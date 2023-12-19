Почему я больше никогда не куплю смартфон с IPS-экраном

  2. Темы
  3. Полезно знать
Герман Вологжанин

Сейчас на рынке смартфонов представлены устройства с двумя типами экранов: IPS и AMOLED. У каждой технологии есть свои почитатели, которые всегда объяснят, почему одна лучше другой. И, хотя до сих пор остаются люди, выбирающие исключительно телефоны с IPS, для себя я раз и навсегда сделал противоположный выбор. Несмотря на имеющиеся недостатки, мне больше нравятся AMOLED-матрицы. А главная причина такого решения — минусы IPS, затмевающие любые косяки конкурирующего типа экранов.

Почему я больше никогда не куплю смартфон с IPS-экраном. Больше не куплю смартфон с IPS, и на то есть 5 причин. Фото: TechLine. Фото.

Больше не куплю смартфон с IPS, и на то есть 5 причин. Фото: TechLine

Яркость экрана на Андроид

С практической точки зрения самой важной характеристикой экрана является его яркость. Чем она выше, тем комфортнее потреблять информацию в солнечную погоду. И в этом отношении IPS не может ничего противопоставить AMOLED.

Яркость экрана на Андроид. Яркость даже самого крутого IPS-экрана будет всегда ниже, чем у простенькой AMOLED-матрицы. Фото: GSMArena OfficialМаксимальная яркость IPS в самой лучшей реализации — 600 нит, в то время как действительно комфортным значением можно назвать 1000 нит. AMOLED предлагает вплоть до 4500 нит во время просмотра HDR-контента и 2000 нит в режиме автояркости, который имеет ключевое значение при использовании смартфона летом на улице. Фото.

Яркость даже самого крутого IPS-экрана будет всегда ниже, чем у простенькой AMOLED-матрицы. Фото: GSMArena OfficialМаксимальная яркость IPS в самой лучшей реализации — 600 нит, в то время как действительно комфортным значением можно назвать 1000 нит. AMOLED предлагает вплоть до 4500 нит во время просмотра HDR-контента и 2000 нит в режиме автояркости, который имеет ключевое значение при использовании смартфона летом на улице.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Дзене, чтобы получать новости из мира Андроид первым

Контрастность экрана телефона

Экраны IPS имеют неплохую, но далеко не впечатляющую контрастность. Говоря простым языком, цвета на такой матрице выглядят менее насыщенными. И лучше всего это доказывает черный цвет. Из-за особенностей подсветки на IPS он, скорее, похож на серый.

[caption id="attachment_294338" align="alignnone" width="750"]Почему я больше никогда не куплю смартфон с IPS-экраном. Контрастность экрана телефона. Фото. Сравните цветопередачу на IPS (сверху) и на AMOLED (снизу)

Недостаток контрастности IPS можно ощутить во время просмотра фильмов и других видео. Если сцена темная, а яркость низкая, то на подобном экране почти ничего не получается разглядеть. Дабы хоть что-то увидеть, на IPS мне приходилось постоянно выкручивать яркость, и вечером это создавало большие проблемы. Во-первых, черный превращался в серый. Во-вторых, яркость начинала бить по глазам. О комфортном потреблении контента в таком случае говорить не приходится.

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

Неравномерная подсветка экрана

Если недостаточная контрастность дает о себе знать только при определенных условиях просмотра видео и кино, то неравномерная подсветка IPS заметна всегда. В чем же она выражается? Если приглядеться к экрану IPS на белом фоне, то можно увидеть, что по краям дисплея проходить темный контур.

Неравномерная подсветка экрана. Сравните равномерность подсветки на IPS (слева) и на AMOLED (справа). Фото: DimaViper. Фото.

Сравните равномерность подсветки на IPS (слева) и на AMOLED (справа). Фото: DimaViper

Дело в том, что яркость IPS концентрируется в центре, а по краям она меньше. Все это создает ощущение неравномерности подсветки, что точно нельзя занести в плюс. У экранов AMOLED недуг отсутствует, но альтернативный тип матриц имеет свои недостатки, которые тоже стоит принять во внимание.

Читайте также: 5 минусов AMOLED-экранов, из-за которых вы купите смартфон с IPS

Что влияет на время работы смартфона

Смартфоны с IPS отличаются высоким энергопотреблением. Виноваты здесь вновь особенности подсветки. Если на AMOLED-матрице каждый пиксель излучает свет, а его яркость контролируется включением и выключением светодиода, то на IPS есть отдельный слой подсветки.

Что влияет на время работы смартфона. IPS-экраны потребляют больше энергии. Фото.

IPS-экраны потребляют больше энергии

Если нам нужно отобразить черный цвет, то на AMOLED мы можем просто выключить пиксель. На IPS провернуть похожий трюк не получится, ведь пришлось бы отключать весь экран. Поэтому такой тип матриц потребляет больше энергии, а еще этим объясняется превращение черного в серый.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Толщина корпуса смартфона

Наконец, слой подсветки делает смартфон с IPS толще аналога, имеющего в своем распоряжении AMOLED-экран. Разница может достигать целого миллиметра. К примеру, Redmi Note 10 Pro с AMOLED имеет толщину 8.1 мм, а его предшественник Redmi Note 9 Pro с IPS и аналогичной емкостью аккумулятора — 8.8 мм.

Толщина корпуса смартфона. Смартфоны с IPS всегда толстые. Фото: GSMArena Official. Фото.

Смартфоны с IPS всегда толстые. Фото: GSMArena Official

Конечно, минусы у AMOLED тоже есть. Но они не такие существенные. Выгорание экрана можно предотвратить, соблюдая правила эксплуатации, а чувствительность к ШИМ — само по себе редкое явление. Кроме того, сегодня смартфоны с AMOLED представлены даже среди недорогих устройств за 10-20 тысяч рублей, что позволяет мне с уверенность заявить: AMOLED лучше IPS, и модель с IPS я точно не куплю.

Теги
Лонгриды для вас
Huawei
Как устанавливать любые приложения из Плей Маркета на Huawei без сервисов Google

Несмотря на то что Huawei уже достаточно давно находится под санкциями и вроде бы научилась заменять сервисы Google, по факту полноценной замены большинству из них у китайского производителя просто нет. Поэтому она предлагает установку приложений поискового гиганта обходным способом, который состоит в использовании Gbox. Это специальная утилита, благодаря которой сервисы Google начинают думать, что работают в среде GMS и не блокируются. Но есть одна серьёзна проблема - с Gbox совместимы далеко не все приложения, которыми лично я бы хотел пользоваться, и я стал искать альтернативу.

Читать далее
Чем YouTube Kids отличается от обычного YouTube и как его правильно настроить

YouTube популярен среди людей самого разного возраста. Можно сказать, что его смотрят все, ведь для любого человека здесь найдется видео, которое захочется посмотреть. Но наряду с обычным клиентом видеохостинга, установленным на каждом Android-устройстве с Google-сервисами, существует приложение YouTube Детям. Если вы им никогда не пользовалось, самое время узнать, чем детский Ютуб отличается от взрослого, и почему его обязательно нужно установить на смартфон или планшет ребенка.

Читать далее
5 секретных жестов для смартфонов Xiaomi, которые вам обязательно стоит попробовать

Со смартфоном Xiaomi можно взаимодействовать не только через кнопки (физические и наэкранные). Также пользователям доступно жестовое управление, которое не отнимает полезную площадь матрицы и при должной сноровке является более удобным. Причем жесты на Xiaomi очень функциональные. Помимо стандартных действий вроде возвращения на главный экран или получения доступа к списку запущенных приложений на смартфонах китайского производителя есть другие полезные комбинации, которые вам точно пригодятся.

Читать далее