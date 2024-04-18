Лучшие смартфоны POCO и Redmi 2024 года сливают по суперцене. Успей купить, пока не разобрали

Смартфоны POCO и Redmi являются одними из самых популярных в 2024 году и высоко ценятся среди пользователей. В первую очередь, из-за соотношения цена-качество, так как бренду удается совместить производительное железо и симпатичный внешний вид. Как итог, покупатель получает мощный смартфон с хорошей камерой, который отбивает вложения на все 100. Но вот незадача: зачастую смартфон POCO со скидкой можно купить лишь на старте продаж или спустя длительное время. Если не хочется ждать, как раз для вас стартовала распродажа Xiaomi: это отличный шанс приобрести три модели 2024 года по суперской цене.

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Какой смартфон лучше купить до 30000 рублей

Не знаете, какой смартфон купить вместо iPhone? Смело берите POCO X6 Pro — точно не пожалеете! В первую очередь, его успех связан с высокой производительностью, которую обеспечивает чипсет MediaTek Helio 8300-Ultra. Как понять, насколько он крут? Ну, например, благодаря статистике в AnTuTu: по ее данным, процессор выдает около полутора миллиона очков. Данный показатель свидетельствует о том, что телефон не тормозит и застрахован от лагов на ближайшие годы.

К тому же, смартфон поставляется с 12 Гб быстрой оперативной памяти по стандарту LPDDR5X, которую можно расширить, а также с хранилищем на 256 или 512 Гб. Кроме того, вы получаете AMOLED-дисплей на 120 Гц, камеру с оптической стабилизацией и быструю зарядку на 67 Вт, чтобы вернуть смартфон к жизни за считанные минуты. Если решитесь на покупку, обязательно выбирайте желтый POCO X6 Pro — он поставляется с задней крышкой из эко-кожи, которую нереально приятно держать в руках.

Купить POCO X6 Pro

Купить POCO X6 Pro можно на Ozon: доставка хоть и осуществляется из-за рубежа, но все равно контролируется маркетплейсом. Таким образом, вы можете быть уверены, что смартфон доедет к вам в целости и сохранности.

Недорогой мощный смартфон до 20000 рублей

Если ваш бюджет намного скромнее, но есть желание потратить его на лучший смартфон 2024 года, смело покупайте POCO M6 Pro. Это самая сбалансированная модель на рынке прямо сейчас, которая сможет оставить довольными даже самых требовательных пользователей. В первую очередь, благодаря обновленному чипсету MediaTek Helio G99-Ultra, который на ура справляется с любыми задачами и тянет производительные игры.

К тому же, модель имеет от 8 до 12 Гб ОЗУ, а также версию с 512 Гб встроенной памяти! Но если это вас ничуть не удивляет, просто взгляните на внешний вид POCO M6 Pro: смартфон имеет яркий AMOLED-дисплей с тонкими рамками и красивый глянцевый корпус с аккуратным блоком камер на 64 Мп. Ничто в нем не выдает недорогое устройство!

Ну, и не стоит забывать, что купив POCO M6 Pro со скидкой, вы получаете смартфон с поддержкой HyperOS! Это новейшая операционка от Xiaomi, которую он получит в ближайшее время, поэтому вы тратите деньги на хороший гаджет с новейшим, а не прошлогодним ПО. Смело заказывайте POCO M6 Pro на Ozon: так вы не переплатите лишнего и получите смартфон в кратчайшие сроки!

POCO M6 Pro дешево

Недорогой, но хороший смартфон — какой выбрать

Хороший смартфон в 2024 году вовсе не обязательно должен много стоить. Яркий тому пример — свеженький Redmi Note 13, вышедший не так давно. Он не хватает звезд с неба, но при этом верно служит своему владельцу: взять хотя бы то, что устройство поставляется с 6 или 8 Гб оперативки, которой будет более чем достаточно для большинства пользователей. Можно подобрать комплектацию, выбрав нужный объем хранилища — на 128 Гб или 256 Гб, чтобы не переплатить.

За адекватную стоимость вы также получаете чипсет Snapdragon 685, который определенно справится с возложенными на него задачами. Ну, а вишенка на торте — хороший AMOLED-экран с разрешением Full HD+, с которым просмотр контента станет намного приятнее. К тому же, поддержка 120 Гц сделает изображение плавнее и не будет резать глаз!

При этом Redmi Note 13 можно смело назвать камерофоном: в него установлено три объектива на 108 мегапикселей, которые способны и портрет близкого человека сделать, и запечатлеть шикарный пейзаж. Такие снимки можно смело распечатать и повесить на стену! Чтобы реализовать задуманное, лучше всего заказывать Redmi Note 13 на Ozon: здесь он продается выгоднее всего, а в наличии есть любая модификация и понравившийся цвет! Заглядывайте по ссылке, пока акция не закончилась.

Купить Redmi Note 13 дешево

Кстати, это далеко не все гаджеты Xiaomi, которые можно купить со скидкой на Ozon. Если вы не нашли, что искали, загляните на страницу распродажи: здесь вы найдете планшеты, смартфоны, устройства умного дома и другую полезную технику по приятной цене.

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