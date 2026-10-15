Новые смартфоны обычно соревнуются, у кого больше батарея и мощнее процессор. А 15 октября показали устройство, которое выглядит как обычный Android-смартфон, стоит как флагман, но не умеет даже позвонить маме по сотовой сети. Его создатели вообще не называют его телефоном. Я разобрался, что это за штука, кому она нужна и почему в России с ней всё сложнее, чем кажется.

Телефон без звонков от создателей флешек для биткоинов

Устройство называется Ledger Atom. Его сделала французская компания Ledger, которую почти не знают за пределами мира криптовалют. Зато внутри него она знаменита: Ledger выпускает аппаратные кошельки — маленькие устройства размером с флешку, в которых хранятся ключи от криптовалюты. По данным компании, она продала больше 8 миллионов устройств в 165 странах.

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Если совсем просто, такой кошелёк похож на ключ от сейфа. Деньги лежат не в нём, а в сети, но без него никто не может их перевести. Atom — попытка превратить этот ключ в устройство с большим сенсорным экраном и обычными приложениями. Сама Ledger называет его не смартфоном, а устройством для подписи. И чтобы понять, что это значит, придётся заглянуть внутрь.

Внутри живут две системы, которые не доверяют друг другу

В Atom работают сразу две операционные системы. Первая — Android в базовой открытой версии, на нём запускаются привычные приложения. Вторая — собственная Ledger OS, которая живёт на отдельном защищённом чипе. Такие чипы ставят в банковские карты и загранпаспорта, а у этого уровень защиты EAL6+ — один из самых высоких в отрасли.

Между системами стоит ещё один чип, который не даёт Android заглянуть на защищённую сторону. Когда вы подтверждаете перевод, смартфон переключается в «безопасный режим»: экраном и касаниями управляет уже не Android, а Ledger OS. По замыслу Ledger, даже если в Android пробрался вирус, он не сможет подменить сумму или адрес получателя на экране. Это похоже на подтверждение покупки кодом из SMS, только код и проверка живут в отдельном сейфе внутри корпуса.

Кнопка, которая обесточивает камеру и микрофон

Вторая необычная деталь — физический переключатель. Он отключает питание камеры и микрофона, так что никакое приложение не сможет тайно снимать или слушать. В безопасном режиме они выключаются сами. В обычном Android-смартфоне за это отвечают только разрешения приложений, и их приходится проверять вручную — как я делал, когда удалил 5 приложений, которым доверял.

Ещё Atom следит, не пытался ли кто-то его вскрыть: датчики замечают снятие экрана или корпуса и работают от отдельной батарейки даже в выключенном устройстве. Это не паранойя. Как раз сейчас Ledger разбирается с историей, когда через реселлера в Юго-Восточной Азии продавались её кошельки со шпионской вставкой. Она подсматривала секретную фразу для восстановления доступа и отправляла её злоумышленникам. Исследователи связывают с ней потери больше чем на 86 миллионов долларов, это около 7,2 миллиарда рублей, хотя сама Ledger эту сумму не подтверждает.

Скромное железо за цену флагмана

По характеристикам Atom обычный середняк: экран OLED на 6,77 дюйма, процессор Qualcomm Dragonwing и батарея на 4000 мАч. В нём есть eSIM, но только для мобильного интернета, поэтому обычных звонков по сотовой сети нет. Зашифрованные сообщения можно отправлять другим владельцам Atom, а ещё на нём заранее установлены криптокошелёк Ledger и магазин из 1500 приложений для криптовалюты Solana.

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Есть и модная функция: можно разрешить ИИ-помощнику самому проводить мелкие переводы, например до 100 долларов (около 8,4 тысячи рублей), а всё, что дороже, подтверждать вручную. Стоить это будет как флагман. Первая партия Founders Edition — 849 долларов, это около 71,3 тысячи рублей по курсу ЦБ, обычная версия — 899 долларов, или 75,5 тысячи. Для сравнения, игровой Red Magic 12 Pro+ с батареей на 8400 мАч в Китае стоит от 87,7 тысячи. Сейчас Atom можно только забронировать за возвратный депозит в 100 долларов, а отправлять покупателям его обещают летом 2027 года, после сертификации. Продавать будут только на сайте Ledger.

Россиянам такой сейф может не пригодиться

Получается, Atom — это не смартфон в привычном смысле, а сейф для криптовалюты с экраном и приложениями. Он нужен тем, кто хранит заметные суммы в криптовалюте сам, без бирж, и боится вирусов и подделок. Обычному пользователю Android он не даст ничего, кроме ценника флагмана и отсутствия звонков.

А в России у него есть проблема посерьёзнее. Хранить криптовалюту самому, в некастодиальном кошельке, — ровно то, для чего создан Atom. Но в разъяснениях Банка России прямо сказано, что перевод криптовалюты физическим лицом на такой кошелёк закон не разрешает. А с 1 июля 2027 года, примерно тогда же, когда Atom начнут отправлять покупателям, станут недоступны и сделки с криптовалютой напрямую между людьми.

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Покупать и хранить её россиянам предлагают через брокеров и обменники из реестра ЦБ, и к этому уже готовятся крупные банки — например, Сбер обещает биткоин прямо в СберБанк Онлайн. Так что для нас Atom останется любопытной диковинкой. Но одну мысль из этой истории стоит забрать себе: любые устройства, которым вы доверяете деньги, покупайте только у официального продавца, а не у перекупщиков.