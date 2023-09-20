Камера 200 Мп, 120 Гц, экран без мерцания — знакомство с HONOR 90

В году буквально несколько запусков смартфонов, которые вызывают интерес. У меня таких примерно 5-6 штук. И вот один из них получил обновление. Привезли мне его около суток назад, но я уже успел составить о нем первое впечатление, которым и хочу поделиться. Как вы догадались из названия статьи, речь пойдет об HONOR 90. Это не самый дорогой смартфон бренда, но от этого он становится только интереснее. Если коротко, у него загнутый со всех сторон экран, крутая камера в необычном модуле и стильная задняя стенка. В общем, давайте обо всем по порядку.

Чем хорош новый HONOR 90

Первое, что замечаешь, достав телефон из коробки, — то, насколько аккуратно все сделано. На самом деле корпус довольно типовой. Это сужающиеся грани, выпирающие кнопки и два окошка камеры на задней стенке. Но грани не такие острые, как у других моделей, кнопки приятно упругие, а камеры не совсем круглые. Они похожи на прищуренные глаза, если наклонить телефон горизонтально. И мне это очень нравится.

Даже если не смотреть на скругленные грани, сразу бросается в глаза, что HONOR 90 оснащен экраном AMOLED. Он яркий и четкий, но надо более детально проверить его на улице, чем я и займусь в ближайшее время. Изогнутые края экрана не очень ярко выражены и, даже если вы предпочитаете плоские модели, к этому смартфону вы привыкнете быстро.

Какой красивый телефон выбрать

У телефона стеклянная задняя панель с матовой поверхностью. Она отлично выглядит и похожа на какой-то дорогой ювелирный аксессуар. А также благодаря текстуре, дополнительным ее преимуществом является полное отсутствие отпечатков на поверхности. Телефон также выпускается в серебристом и черном цветах, но мне всегда нравился зеленый, поэтому я выбрал именно его.

Хорошее первое впечатление производят и кнопки. Они находятся на правой грани и выпирают ровно на столько, на сколько это нужно. Благодаря небольшой ширине и приятной упругости, они являются очень информативными. То есть, если они нужны, они легко находятся и нажимаются, а случайные срабатывания практически исключены.

Смартфон с большим качественным экраном

Экран действительно большой. При диагонали 6.7 дюйма он получил разрешение 1.5K и частоту обновления 120 Гц. Рамки очень тонкие, благодаря чему удалось сохранить небольшие размеры корпуса. Но что-то подобное можно встретить в других смартфонах, а технология защиты от мерцания с частотой 3840 Гц. HONOR 90 — первый смартфон, который на это способен!

Небольшая претензия к тому, что касается экрана, у меня пока есть только ко встроенному сканеру отпечатков. Мне показалось, что находится он слишком низко и лучше было бы немного приподнять его.

Какой смартфон подойдет для игр

Работает смартфон под управлением Snapdragon 7 Gen 1 Advanced Edition и имеет до 12 ГБ физической и 7 ГБ виртуальной оперативной памяти. Этой производительности уже хватит не на один год комфортного использования. Сейчас в нем все просто летает.

Надо проверить его производительность в играх, но перемещения по меню просто моментальные. Впрочем, MagicOS всегда славилась этим, а тут она еще и последней версии 7.1 на базе Android 13.

У какого смартфона камера с самым большим разрешением

Серьезной заявкой является камера на 200 Мп. Это не первый смартфон с таким разрешением, но их буквально единицы. Поэтому каждый вызывает большой интерес, а по первому впечатлению, HONOR 90 субъективно опережает большинство из них. Остальные модули получили разрешения 12 Мп (сверхширик с макро) и 2 Мп (датчик глубины).

Первое впечатление от камеры в целом положительное. Пару раз она ошиблась с балансом белого в сложных условиях, но в остальном все выглядит очень хорошо, хотя надо разобраться в этом более основательно. Пока же добавлю, что фронталка находится в небольшом отверстии и делает снимки с максимальным разрешением 50 Мп, а видео на обе камеры можно снимать в 4K. Наверное, мы даже посвятим возможностям камеры отдельную статью, чтобы полностью рассказать о них.

Как часто надо заряжать HONOR 90

Время работы HONOR 90 должно быть хорошим благодаря емкости аккумулятора 5000 мАч. Я провел с ним примерно 24 часа с перерывом на сон и у меня осталось 20% заряда, что можно считать хорошим результатом, ведь первый день знакомства всегда самый активный (установка приложений, включение по любому поводу, проверка максимальной яркости).

Это тот редкий случай, когда мне не хочется сразу готовить обзор смартфона. Небольшое первое впечатление для тех, кому нужны поверхностные данные, вы только что дочитали. Если вы рассматриваете телефон к покупке, через некоторое время вы сможете прочитать на нашем сайте большой обзор. А еще первое впечатление от камеры показало, что тут есть в чем разобраться более детально. Поэтому, скорее всего, мы еще отдельно поговорим и о камере HONOR 90.