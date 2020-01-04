Помните времена, когда смартфоны Samsung стоили неоправданно дорого и при этом технически сильно уступали аппаратам китайских производителей? С тех пор многое изменилось, Samsung постепенно начинает осознавать, что потребителям важна адекватная стоимость на фоне конкурентов. Переломным моментом для компании стал выход в 2018 году обновлённой линейки Galaxy A. Закрепил позиции компании на российском рынке в 2019 году выход устройств линейки Galaxy AX0. Чем же порадует нас Samsung в 2020 году, и какое устройство может стать самым популярным?

В декабре 2019 года Samsung представила Galaxy A51 и Galaxy A71. И если A71 вряд ли сможет завоевать сердца потребителей из-за слишком дорогого сегмента, то у A51 есть все шансы.

Стоимость устройства на российском рынке должны раскрыть уже в январе, но уже сейчас на официальном сайте можно оценить спецификации аппарата.

Смартфон, скорее всего, будет стоить около 20 тысяч рублей за базовую модификацию. Заграницей аппарат оценен примерно в 21 тысячу рублей, но Samsung, скорее всего, не станет переступать психологическую отметку в 19990 рублей.

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В настоящее время в России крайне популярен Galaxy A50 стоимостью в 15990 рублей. За эти день потребители получают FHD SuperAMOLED-экран и относительно неплохое железо: 4 ГБ оперативной, 64 ГБ встроенной памяти, фронтальную камеру на 24 Мп.

Линейка AX0 стала популярна благодаря наличию AMOLED-дисплеев с учётом низкой стоимости. Ранее в этом ценовом сегменте компания не могла предложить подобные экраны.

Чем же A51 цепляет?

Galaxy A50 на фоне A51 выглядит устаревше. Galaxy A51 внешне ничуть не хуже флагманов Samsung 2020 года, которым еще предстоит выйти на рынок. Предлагаем обсудить внешность устройства в Телеграм.

Особенно порадуют потребителей тонкие рамки и вырез в виде небольшой точки по центру под фронтальную камеру, которая, к слову, на 32 Мп. Этого разрешения достаточно, чтобы на выходе получились отличные селфи. Аккуратная внешность смартфона в купе с не менее аккуратной внешне оболочкой создают тот самый эффект, который присущ флагманским аппаратам. Однако минусы всё же есть. Смартфон выполнен полностью из пластика, включая глянцевый торец, сделанный под металл. И это печалит, ведь за 20 тысяч, которые Samsung попросит за аппарат, компания могла использовать металл, как это делает Xiaomi в своих среднебюджетных смартфонах.

Xiaomi за 15 тысяч или Samsung за 20?

У потребителей будет очевидный выбор: приобрести смартфон Xiaomi за 15 тысяч рублей на сером рынке или Aliexpress, которое технически будет даже чуть лучше Samsung, или же выбрать Galaxy A51. Официально в России можно купить Redmi Note 8 Pro за 17990 рублей. Устройство технически кажется менее интересным с IPS-экраном, поэтому мы бы не стали рассматривать его всерьез. Очевидным конкурентом A51 является Mi 9 Lite. Аппарат предлагает неплохое железо, FHD AMOLED-экран и, в целом, очень схож с A51.

Mi 9 Lite в Китае можно приобрести за 15 тысяч рублей, но тогда пользователь не получит официальную гарантию в России. Note 8 Pro РСТ с IPS-экраном и широким подбородком кажется не совсем актуальным, а вот A51 предлагает и официальную гарантию в России, и современный внешний вид. И именно за эту комбинацию многие будут готовы переплатить те самые 5 тысяч рублей. К тому же Samsung это еще и адекватный и приятный в использовании софт OneUI 2.0 на базе Android 10. Как мне кажется, это более выигрышный вариант в сравнении с «дерганной» и не очень привлекательной внешне MIUI.

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Из других характеристик A51 выделим 4 основные камеры (48-Мп + две 5-Мп камеры глубины + 12-Мп сверхширокоугольная). Galaxy A51 имеет встроенного помощника Bixby, который адаптирует смартфон под вас. Он может снижать излучение синего света, переключаясь в Ночной режим, а садясь в автомобиль аппарат остается в разблокированном состоянии и продолжает воспроизведение музыки.

Весит аппарат 172 грамма, имеет аккумулятор на 4000 мАч и поддерживает NFC. Считаете ли вы, что A51 станет хитом продаж в 2020 году? Делитесь мнением в комментариях ниже.