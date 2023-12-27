Недорогие смартфоны с AMOLED-экраном, как у навороченных флагманов

Ни для кого не секрет, что экран AMOLED лучше IPS. У него высокая яркость, бесконечная контрастность и отличная энергоэффективность, а потому именно этот тип матриц применяется во флагманах. Но телефон с AMOLED не обязательно должен быть дорогим. В последнее время появилось немало доступных моделей, готовых похвастать крутым экраном, чье качество не уступает дорогим устройствам.

Infinix NOTE 30i — дешевый телефон с AMOLED

В России самым дешевым смартфоном с AMOLED является Infinix NOTE 30i. В версии на 8/256 ГБ памяти он стоит менее 13 тысяч рублей, и это — отличное предложение. Ведь помимо хорошего экрана и объемного хранилища телефон предлагает аккумулятор на 5000 мАч с мощной 33-ваттной зарядкой и камеру на 64 МП.

Купить Infinix NOTE 30i

Infinix NOTE 30i — телефон с хорошим экраном, но к его дисплею при желании можно придраться. Его главным минусом является низкая по нынешним меркам частота обновления 60 Гц, из-за которой анимации кажутся дерганными, а также внушительный вырез под фронтальную камеру. Впрочем, если вспомнить о цене Infinix NOTE 30i, то недостатки сразу забудутся.

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Недорогой смартфон Redmi Note 12

Смартфон Redmi Note 12 стоит 13-14 тысяч рублей в зависимости от магазина, и матрица его дисплея тоже выполнена по технологии AMOLED. Но ребята из Xiaomi пошли дальше Infinix, повысив частоту обновления экрана до 120 Гц. Все анимации выглядят плавно, а процессор Snapdragon 685 справляется с любой поставленной задачей за исключением гейминга на высоких настройках графики.

Redmi Note 12 на AliExpress

Redmi Note 12 на Яндекс Маркете

Кроме экрана характеристики Redmi Note 12 выделяются 50-мегапиксельной камерой и быстрой зарядкой. Энергию смартфон восстанавливает буквально за час, и это при том, что емкость аккумулятора составляет солидные 5000 мАч.

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POCO X5 — смартфон с хорошим экраном

Чуть более мощным решением является смартфон POCO X5. Его процессор Snapdragon 695 обеспечивает стабильную работу при выполнении любых задач, а камера на 48 МП делает неплохие снимки даже в условиях плохого освещения.

POCO X5 на AliExpress

POCO X5 на Яндекс Маркете

Экран POCO X5 — просто пушка! Здесь установлена 6,67-дюймовая AMOLED-матрица, которая отличается не только повышенной до 120 Гц частотой обновления, но и яркостью на уровне 1200 нит. Это отличный показатель для комфортного взаимодействия со смартфоном в солнечную погоду.

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Красивый смартфон TECNO Camon 20 Pro

По соотношению цены и характеристик телефон TECNO Camon 20 Pro выглядит еще более предпочтительным. За версию 8/256 ГБ сейчас просят менее 17 тысяч рублей, а это очень низкая цена для устройства с такой начинкой. Характеристики TECNO Camon 20 Pro щеголяют мощным и энергоэффективным процессором Helio G99, камерой на 64 МП и быстрой зарядкой.

Купить TECNO Camon 20 Pro

Экран TECNO Camon 20 Pro выгодно отличается от дисплеев других ранее рассмотренных моделей. Во-первых, у него тончайшие рамки. Во-вторых, в экран встроен сканер отпечатков для разблокировки устройства. Также установленная здесь AMOLED-матрица привлекает внимание частотой обновления 120 Гц и безопасным уровнем ШИМ, благодаря чему у владельца не устают глаза от долгого взаимодействия с телефоном.

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realme 11 Pro — телефон с изогнутым экраном

По-настоящему флагманским можно назвать экран realme 11 Pro. Помимо крутых характеристик вроде поддержки стандарта HDR10+ и безопасного ШИМ на частоте 2160 Гц (чем больше, тем лучше) он отличается изогнутыми краями. Они обеспечивают максимально комфортное управление жестами, а также полное погружение в контент.

realme 11 Pro на AliExpress

realme 11 Pro на Яндекс Маркете

Еще одним плюсом realme 11 Pro является его дизайн. Спинка устройства была разработана в сотрудничестве с бывшим дизайнером GUCCI, и в бежевом цвете она выполнена из приятной экокожи. Характеристики realme 11 Pro тоже на высоте: мощный процессор Dimensity 7050, 108-мегапиксельная камера и зарядка на 67 Вт.