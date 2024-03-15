Нашли тонкие и легкие Android-смартфоны для тех, кому надоели лопаты. Выбирай любой

Современные смартфоны большие и тяжелые. Сегодня стало нормой ставить аккумулятор на 5000 мАч, из-за чего вес Андроидов достигает, а порой и превышает 200 граммов. Пользоваться таким устройством некомфортно, но есть выход. Просто нужно выбрать тонкий и легкий смартфон, который будет удобно лежать в руке и не станет тяжелой ношей. Мы как раз нашли 5 моделей, готовых бороться за звание вашего фаворита.

Недорогой, но хороший смартфон POCO M6 Pro

POCO M6 Pro не является примером компактного смартфона. Но с учетом того, что его оснастили 6.67-дюймовым AMOLED-экраном с частотой 120 Гц и камерой на 64 МП с оптической стабилизацией, а еще поставили аккумулятор на 5000 мАч, вес 179 граммов и толщина 8 кажутся отличным достижением проектировщиков корпуса.

Цена: от 16 800 ₽

POCO M6 Pro в России

POCO M6 Pro на AliExpress

Имея на борту процессор Helio G99-Ultra, POCO M6 Pro представляется одним из лучших смартфонов в диапазоне 15-20 тысяч рублей. Он не глючит, хорошо фотографирует, долго держит заряд и восстанавливает энергию всего за 45-50 минут. При весе 179 граммов это просто фантастика!

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HONOR X8b — самый легкий смартфон

Следом идет самый легкий телефон в сегодняшнем рейтинге. Это HONOR X8b, чей вес составляет всего 167 граммов, а толщина — 6.8 мм. Худышка по меркам 2024 года!

Цена: от 18 000 ₽

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В такой элегантный корпус разработчики умудрились запихнуть безрамочный AMOLED-экран с частотой 90 Гц, камеру на 108 МП и аккумулятор на 4500 мАч с 35-ваттной зарядкой в комплекте. HONOR X8b явно уступает POCO M6 Pro по характеристикам, ведь работает он на более слабом чипе Snapdragon 680, однако ценителям стильных смартфонов эта модель точно понравится.

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Хороший смартфон Xiaomi 12 Lite

Xiaomi 12 Lite — далеко не новый смартфон. Он вышел еще в 2022 году, но до сих пор продолжает оставаться актуальным. В свое время его оснастили отличными характеристиками в лице мощного процессора Snapdragon 778G, 6.55-дюймового экрана и аккумулятора на 4300 мАч, умудрившись поместить все это в 173-граммовый корпус толщиной 7.3 мм.

Цена: от 24 000 ₽

Xiaomi 12 Lite в России

Xiaomi 12 Lite на AliExpress

Хотя производитель позиционирует Xiaomi 12 Lite как женский смартфон, в сером варианте он понравится и мужчинам. Ну а представительницы прекрасного пола найдут в фирменной прошивке кучу интересных фильтров для фото и даже двойную вспышку фронтальной камеры.

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Легкий и тонкий смартфон HUAWEI nova 11

Очень похожим железом оснащен еще один легкий смартфон — HUAWEI nova 11. Он работает на том же процессоре Snapdragon 778G, имеет 6.7-дюймовый экран и аккумулятор на 4500 мАч с 65-ваттной зарядкой в комплекте. При этом телефон HUAWEI весит 168 граммов, а толщина его корпуса не превышает 6.8 мм.

Цена: от 28 500 ₽

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HUAWEI nova 11 является примером красивого смартфона с массой интересных фишек от флагманской фронталки на 60 МП с углом захвата 100° до 10-канального датчика цветовой температуры для художественных снимков на основную 50-мегапиксельную камеру. В то же время стоит учесть, что на борту нет сервисов Google.

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Компактный флагман Galaxy S23

Единственным компактным смартфоном в сегодняшней подборке можно назвать Samsung Galaxy S23. Это маленький, да удаленький аппарат с абсолютно флагманской начинкой. Тут и процессор Snapdragon 8 Gen 2, и продвинутый набор камер с оптическим зумом, и 6.1-дюймовый экран, защищенный стеклом Gorilla Glass Victus 2.

Цена: от 60 000 ₽

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Такую начинку поместили во влагозащищенный корпус с габаритами 146.3х70.9х7.6 мм и весом 168 граммов. Но есть у компактного телефона и очевидный недостаток: его автономность. С аккумулятором на 3900 мАч Galaxy S23 не всегда доживает до конца дня и активно теряет заряд при выполнении ресурсоемких задач.