В мире так много производителей смартфонов. Каждый из них отличается своим уникальным стилем, сервисами, поддержкой. Потребители по тем или иным причинам решаются выбрать того или иного производителя. Сейчас сложно сказать, на чём именно основывается их выбор, однако в данном материале мы попытаемся раскрыть плюсы и минусы всех популярных производителей смартфонов и предложим вам принять участие в опросе, который определит, какой бренд является самым популярным в странах СНГ.

Ниже мы кратко рассмотрим самые популярные бренды в мире, однако в сам опрос включим как можно больше производителей.

Samsung — всё еще лидер

Пожалуй, это самый популярный производитель на данный момент. Samsung одной из первых начала предлагать Android-устройства миру. Когда компания лишь начинала свой путь в мире Android-устройств, доминирующие позиции на рынке занимала компания Nokia за счёт кнопочных устройств и сенсорных телефонов на Symbian. Nokia тогда сделала свой выбор в пользу операционной системы Windows Phone, и это была её ошибка, которая привела к полной потере рынка.

Тем временем Samsung удалось занять первую строчку, и по сей день компания остается на данной позиции, постоянно пытаясь предлагать рынку что-то новое и конкурентное. В настоящее время серьезной угрозой для Samsung являются китайские производители. Компания борется с ними с помощью линейки бюджетных устройств Galaxy A, однако долю рынка корейцы продолжают терять, поэтому не так давно пост главы мобильного подразделения покинул Ди Джей Кох. Он находился на этой должности с 2015 года. При нём компания показала ряд успешных продуктов, но времена меняются и пора играть по новым правилам.

На место Ди Джей Коха пришёл Ро Тай-мун — это амбициозный 52-летний руководитель. В компании он продвигал идеи аутсорсинга производства смартфонов, это позволило и позволит в будущем Samsung существенно экономить на производстве недорогих устройств для конкуренции с китайскими производителями. В Samsung, вероятно, прогнозируют при текущей политике не очень хорошие показатели в будущем, поэтому решились на перемены именно сейчас.

Не так давно в Сети появилась информация о том, что в новых флагманах компании появится аналог AirDrop.

Не отстает и Huawei

Компания, наравне с Samsung, выпускает одни из лучших устройств на рынке. И если раньше телефоны Huawei вряд ли можно было сопоставить флагманам корейцев, сегодня это возможно. Huawei выпускает собственные процессоры, у неё собственная оболочка, свои сервисы, она работает над операционной системой нового поколения.

Huawei в настоящее время не очень привлекает за счёт отсутствия в смартфонах компании сервисов Google, однако в будущем, на мой взгляд, это не должно стать большой проблемой, ведь Huawei развивает собственный магазин приложений App Gallery. Со временем разработчики поймут, что Google Play — это не единственный источник получения прибыли. К тому же в App Gallery налог от продаж составляет всего 15% в сравнении с 30% в Google Play. Компания ранее просила разработчиков приложений помочь ей.

Huawei готовится выпустить P40 и P40 Pro. Телефоны получат еще более классную камеру, лучшую производительность и, в целом, это будут потрясающие гаджеты. Huawei для многих является компанией, которая предлагает решения, схожие с флагманами Samsung, на по более низкой цене.

Xiaomi доминирует в сегменте бюджетных устройств

Сложно не признавать значимости Xiaomi на мировом рынке и в особенности на нашем российском. Каждый день с Aliexpress тысячи людей заказывают смартфоны Xiaomi. Они привлекают своей низкой стоимостью и высокой производительностью. В настоящее время самым интересным телефоном компании является Mi Note 10. Устройство оснащено 108-Мп камерой, которая по качеству сравнима с камерой Google Pixel 4. Если компания и дальше продолжит выпускать такие же телефоны, её ждёт успех.

Бренды BBK — ближайшие конкуренты Xiaomi

Если объединить продажи всех дочерних компаний данного производителя, не исключено, что они могут занять лидирующие строчки в мировых рейтингах. BBK выбрала очень неплохую стратегию, предлагая потребителям смартфоны от различных дочерних компаний, которые разрабатываются на одних и тех же заводах и отличаются оболочками и внешним видом. BBK создала иллюзию выбора, и, как можно заметить, это правильная тактика. BBK принадлежат такие бренды, как Oppo, Vivo, OnePlus, Realme. И все они крайне успешны и популярны сегодня.

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Мы не будем спрашивать, каким устройством вы владеете, потому что это может не совпадать с тем, какой бренд является самым любимым для вас, поэтому остановимся именно на последнем вопросе.

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