Какой смартфон дольше всех держит заряд в 2024 году: большое сравнение, результаты которого вас удивят

Время работы телефона на одном заряде — одна из важнейших характеристик. Но, в отличие от производительности процессора или объема памяти, ей невозможно дать объективную оценку. Емкость аккумулятора — не главный показатель, ведь на автономность также влияет тип экрана, чипсет, оптимизация софта и, разумеется, сценарий использования устройства. И что делать? Как определить самый автономный смартфон 2024 года?

Единственный более-менее подходящий вариант — обратиться к тесту автономности смартфонов. Такому, который проводит портал GSMArena, проанализировавший почти все известные модели последнего года в следующих сценариях:

разговоры по телефону;

веб-серфинг в браузере;

просмотр онлайн-видео;

игры.

В ходе теста автономности смартфонов 2024 года акцент делается на просмотр потокового видео и веб-серфинг — два основных сценария эксплуатации устройства. Исходя из полученных результатов, выявляется время активного использования. То есть: сколько проработает устройство при непрерывной эксплуатации в комбинированном сценарии. Со всеми критериями тестирования вы можете познакомиться на сайте источника, а мы предлагаем взглянуть на рейтинг автономности смартфонов 2024 года, разбитый на несколько категорий.

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Самые автономные смартфоны 2024 года

Давайте разбираться, какой смартфон работает дольше всего. Для этого предлагаем взглянуть на 10 лидеров тестирования GSMArena. Помимо названия модели для вашего удобства мы указываем выявленное время работы при активном использовании, а также заявленную емкость аккумулятора:

Львиная доля лидеров либо совсем не продается в России, либо встречается в маленьких магазинах, занимающихся серыми поставками. Поэтому наряду с основным списком мы подготовили чистый рейтинг автономности смартфонов, исключив из него редкие модели и оставив только те, которые вы с высокой долей вероятности найдете в своем городе:

Таким образом, мы видим, что большая батарея телефона не является гарантией его непревзойденной автономности. Все может перевернуться с ног на голову из-за прожорливого чипсета или плохой оптимизации софта.

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Рейтинг автономности смартфонов Xiaomi

Мы уже выяснили, что самым автономным Xiaomi является смартфон Xiaomi 14, и это немного удивляет, учитывая производительность его железа и не самую впечатляющую емкость аккумулятора. Смотрим, как обстоят дела с остальными моделями:

Вот таким довольно удивительным получился список Xiaomi с хорошей батареей. Но впереди у нас еще два бренда, которые мы просто не можем обойти стороной.

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Смартфоны Samsung с хорошей батареей

Теперь обратимся к рейтингу автономности телефонов Samsung, хотя половина его представителей уже попадала в предыдущие топы:

Почти каждый телефон Samsung работает дольше Xiaomi, даже несмотря на более скромную емкость аккумулятора. Интересно, с чем это связано?

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Сколько работает Apple iPhone от одного заряда

Наконец, чтобы наш рейтинг не выглядел оторванным от реальности, посмотрим на самые автономные Apple iPhone, ведь результаты, показанные в тесте, вас определенно удивят:

Кто бы что ни говорил об устройствах Apple, но, согласно результатам теста GSMArena, iPhone хорошо держит заряд. iPhone 15 Plus и iPhone 15 Pro Max заняли второе и шестое место в общем рейтинге соответственно, и даже iPhone 15 с его просто смешной емкостью аккумулятора работает дольше, чем какой-нибудь POCO M6 Pro с батареей на 5000 мАч. Удивительно, правда?