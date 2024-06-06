Компактный флагман Xiaomi 12 подешевел в 4 раза! Теперь это лучший смартфон до 25 тысяч

Найти компактный смартфон в 2024 году — задача не из простых. Как правило, сравнительно небольшими размерами обладают только флагманы наподобие Galaxy S24, чья цена обычно составляет 60-80 тысяч рублей. А что делать тем, кто не располагает такой суммой? Оптимальный вариант — купить флагманскую модель прошлых лет. И лучшим вариантом в эти дни является смартфон Xiaomi 12, ведь он тотально подешевел на распродаже AliExpress.

Сколько стоит Xiaomi 12

Когда весной 2022 года состоялась дата выхода Xiaomi 12, компактный флагман продавали в России за 99 990 ₽. После стабилизации курса рубля можно было найти смартфон в местных магазинах за 50-60 тысяч, но даже на AliExpress его стоимость не опускалась ниже 35K.

И только сейчас, когда на складах продавцов завалялись редкие остатки этой популярной модели, цена Xiaomi 12 опустилась до 22 792 ₽ на момент публикации материала.

Купить Xiaomi 12 со скидкой

Глядя на такую сумму, складывается ощущение, будто есть какой-то подвох. Но нет: это глобальная версия Xiaomi 12 и совершенно новый смартфон, который никто не распечатывал. Правда, из-за долгого пребывания на складе он наверняка приедет разряженным. Проблема ли это? Совсем нет. Просто особенность.

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Компактный смартфон в 2024 году

Xiaomi 12 — редкий представитель сегмента компактных смартфонов. Даже его преемники Xiaomi 13 и Xiaomi 14 больше в размерах:

габариты Xiaomi 12 : 152.7×69.9×8.2 мм (180 граммов);

: 152.7×69.9×8.2 мм (180 граммов); габариты Xiaomi 13 : 152.8×71.5×8 мм (189 граммов);

: 152.8×71.5×8 мм (189 граммов); габариты Xiaomi 14: 152.8×71.5×8.2 мм (193 грамма).

Разница может показаться несущественной, но на деле она кардинальная. В то время как Xiaomi 13 и Xiaomi 14 имеют плоский экран и прямые торцы в духе Apple iPhone, дисплей Xiaomi 12 немного изогнут, а металлическая рама смартфона характерисзуется небольшими скруглениями. Так что старичок намного комфортнее ощущается в руке. Особенно, если держать его без чехла, ведь во всех цветовых решениях он предлагает матовую спинку.

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Характеристики Xiaomi 12

Компактность Xiaomi 12 — это отлично, но насколько хороши характеристики смартфона, который вышел 2 года назад? Можно ли его считать актуальным в 2024 году? Давайте разбираться.

Характеристики Xiaomi 12 Экран 6.28 дюйма, AMOLED (2400х1080), 120 Гц Основная камера 50 (OIS) + 13 + 5 МП Фронтальная камера 32 МП Процессор Snapdragon 8 Gen 1 Память 8/128, 8/256 или 12/256 ГБ Аккумулятор 4500 мАч Зарядка 67 Вт

Купить Xiaomi 12

Телефон Xiaomi 12 имеет несколько минусов, но с ними, впрочем, можно жить. Первый и наименее страшный нюанс — камера. Она хороша, отлично фотографирует объекты в движении и делает яркие снимки при недостатке света, а еще записывает видео в 8K. Но назвать ее лучшей язык не повернется, ведь смартфон даже не оснащен оптическим зумом. Так что для съемки объектов на расстоянии стоит подыскать другую модель.

Второй и более существенный недостаток Xiaomi 12 — процессор Snapdragon 8 Gen 1. Он до сих пор очень мощный (больше 1 миллиона баллов в AnTuTu) и обладает поддержкой крутых алгоритмов для обработки графики и работы с ИИ. Однако Snapdragon 8 Gen 1 сильно греется под нагрузками. Поэтому в качестве по-настоящему игрового решения его рассматривать не стоит, а лучше взять POCO X6 Pro.

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Наконец, аккумулятор Xiaomi 12 рассчитан всего на 4500 мАч, чего с учетом отсутствия поддержки технологии LTPO и горячего процессора маловато. Смартфон недолго держит заряд и в лучшем случае работает полтора дня. Критично ли это? С проводной зарядкой на 67 Вт и беспроводной на 50 Вт, пожалуй, нет.

Стоит ли покупать Xiaomi 12 в 2024 году

Несмотря на все недостатки, Xiaomi 12 представляется лучшим компактным смартфоном, если вы ищете недорогую модель. Ни Samsung, ни другие бренды не предлагают ничего сопоставимого за эти деньги, а потому Xiaomi остается вне конкуренции.

Купить Xiaomi 12 со скидкой

Очевидно, смартфоном до 25000 рублей Xiaomi 12 будет оставаться недолго. Акция, в рамках которой его сливают за столь скромную сумму, завершится уже в пятницу 7 июня. Также не исключено, что остатки модели закончатся раньше, чем распродажа. Поэтому торопитесь купить Xiaomi 12, если давно присматривались к нему или просто искали компактный смартфон.