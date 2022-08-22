Какой Redmi Note 11 купить в 2022 году: худшие и лучшие модели

Линейка смартфонов Redmi Note 11, представленная весной 2022 года, состоит аж из шести моделей. Глядя на такое разнообразие, можно легко запутаться и выбрать далеко не самый подходящий девайс. Чтобы не допустить ошибку, предлагаю взглянуть на каждый телефон серии и выделить его главные особенности. Так мы с вами поймем, какой Redmi Note 11 стоит купить, а от покупки какого лучше отказаться в пользу другой модели от Xiaomi или иного производителя.

Redmi Note 11 — телефон с мощным аккумулятором

Это базовая модель серии и одновременно с этим самый дешевый Redmi. Несмотря на кажущуюся простоту, смартфон получил 6,43-дюймовый AMOLED-экран с частотой обновления 90 Гц и стереодинамики, что редко встречается в бюджетном сегменте. Вместе с тем у Redmi Note 11 довольно слабый процессор Snapdragon 680. Его производительности хватает только для решения базовых задач, да и вытянуть максимум из 50-мегапиксельной камеры он не может.

Телефон делает хорошие снимки днем, но вечером не спасает даже ночной режим. И, хотя процессор Snapdragon 680 может показаться главным недостатком смартфона, у него есть неоспоримые плюсы. Так, с довольно привычным аккумулятором на 5000 мАч Redmi Note 11 демонстрирует отличную автономность за счет энергоэффективности и невысокой производительности чипсета. А заряжается аппарат всего за 1 час, в чем ему помогает комплектный адаптер на 33 Вт. Модель подойдет ценителям компактных устройств и тем, кто ищет недорогой телефон с современными функциями, а также людям, которые не гонятся за игровой мощностью.

Цена: 11 606 рублей

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Redmi Note 11S — смартфон с камерой 108 Мп

Внешне Redmi Note 11S не отличается от Redmi Note 11, что вполне объяснимо. Оба телефона выполнены в идентичном сравнительно компактном корпусе. Вместе с тем у модели с приставкой «S» есть несколько ключевых отличий. Во-первых, она работает на более производительном чипсете Helio G96 и имеет 6 ГБ оперативной памяти в базовой версии. Во-вторых, здесь установлена 108-мегапиксельная камера от Samsung.

Вместе с тем изменение сенсора основной камеры не позволяет назвать Redmi Note 11S существенно более продвинутым устройством в области мобильной съемки, так как телефон не поддерживает запись видео в 4K. Возросшая производительно также сказывается на автономности. Имея аналогичный аккумулятор на 5000 и AMOLED-экран, смартфон оснащен менее энергоэффективным чипсетом, а потому говорить о двух днях работы без подзарядки не приходится. В итоге Redmi Note 11S — это тот же Redmi Note 11, но с более производительным процессором и немного улучшенной камерой.

Цена: 12 417 рублей

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Redmi Note 11S 5G — недорогой телефон для игр

Хотя название этой модели отличается от Redmi Note 11S лишь приставкой «5G», данный смартфон выбивается из всей линейки из-за присутствия здесь IPS-экрана. Подобные дисплеи не вызывают усталость глаз у людей, чувствительных к ШИМ, но в то же время не могут предложить высокий уровень яркости. Так что покупателю Redmi Note 11S 5G на летнем солнце придется вглядываться в экран.

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Набор камер здесь такой же, как и у обычного Redmi Note 11 (50 Мп + 8 Мп + 2 Мп), но чипсет Dimensity 810 творит чудеса. Он лучше обрабатывает изображение, позволяя приблизиться по качеству к фотографиям, сделанным на 108-мегапиксельную камеру Redmi Note 11S 4G. А еще Dimensity 810 мощнее Helio G96, поэтому Redmi Note 11S 5G — оптимальный вариант для, кто ищет недорогой смартфон для игр. Но автономность здесь не лучше, чем у 4G-версии. Зато 33-ваттный адаптер на месте.

Цена: 14 284 рубля

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Redmi Note 11 Pro — плохой телефон Xiaomi

Этот смартфон сильно критикуется как фанатами Xiaomi, так и экспертами. Сохранив базовые характеристики прошлогоднего Redmi Note 10 Pro, представитель одиннадцатой серии получил посредственный чипсет Helio G96. Если его появление в Redmi Note 11S можно объяснить низкой ценой устройства, то видеть его в прошке — настоящее разочарование.

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Набор камер и модификации памяти в Redmi Note 11 Pro такие же, как у Note 11S 4G. Но дисплей в прошке определенно лучше. Он больше (6,67 дюйма), выполнен по технологии AMOLED и обладает частотой обновления 120 Гц, а батарея на 5000 мАч заряжается за 45 минут при помощи блока питания на 67 Вт. Этот смартфон стоит рассмотреть в качестве покупки только в том случае, если вас привлекает внешний вид устройства с плоскими гранями, так как в остальном Redmi Note 11 Pro не стоит своих денег.

Цена: 16 070 рублей

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Redmi Note 11 Pro 5G — телефон с хорошей камерой и батареей

В целом, перед нами тот же Redmi Note 11 Pro, но с поддержкой 5G. Это стало возможным за счет нового процессора Snapdragon 695. Он довольно мощный, что можно оценить в играх, где чипсет Qualcomm смотрится даже лучше Dimensity 810. В то же время оценить все преимущества 108-мегапиксельной камеры владельцу Redmi Note 11 Pro 5G тоже не получится.

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Snapdragon 695 лучше справляется с обработкой изображения, чем Helio G96 из обычной прошки, но уступает Snapdragon 732G из Redmi Note 10 Pro, да и отсутствие поддержки 4К в Pro-версии выглядит существенным даунгрейдом. Зато телефон отлично держит заряд, находя баланс между энергоэффективностью и производительностью со своим аккумулятором на 5000 мАч и 67-ваттной зарядкой. Так что Redmi Note 11 Pro 5G станет хорошим выбором для тех, кто хочет поиграть на большом экране и готов смириться с не самой выдающейся камерой.

Цена: 17 414 рублей

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Redmi Note 11 Pro+ 5G — лучший Redmi 2022 года

Оптимальным вариантом среди всех смартфонов линейки выглядит Redmi Note 11 Pro+ 5G. Появление слова «Plus» в названии может заставить подумать об увеличившейся диагонали устройства, но суббренд Xiaomi оставил 6,67-дюймовую AMOLED-матрицу с частотой обновления 120 Гц и существенно изменил все остальные характеристики.

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Пришедший на смену Snapdragon 695 процессор Dimensity 920 отличается предфлагманскими показателями производительности и добротной обработкой изображения. Поэтому на Redmi Note 11 Pro+ 5G можно как поиграть, так и оценить детализацию 108-мегапиксельного сенсора Samsung HM2 в том числе в ночном режиме съемки. Еще одна фишка — сверхмощная зарядка на 120 Вт, восстанавливающая энергию смартфона за 17 минут. Ради нее разработчикам пришлось пожертвовать емкостью аккумулятора, а потому мы видим здесь всего 4500 мАч. Впрочем, это не помешает назвать Redmi Note 11 Pro+ 5G лучшим смартфоном серии и с чистой душой рекомендовать его к покупке.

Цена: 19 832 рубля

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