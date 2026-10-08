Ещё недавно купить биткоин в России можно было только через биржи, P2P-обменники и знакомых. Теперь крупнейший банк страны, в приложении которого уже есть цифровой рубль, начал тестировать операции с криптовалютой прямо в СберБанк Онлайн. Звучит как свобода, но у нового сервиса будут свои правила и ограничения, и о них лучше узнать заранее. Рассказываю, когда сервис откроют для всех и что придётся сделать, чтобы купить первую монету.

Что показал Сбер

Сервис продемонстрировали 7 октября на форуме «СберИнвестиций». Пока операции с криптовалютой в СберБанк Онлайн доступны только отдельным пользователям в тестовом режиме. Им можно покупать и продавать биткоин, Ethereum, USDT и другие популярные криптоактивы, а также переводить их в приложение и выводить из него.

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Следующий шаг — открыть операции с криптовалютой для всех клиентов, причём не только в СберБанк Онлайн, но и в приложениях «СберИнвестиции» и «СберБизнес». Дату запуска банк уже назвал, но с важной оговоркой, и к ней я вернусь в конце. А пока напомню о цифровом рубле, который я купил прямо в СберБанк Онлайн.

Почему это теперь законно

Правовую основу для этого дал закон «О цифровых валютах и цифровых правах», который Владимир Путин подписал в августе. С 1 сентября 2026 года покупать и продавать криптовалюту можно через лицензированных посредников: брокеров, биржи, управляющих и обменники.

Сбер получил одобрение регулятора раньше других банков: 6 октября он первым вошёл в реестр цифровых депозитариев Банка России — то есть получил право официально хранить криптовалюту клиентов. При этом расплачиваться криптовалютой за покупки внутри страны по-прежнему нельзя: для этого есть рубли, в том числе цифровые.

Какие монеты можно будет купить

Окончательный список криптовалют определит Банк России. Но ориентир уже есть: в августе регулятор опубликовал проект правил, по которому обычным инвесторам будут доступны только три самые ликвидные монеты:

Bitcoin (BTC);

Ethereum (ETH);

стейблкоин Tether (USDT).

Именно с этими монетами Сбер и проводит тестирование. Квалифицированным инвесторам, по проекту ЦБ, будут доступны все криптовалюты и без лимитов.

Перед покупкой придётся сдать тест

Просто нажать «Купить биткоин» не получится. По проекту правил ЦБ, перед первой сделкой всем инвесторам, вне зависимости от статуса, нужно будет пройти тестирование и ознакомиться с рисками вложений в криптовалюту.

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Похожие тесты уже давно существуют для сложных инструментов на фондовом рынке. Обычно это несколько вопросов о том, как работает актив и чем он рискован. Ничего страшного в этом нет, но отнестись к тесту стоит серьёзно: он нужен, чтобы человек понимал, что криптовалюта может подешеветь в разы за считаные дни.

Как подготовиться к запуску на Android

Когда Сбер откроет сервис для всех, он будет работать в официальном приложении. Поэтому важно, чтобы у вас стояла официальная и актуальная версия СберБанк Онлайн. В Google Play её нет, поэтому установить или обновить приложение можно так:

Откройте RuStore на смартфоне. Введите в поиске «СберБанк Онлайн». Убедитесь, что это официальное приложение Сбера, а не подделка с похожим названием. Нажмите «Установить» или «Обновить». Войдите в приложение и включите автообновление в настройках RuStore.

Подробнее о других способах мы рассказывали в инструкции о том, как установить СберБанк Онлайн на Android. Следить за обновлениями стоит внимательно: в Минцифры уже признавали, что приложения Сбера на Android могут перестать устанавливаться.

Чего стоит опасаться

Первая опасность — потерять деньги. Банк лишь даёт доступ к криптовалюте и не гарантирует доход, поэтому вкладывать в биткоин стоит только ту сумму, без которой вы спокойно проживёте.

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Вторая — мошенники. Громкие новости о новых функциях банков почти всегда сопровождаются фальшивыми сайтами и звонками. Будьте осторожны, если вам предлагают «ранний доступ к криптовалюте Сбера», просят установить приложение по ссылке или перевести деньги на «специальный счёт». Как отличить настоящее приложение от подделки, мы рассказывали в тексте о том, как распознать поддельный СберБанк Онлайн.

Что придётся сделать ради биткоина

Если регулятор успеет с подзаконными актами, купить биткоин в СберБанк Онлайн все клиенты смогут с 1 декабря 2026 года. Но безлимитным этот сервис не будет. По проекту ЦБ, обычный, неквалифицированный инвестор сможет купить криптовалюту на сумму до 300 тысяч рублей в год у каждого посредника, и только BTC, ETH или USDT.

Поэтому к покупке стоит подготовиться заранее. Помимо теста и обновлённого приложения, придётся сделать ещё две вещи:

решить, какую сумму вы готовы вложить, и распределить её с учётом годового лимита;

если этого лимита мало — разобраться со статусом квалифицированного инвестора, который снимает ограничения и открывает доступ к другим монетам.

Для большинства людей это первый по-настоящему простой и легальный способ купить криптовалюту в России, а значит, вопрос «покупать или нет» этой зимой встанет даже перед теми, кто раньше о биткоине не задумывался. А вы будете покупать биткоин в Сбере? Расскажите в чате AndroidInsider.ru в MAX.