Лучшие Android-смартфоны до 15 тысяч рублей в 2020 году

Вот и пришло время рассказать о самых популярных устройствах до 15 тысяч рублей. В конце 2019 года мы уже публиковали подобный материал, однако на дворе 2020 год, и с тех пор многое изменилось. Если вам интересно, какие устройства были наиболее интересными за свои 15 тысяч, можете перейти по этой ссылке. На мой взгляд, 15 тысяч рублей это золотая середина, ведь за 10 тысяч сложно найти что-то действительно интересное. Мы не так давно составляли список лучших аппаратов за 10 тысяч рублей в 2020 году, поэтому знаем, что нам предлагают производители в этом сегменте — там мало чего интересного. Однако именно в пределе 15 тысяч можно найти действительно много интересных решений.

Итак, ниже представлен список лучших устройств в 2020 году в диапазоне цен до 15 тысяч рублей.

Redmi Note 8 Pro — самый мощный

А начнем мы с Redmi Note 8 Pro. Его на момент написания материала можно приобрести за 15650 рублей. За эту цену вы получите, в первую очередь, привлекательный телефон с флагманским дизайном. Конечно, было бы неплохо видеть в аппарате AMOLED-экран, но и на том спасибо. Телефон оснащен 6,53-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением FHD+, работает аппарат на мощном процессоре Mediatek Helio G90T, имеет 6 гигабайт оперативной и 64 гигабайта встроенной памяти с поддержкой microSD-карт до 256 гигабайт. Основная камера с четырьмя модулями, один из которых на 64 МП, аккумулятор в аппарате на 4500 мАч. Простыми словами, это попросту один из лучших среднебюджетных телефонов за свои деньги, который отлично подойдет тем, кто любит играть в игры.

Samsung Galaxy A50 — лучший экран

Galaxy A50, вероятно, один из самых популярных телефонов Samsung. И продолжает таковым оставаться. После выхода A51 A50 стал еще дешевле, что делает его интересной покупкой в ценовом диапазоне до 15 тысяч.

Компания предлагает AMOLED-экран с FHD-разрешением, процессор Exynos 9610, 25-Мп фронтальную и 25-Мп основную камеру, дополняет работу которой 8-Мп ультраширокоугольный объектив и 5-Мп вспомогательный. В A50 4 гигабайта оперативной и 64 гигабайта встроенной памяти с поддержкой microSD-карт до 512 гигабайт. Аккумулятор в аппарате на 4000 мАч.

Это, наверное, оптимальный вариант для любителей AMOLED-экранов.

Xaomi Redmi Note 8 — для тех, кто любит экономить

Если 15600 рублей вам кажется слишком крупной суммой, можно взглянуть на Redmi Note 8, который предлагают за 11 тысяч. Он оснащен 6,3-дюймовым FHD-дисплеем, выполненным по той же IPS-технологии, процессором Snapdragon 665, 3 гигабайтами оперативной и 32 гигабайтами встроенной памяти с поддержкой microSD-карт до 256 гигабайт. Основной модуль здесь на 48-Мп Sony IMX586, фронтальная камера на 13 Мп, а аккумулятор на 4000 мАч.

Это отличный вариант за свои деньги. Возможно даже оптимальный.

Huawei P Smart Z с выдвижной камерой

Смартфон можно приобрести за 12 тысяч рублей. Он предлагает 6,59-дюймовый экран, выполненный по технологии IPS, чипсет Kirin 710, 4 гигабайта оперативной и 64 гигабайта встроенной памяти с поддержкой microSD-карт до 512 гигабайт, имеется двойная основная камера (16 + 2 Мп) и такая же фронтальная (16 + 2 Мп). Аккумулятор в устройстве на 4000 мАч.

Это, наверное, самый дешевый телефон на рынке с выдвижной камерой и без каких-либо вырезов. Хотите стильный дизайн и безрамочный экран? Тогда P Smart Z — лучший выбор.

Honor 9X — самый свежий

За 13490 рублей нам доступен Honor 9X. Телефон оснащен основной камерой на 48 Мп, 16-мп выдвижной камерой, 6,59-дюймовым экраном, процессором Kirin 710F, аккумулятором на 4000 мАч, 4 гигабайтами оперативной и 128 гигабайтами встроенной памяти с поддержкой microSD-карт до 512 гигабайт. Это неплохой аппарат за свои деньги. Честно.

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Meizu Note 9 — самый красивый

Устройство можно купить за 12 тысяч рублей. Вы получите 6,2-дюймовый FHD IPS-экран, процессор Snapdragon 675, 4 гигабайта оперативной и 64 гигабайта встроенной памяти, 48-Мп основную камеру, работу которой дополняет 5-Мп модуль, а также 20-Мп фронтальную камеру. Аккумулятор здесь на 4000 мАч. В чём плюс смартфонов Meizu? Красивый дизайн. Минус? Долгие не очень частые обновления прошивки. Если вас это не особо беспокоит, можно рассматривать телефон к покупке. Выделяться из толпы вы точно будете.

Какой телефон и списка показался вам наиболее интересным? Делитесь мнением в комментариях и читайте наши новости в Телеграм.