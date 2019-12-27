Лучшие смартфоны 2020 года

В 2020 году мы ожидаем ряд интереснейших гаджетов. Уже можно с большой вероятностью предположить, какие аппараты нам представят. Все они порадуют нас мощным железом, улучшенными камерами, а некоторые, возможно, и интересными фишками. В 2020 году лидеры займут еще более уверенные позиции, Huawei потеряет часть рынка, а LG и Sony будут радовать лишь своих фанатов, коих осталось не очень много.



Первая половин 2020 года

Samsung Galaxy S20 — новый флагман корейцев

Ранее мы уже писали о том, что компания отказалась, по слухам, от «S11» в пользу «S20» по причине того, что аппарат выходит в 2020 году. Странное решение, но, по крайней мере, его можно легко обосновать.

Galaxy S20 может стать самым крупным обновлением за всю историю серии. Самое главное — S20 будет поддерживать сети 5G. Из других плюсов стоит выделить аккумулятор на 5000 мАч и продвинутую камеру. Впервые в истории линейки компания использует сенсор на 108 Мп. С помощью специальных алгоритмов на выходе пользователь будет получать 12-Мп кадры улучшенного качества, благодаря совмещению 9 пикселей в один. Аппарат также получит перископную камеру с 5X-приближением, и, возможно, поддержку записи 8K-видео.

Samsung Galaxy Fold 2 — премиальный складной аппарат

Еще один ожидаемый гаджет со складным дизайном в форме книжки. Нечто подобное ранее представила компания Motorola. Fold 2 получит стеклянную защитную переднюю панель, что позволит избавиться от ямочки по центру экрана, а также более привлекательный ценник в 1000 долларов.

Читайте также: Первые живые фотографии Galaxy Fold 2

Motorola Razr (2020) — один из самых привлекательных

Компания уже представила устройство, но на прилавках магазинов он появится в январе 2020 года. Это первый в мире гибкий смартфон с вертикальной системой складывания. Аппарат стоит порядка 1500 долларов, и при этом пользуется высокой популярностью не только среди фанатов линейки. Он предлагает 6,2-дюймовый OLED-дисплей, 16-Мп основную и 5-Мп фронтальную, процессор Snapdragon 710.

OnePlus 8 и 8T

Многие считают OnePlus 7T лучшим смартфоном 2019 года, и не просто так. Это потрясающий аппарат с высокопроизводительным Snapdragon 855 Plus, хорошей камерой, 90 Гц дисплеем. Но чем же порадуют OnePlus 8 и 8T?

Читайте также: В сеть утекли изображения OnePlus 8

Об аппаратах пока известно не так много, но ожидается, что «восьмёрку» представят 12 мая 2020 года, а стоить он будет в районе 700 долларов.

По последним данным, OnePlus 8 будет поддерживать сети 5G, его оснастят 6,7-дюймовым дисплеем, 32-Мп фронтальной и тройной основной (64 + 20 + 12 Мп) камерой. Устройство получит Snapdragon 865 с чипом Kryo 585.

Куда же без Samsung Galaxy Note 20?

Наши читатели считают Note 10 лучшим телефоном 2019 года. И с ними сложно не согласиться, ведь это потрясающий аппарат с тончайшими рамками, отличным экраном, мощным железом. Сложно представить, чем еще удивит Samsung. Вероятно, Note 20 получит камеру под дисплеем, еще более тонкие рамки, он не будет иметь каких-либо вырезов по аналогии с Galaxy S20.

Также, скорее всего, процессор здесь будет такой же, как и в Galaxy S20. Компания представит более продвинутый стилус, еще больше интересных фич, которые позволят сделать из фаблета настоящий мини-компьютер. Уже сейчас Note 10 корейцы противопоставляют ноутбукам.

Google Pixel 5 — очередной камерофон от Google

Нас ожидает очередной гаджет с лучшей камерой на рынке. Компания в Pixel 4 показала интересную технологию Motion Sense на основе Project Soli. Надеемся, что в Pixel 5 Google не откажется от неё, а постарается улучшить. Ждём с нетерпением, чем же порадует нас кремниевый гигант.

Где Xiaomi, Huawei, LG и Sony?

На наш взгляд, эти компании не предлагают лучших решений. Xiaomi — отличный вариант для среднебюджетного рынка, но аппаратам компании сложно тягаться с линейкой Note или Galaxy. Huawei после запрета на использование сервисов Google нет смысла рассматривать к покупке, и это не очень приятно осознавать — мы потеряли неплохую компанию, которая выпускала хорошие гаджеты. И наверняка они продолжат их выпускать, но популярны будут такие решения лишь на локальном китайском рынке.

Читайте также: Самые провальные продукты 2019 года

LG и Sony не могут порадовать высокими продажами, их будущее туманно. На мой взгляд, HTC поступила правильно, когда перестала производить собственные смартфоны в пользу других продуктов. У LG и Sony есть другие возможности зарабатывать, поэтому вероятность того, что они могут отказаться от мобильного рынка крайне высока.

А какие смартфоны, по вашему мнению, являются самыми лучшими в 2020 году? Мнением делитесь в комментариях ниже и не забывайте подписываться на нас в Телеграм.