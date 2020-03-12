Предлагаем рассмотреть несколько телефонов для вашего ребенка. Опираться мы будем, в первую очередь, на низкую стоимость и высокую производительность, потому что, как правило, ребенку не важен смартфон в вопросе качества экрана и камеры. Главное — возможность скачать YouTube, быть на связи с родителями и периодически играть в различные игры, требующие от устройства немалой производительности процессора и как минимум 2 гигабайта оперативной памяти. Какие же телефоны подходят под эти критерии? В 2019 году, например, мы уже составляли подобный список, однако тогда опирались больше на низкую стоимость, однако времена меняются, и просто смартфон в качестве звонилки уже вряд ли подойдёт. Нужно что-то посерьезнее.

Samsung Galaxy A01 — телефон на Android 10 за 8 тысяч рублей

Начнём мы, наверное, с чего-то более простого. За 7 990 рублей на официальном сайте Samsung можно приобрести Galaxy A01. Аппарат работает на довольно слабеньком процессоре, оснащен аккумулятором на 3000 мАч, получил экран с HD-разрешением.

Стал бы я покупать его ребенку? Вероятно, именно его бы я и выбрал, если речь идет о ребенке в возрасте 8-11 лет, так как, во-первых, он не такой массивный с 5,7-дюймовым экраном и весит всего 149 грамм. Galaxy A01 имеет пластиковый матовый корпус, который не жалко поцарапать, и работает устройство на свежем Android 10 с фирменной оболочкой Samsung One UI 2.0, которую она устанавливает в дорогие телефоны стоимостью в 50-100 тысяч рублей.

Это, на мой взгляд, идеальный телефон для ребенка в возрасте до 12 лет.

Redmi 8 — аккумулятор на 5000 мАч его главная особенность

Redmi 8 отличается неплохой стоимостью. В России устройство можно купить за 9 990 рублей. Его главным плюсом я бы назвал отличную автономность — он оснащен аккумулятором на 5000 мАч (его хватит на 3 дня использования без подзарядки!). Процессор здесь, правда, не самый классный, это Snapdragon 439. Если вам это ни о чем не говорит, просто знайте, что это качественный и хороший чипсет от фирменного бренда, однако он входит в линейку процессоров начального уровня и не предложит достаточной производительности для игры во что-то серьезное с 3D-графикой, например, PUBG и Fortnite.

Но за эти деньги устройство неплохое, и вам оно понравится. Единственным недостатком я бы назвал слишком большие габариты и вес — ребенку будет сложно долго держать его в руках, поэтому лучше хорошенько подумать перед покупкой.

Но есть и Meizu X8. Это самый интересный вариант за свою цену

За 10 тысяч рублей нам доступен еще один отличный аппарат на процессоре Snapdragon 710. Эта линейка чипсетов отличается высокой, но не максимальной, производительностью. X8 в играх будет чуть слабее Redmi Note 8 Pro, но и стоит он почти в два раза меньше.

Meizu предлагает нам 6,2-дюймовый экран, процессор Snapdragon 710, 4 гигабайта оперативной и 64 гигабайта встроенной памяти. Аккумулятор в аппарате на 3210 мАч.

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Xiaomi Redmi Note 8 Pro — самый мощный в этом списке

А теперь давайте рассмотрим что-то более серьезное — Redmi Note 8 Pro. Да, стоит он 18 тысяч, но хочу заметить, что здесь установлены 4 камеры, одна из которых на 64 мегапикселей, здесь игровой процессор с системой жидкостного охлаждения, аккумулятор на 4500 мАч, имеется NFC, быстрая зарядка, 6,53-дюймовый экран с FullHD-разрешением, 6 гигабайт оперативной и 128 гигабайт встроенной памяти. Я бы сказал, что для подростка в возрасте 12-17 лет это идеальное решение.

С ним ваш ребенок сможет играть в любые игры с максимальным качеством картинки благодаря процессору Helio G90T. Redmi Note 8 Pro за 17 тысяч, вероятно, самый производительный смартфон на российском рынке.



Итак, какие смартфоны я бы рекомендовал точно? Galaxy A01 для ребенка в возрасте до 11 лет и Meizu 8X для ребенка в возрасте до 17 лет. Все остальные варианты так же неплохи и станут достойным выбором, но если у вас будет возможность приобрести A01 или Meizu 8X, вы точно не прогадаете.

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