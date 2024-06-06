Компактный флагман Xiaomi 12 подешевел в 4 раза! Теперь это лучший смартфон до 25 тысяч

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Герман Вологжанин

Найти компактный смартфон в 2024 году — задача не из простых. Как правило, сравнительно небольшими размерами обладают только флагманы наподобие Galaxy S24, чья цена обычно составляет 60-80 тысяч рублей. А что делать тем, кто не располагает такой суммой? Оптимальный вариант — купить флагманскую модель прошлых лет. И лучшим вариантом в эти дни является смартфон Xiaomi 12, ведь он тотально подешевел на распродаже AliExpress.

Компактный флагман Xiaomi 12 подешевел в 4 раза! Теперь это лучший смартфон до 25 тысяч. Сейчас лучший момент, чтобы купить этого компактного красавца! Фото: GadgetByte. Фото.

Сейчас лучший момент, чтобы купить этого компактного красавца! Фото: GadgetByte

Сколько стоит Xiaomi 12

Когда весной 2022 года состоялась дата выхода Xiaomi 12, компактный флагман продавали в России за 99 990 ₽. После стабилизации курса рубля можно было найти смартфон в местных магазинах за 50-60 тысяч, но даже на AliExpress его стоимость не опускалась ниже 35K.

Сколько стоит Xiaomi 12. На официальном сайте Xiaomi в России этот смартфон продавали за 100 тысяч. Фото.

На официальном сайте Xiaomi в России этот смартфон продавали за 100 тысяч

И только сейчас, когда на складах продавцов завалялись редкие остатки этой популярной модели, цена Xiaomi 12 опустилась до 22 792 ₽ на момент публикации материала.

Сколько стоит Xiaomi 12. А сейчас его можно купить за 23-25 тысяч рублей! Фото.

А сейчас его можно купить за 23-25 тысяч рублей!

Купить Xiaomi 12 со скидкой

Глядя на такую сумму, складывается ощущение, будто есть какой-то подвох. Но нет: это глобальная версия Xiaomi 12 и совершенно новый смартфон, который никто не распечатывал. Правда, из-за долгого пребывания на складе он наверняка приедет разряженным. Проблема ли это? Совсем нет. Просто особенность.

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Компактный смартфон в 2024 году

Компактный смартфон в 2024 году. Посмотрите, каким большим кажется Xiaomi Mi 11 (слева) на фоне Xiaomi 12 (справа). Фото: Sam Beckman. Фото.

Посмотрите, каким большим кажется Xiaomi Mi 11 (слева) на фоне Xiaomi 12 (справа). Фото: Sam Beckman

Xiaomi 12 — редкий представитель сегмента компактных смартфонов. Даже его преемники Xiaomi 13 и Xiaomi 14 больше в размерах:

  • габариты Xiaomi 12: 152.7×69.9×8.2 мм (180 граммов);
  • габариты Xiaomi 13: 152.8×71.5×8 мм (189 граммов);
  • габариты Xiaomi 14: 152.8×71.5×8.2 мм (193 грамма).

Разница может показаться несущественной, но на деле она кардинальная. В то время как Xiaomi 13 и Xiaomi 14 имеют плоский экран и прямые торцы в духе Apple iPhone, дисплей Xiaomi 12 немного изогнут, а металлическая рама смартфона характерисзуется небольшими скруглениями. Так что старичок намного комфортнее ощущается в руке. Особенно, если держать его без чехла, ведь во всех цветовых решениях он предлагает матовую спинку.

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Характеристики Xiaomi 12

Компактность Xiaomi 12 — это отлично, но насколько хороши характеристики смартфона, который вышел 2 года назад? Можно ли его считать актуальным в 2024 году? Давайте разбираться.

ХарактеристикиXiaomi 12
Экран6.28 дюйма, AMOLED (2400х1080), 120 Гц
Основная камера50 (OIS) + 13 + 5 МП
Фронтальная камера32 МП
ПроцессорSnapdragon 8 Gen 1
Память8/128, 8/256 или 12/256 ГБ
Аккумулятор4500 мАч
Зарядка67 Вт

Купить Xiaomi 12

Телефон Xiaomi 12 имеет несколько минусов, но с ними, впрочем, можно жить. Первый и наименее страшный нюанс — камера. Она хороша, отлично фотографирует объекты в движении и делает яркие снимки при недостатке света, а еще записывает видео в 8K. Но назвать ее лучшей язык не повернется, ведь смартфон даже не оснащен оптическим зумом. Так что для съемки объектов на расстоянии стоит подыскать другую модель.

Характеристики Xiaomi 12. Xiaomi 12 очень удобно пользоваться одной рукой. Фото: GSMArena Official. Фото.

Xiaomi 12 очень удобно пользоваться одной рукой. Фото: GSMArena Official

Второй и более существенный недостаток Xiaomi 12процессор Snapdragon 8 Gen 1. Он до сих пор очень мощный (больше 1 миллиона баллов в AnTuTu) и обладает поддержкой крутых алгоритмов для обработки графики и работы с ИИ. Однако Snapdragon 8 Gen 1 сильно греется под нагрузками. Поэтому в качестве по-настоящему игрового решения его рассматривать не стоит, а лучше взять POCO X6 Pro.

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Наконец, аккумулятор Xiaomi 12 рассчитан всего на 4500 мАч, чего с учетом отсутствия поддержки технологии LTPO и горячего процессора маловато. Смартфон недолго держит заряд и в лучшем случае работает полтора дня. Критично ли это? С проводной зарядкой на 67 Вт и беспроводной на 50 Вт, пожалуй, нет.

Стоит ли покупать Xiaomi 12 в 2024 году

Стоит ли покупать Xiaomi 12 в 2024 году. Нужно поторопиться, ведь остатки Xiaomi 12 разберут очень быстро. Фото.

Нужно поторопиться, ведь остатки Xiaomi 12 разберут очень быстро

Несмотря на все недостатки, Xiaomi 12 представляется лучшим компактным смартфоном, если вы ищете недорогую модель. Ни Samsung, ни другие бренды не предлагают ничего сопоставимого за эти деньги, а потому Xiaomi остается вне конкуренции.

Купить Xiaomi 12 со скидкой

Очевидно, смартфоном до 25000 рублей Xiaomi 12 будет оставаться недолго. Акция, в рамках которой его сливают за столь скромную сумму, завершится уже в пятницу 7 июня. Также не исключено, что остатки модели закончатся раньше, чем распродажа. Поэтому торопитесь купить Xiaomi 12, если давно присматривались к нему или просто искали компактный смартфон.

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