит базовую модель, то со всем чуть-чуть за счет большей площади для теплоотвода. При этом небольшое увеличение аккумулятора не спасает положение флагмана. Он быстро теряет заряд и, если вы активно пользуетесь смартфоном, смотря ролики или листая веб-страницы, то будете вынуждены заряжать Xiaomi 12 Pro по два раза за день. Впрочем, адаптер питания на 120 Вт восстанавливает энергию всего за 20 минут с 0% до 100%.

Какой Xiaomi купить

Глядя на цены, вы уже могли убедиться, что все смартфоны разные. Если Xiaomi 12 Lite — среднебюджетная модель, ориентированная с точки зрения маркетологов на молодежь, то все остальные устройства — флагманы. Это выражается как в материалах корпуса, так и в характеристиках.

Если для вас главным критерием выбора является камера, то модели можно расставить в том же порядке, что и в нашем списке. Однако качество фото на современные смартфоны достигло такого уровня, что даже за снимок на относительно дешевый Xiaomi 12 Lite вам не будет стыдно. То же самое можно было бы сказать и о производительности, но это не так. Snapdragon 8 Gen 1 в реализации Xiaomi 12 и Xiaomi 12 Pro — посредственный процессор.

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Да, его графический чип позволяет выжать максимум из установленных камер, но для игр он ничем не лучше, чем тот же Xiaomi 12X, да и Lite-версия находится неподалеку. Главное, о чем я должен сказать — автономность. Для этого предлагаю взглянуть на результаты теста в SmartViser, где моделируется 3 сценария: просмотр видео, веб-серфинг и телефонный разговор при использовании сети 3G.

Лучше других себя показал Xiaomi 12X, а хуже — Xiaomi 12 Pro. Если девайс никогда не лежит у вас без дела, смотреть в сторону смартфонов на Snapdragon 8 Gen 1 стоит только при наличии поблизости зарядки. И можно только представить, сколько будет работать устройство после истощения аккумулятора через 1-2 года.

Таким образом, оптимальным вариантом среди всех смартфонов линейки выглядит Xiaomi 12X. Он компактный, в тактильно приятном корпусе, с мощным, но в то же время сбалансированным железом. Если в магазине, где вы выбираете смартфон, 12X стоит хотя бы на 4-5 тысяч меньше Xiaomi 12, то берите именно его. Но не забывайте, что только флагманы на Snapdragon 8 Gen 1 способны воплотить в жизнь весь потенциал камер, в чем вы можете убедиться, ознакомившись с нашим недавним сравнением.