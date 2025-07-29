Характеристики Meizu 22 слили в сеть. Смартфон удивит смелым дизайном, крутой камерой и не только

Компания Meizu анонсировала свой новый флагман — Meizu 22, который может внезапно оказаться самым стильным телефоном на рынке. Главная фишка устройства — ультратонкие рамки экрана толщиной всего 1,2 мм, причем со всех сторон! Причём они будут не просто тонкими, а ещё и белыми — это настоящий вызов для производителей, ведь белый цвет сложно совместить с такими узкими границами экрана. К тому же, подобное решение практически не встречается на рынке, а потому может отпугнуть пользователей.

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Чтобы добиться тонких симметричных рамок вокруг экрана в Meizu 22, инженеры Meizu разработали особую технологию LIPO и внедрили шестислойное покрытие панели. Правда, из-за этого компания столкнулась с высоким процентом брака при производстве, но это вполне нормальное явление.

Вспомнить хотя бы iPhone 14 Pro — первый с вырезом Dynamic Island и гарнитуру Apple Vision Pro, которые тоже было нелегко собрать. Впрочем, бренд уверяет, что новый Meizu 22 выйдет точно в срок и все проблемы будут решены. Тем более, что остальные характеристики у него на высоте:

Мощный процессор Snapdragon 8 Elite Leading Version

Ёмкий аккумулятор на 5370 мАч (номинально 5500)

Продвинутая камера с перископом.

Известно, что Meizu меняет подход к названиям моделей. Бренд не будет делить смартфоны на базовые и Pro-версии — просто будет линейка Meizu 22 с разными конфигурациями. Опять же, довольно смелое решение с учетом того, что производители приписывают «Pro» вообще ко всем устройствам, даже если базовых в принципе не существует. Кроме того, новый смартфон Meizu будет компактным — его будет удобно держать одной рукой. Но главная фишка Meizu 22 — камера, так как компания всерьёз нацелилась на качество фотосъёмки, обещая «полностью переосмыслить» ее.

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Дата выхода Meizu 22 еще не объявлена, но судя по активной рекламной кампании и многочисленным тизерам, релиз очень близко. Если Meizu сможет воплотить все обещания, то сможет совершить серьезный рывок, попытавшись вернуть былую популярность. Своим мнением по поводу новинки можно поделиться в нашем Телеграм-чате!