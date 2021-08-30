Легко ли сломать складной телефон на самом деле

Samsung Galaxy Z Fold 3 был представлен ранее в этом месяце. Если верить Samsung, этот телефон является лучшим из того, что можно купить в таком форм-факторе. Как говорится, ”доверяй, но проверяй”, и поэтому стоит убедить в честности заявлений компании. Для этого известный в своем деле YouTube-канал JerryRigEverything продемонстрировал небольшой ролик. В нем Зак Нельсон по привычной для него методике протестировал новый телефон. Он жег его, проверял экран на устойчивость к царапинам и даже пытался сломать. Интереснее всего то, что это не просто попытка испортить гаджет, как бывает у других авторов. Он это делает по строгой методике. А значит, это почти точное исследование.

Чем Galaxy Z Fold 3 лучше Galaxy Z Fold 2

В числе прочих улучшений телефона еще на презентации компания сказала, что Galaxy Z Fold 3 получил более прочную алюминиевую рамку, рейтинг водонепроницаемости IPX8, защитное стекло Gorilla Glass Victus и дисплей, который на 80% прочнее, чем у последнего поколения. Все это сделало телефон намного прочнее, но давайте проверим, насколько он действительно прочный.

Легко ли сломать Samsung Galaxy Z Fold 3

Забегая вперед, скажу, что все хорошо. 11-минутный ролик показал, что новый смартфон действительно стал намного более прочным, чем его предыдущее поколение. Его качество сборки оказалось существенно выше.

Одним из главных тестов, который проводит Зак Нельсон, является проверка экрана на прочность с использованием шкалы Мооса. Это условная шкала, которая показывает прочность минералов. Все просто. Более твердый царапает более мягкий. В итоге, на десяти ступенях расположились 10 минералов — от талька (1 по шкале Мооса) до алмаза (10 по шкале Мооса).

Царапается ли экран складного телефона

Подбирая разные насадки, Зак царапает экран и определяет, на каком уровне возникают видимые повреждения экрана. На крышке дисплея и задней панели Galaxy Z Fold 3, защищенных стеклом Gorilla Glass Victus, царапины появляются на уровне 6 по шкале твердости. Этот результат не является выдающимся. Это норма для данного типа стекла. Стало быть, и другие смартфоны с Gorilla Glass Victus покажут такие же результаты.

Результаты проверки внутреннего дисплея оказались менее позитивными. Царапины на нем появились уже при проверке на второй степени. То есть его по-прежнему можно поцарапать ногтем, а это не внушает оптимизма и немного отталкивает от покупки такого дорогого гаджета.

Можно ли поцарапать складной телефон стилусом

Многих интересовал вопрос, что будет, если пользоваться новым стилусом S Pen Fold Edition. Можно предположить, что такой аксессуар приведет к появлению большого количества царапин на мягком экране. Оказывается, новый стилус не оставляет на экране царапин, если не нажимать на него со всей силы. То есть при обычном использовании, что называется, без фанатизма, следов на экране не будет.

Одна из новинок, которую рекламирует Samsung, это новая алюминиевая рама Armor. Хотя краска на металле царапается ножом, но судя по всему, она должна лучше противостоять падениям. На видео этого не показано, но можно рассчитывать на довольно высокий уровень прочности.

Защищен ли складной телефон от воды и пыли

Galaxy Z Fold3 имеет рейтинг IPX8. Это означает, что он должен выдержать погружение в воду, но он не защищен от пыли. Кажется, что такое невозможно, но сообщается, что Samsung сделала внутренние разъемы телефона со специальным покрытием, которое не пропускает воду. Это альтернатива обычным в этом случае резиновым уплотнителям.

Зак провел пылевой тест, и аппарат с ним справился, но это не значит, что он надежно защищен. Попавшая в шарнир пыль может постепенно разрушать его. За несколько десятков или даже сотен открытий это не проявится, но через несколько месяцев могут начаться проблемы. Не говоря уже о попадании пыли в другие места.

Можно ли сломать Galaxy Z Fold 3

Samsung Galaxy Z Fold3 впечатляет, как и его предшественник — Galaxy Z Fold2, в тесте на изгиб. В сложенном состоянии устройство не гнется и не ломается. Его внутренний дисплей также выдерживает испытание на изгиб в разложенном состоянии.

Samsung действительно хорошо поработала над долговечностью и показала, что она не собирается штамповать одно и то же устройство каждый год. Вместо этого, она в очередной раз улучшила свой аппарат, показав, как надо продвигать свои идеи и делать их массовыми.