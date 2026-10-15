Каждую осень производители по очереди объявляют свои смартфоны «самыми мощными». Обычно это громкие слова, которые через месяц перебивает кто-то другой. Но в этот раз история другая. 15 октября в Китае вышел Red Magic 12 Pro+, и у меня есть основания считать, что до конца 2026 года его уже никто не обгонит. Показываю, что у него внутри, сколько он стоит и почему этот титул он, скорее всего, удержит.

Рекорд AnTuTu на новом процессоре

Внутри Red Magic 12 Pro+ стоит Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 — самый быстрый процессор Qualcomm на сегодня. Он сделан по 2-нм техпроцессу, а частота разгоняется до 5 ГГц. В помощь ему Red Magic поставила собственный игровой чип R5.

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Результат в AnTuTu — 5 670 006 баллов, и смартфон попадает на первое место в этом рейтинге производительности. Для сравнения: прошлогодний Red Magic с водяным охлаждением тоже был лидером, но теперь эта планка поднялась ещё выше. Правда, одних баллов мало: мощный процессор быстро греется и сбрасывает частоты. Здесь у Red Magic есть свой козырь.

Вентилятор на 25 500 оборотов

Внутри смартфона крутится настоящий вентилятор — 25 500 оборотов в минуту на магнитном подвесе. Рядом с ним работает жидкостный контур с подсвеченной RGB помпой: охлаждающая жидкость в нём остаётся рабочей от −60 до 108 °C. Плюс жидкий металл и испарительная камера.

Зачем столько? Обычный флагман на том же процессоре в долгой игре нагревается и сбавляет обороты, чтобы не обжечь руку. Red Magic с активным охлаждением может держать максимальную частоту намного дольше. А в игре важен не рекорд в первую минуту, а стабильные кадры через полчаса.

Экран без единого выреза

Фронтальная камера на 16 Мп спрятана под экраном, поэтому на дисплее нет ни «чёлки», ни дырки. Экран — 6,85 дюйма, разрешение 1,5K и частота обновления 185 Гц. Рамки вокруг — всего 0,96 мм.

Для игр это значит, что ничто не перекрывает картинку, а плавность выше, чем у любого обычного флагмана. Добавьте сюда сенсорные курки на плечах с откликом 700 Гц — и получится почти игровая консоль. Причём консоль, которая не боится долгих сессий.

8400 мАч и 80 Вт без провода

Батарея у новинки на 8400 мАч — это уровень лучших смартфонов-долгожителей, а не игрофонов прошлых лет с батареями поменьше. Заряжается она на 120 Вт по проводу, причём блок такой мощности лежит прямо в коробке. Без провода смартфон берёт 80 Вт — быстрее, чем многие флагманы заряжаются по кабелю. А для долгих игровых сессий есть обходная зарядка: при подключённом кабеле питание идёт прямо на процессор, минуя аккумулятор, поэтому батарея меньше греется и медленнее изнашивается.

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Удивительно, что вся эта начинка вместе с вентилятором и жидкостным контуром уместилась в корпус толщиной около 8,5 мм. Задняя панель у смартфона плоская, без выступающего блока камер: сзади две камеры по 50 Мп, основная со стабилизацией. Но покупают такие смартфоны не ради фото. Работает всё на фирменной REDMAGIC OS 12.

Цена от 88 тысяч рублей

В Китае Red Magic 12 Pro+ продают с 15 октября. По курсу ЦБ цены такие:

12/256 ГБ — 6999 юаней, около 87,7 тысячи рублей;

— 6999 юаней, около 87,7 тысячи рублей; 16/512 ГБ — 7999 юаней, около 100,3 тысячи рублей;

— 7999 юаней, около 100,3 тысячи рублей; 16 ГБ/1 ТБ — 8999 юаней, около 112,8 тысячи рублей.

С китайской госсубсидией каждая версия дешевле на 500 юаней, это примерно 6,3 тысячи рублей. Позже выйдет ещё и спецверсия Golden Saga с 24 ГБ оперативки. Глобальная версия, по данным инсайдеров, будет называться Red Magic 12 Pro, но дату её выхода компания пока не назвала.

До 2027 года его не обгонят

Всё упирается в процессор. Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 — потолок Qualcomm на этот год, а новое поколение компания по традиции показывает только осенью. Другие флагманы на том же чипе, вроде Xiaomi 18 Pro Max, могут с ним сравняться, но без вентилятора удерживать такую мощность в долгой игре им сложнее.

Единственный реальный соперник появится уже 21 октября: HONOR покажет игровой Win 2 с двумя вентиляторами и батареей на 10 100 мАч. Его процессор пока не назван, но и он вряд ли окажется быстрее флагманского чипа Qualcomm. А разогнанные «S-версии» Red Magic обычно выходят весной: так было с Red Magic 11S Pro в мае. То есть это будет уже 2027 год.

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