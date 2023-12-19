Почему я больше никогда не куплю смартфон с IPS-экраном

Сейчас на рынке смартфонов представлены устройства с двумя типами экранов: IPS и AMOLED. У каждой технологии есть свои почитатели, которые всегда объяснят, почему одна лучше другой. И, хотя до сих пор остаются люди, выбирающие исключительно телефоны с IPS, для себя я раз и навсегда сделал противоположный выбор. Несмотря на имеющиеся недостатки, мне больше нравятся AMOLED-матрицы. А главная причина такого решения — минусы IPS, затмевающие любые косяки конкурирующего типа экранов.

С практической точки зрения самой важной характеристикой экрана является его яркость. Чем она выше, тем комфортнее потреблять информацию в солнечную погоду. И в этом отношении IPS не может ничего противопоставить AMOLED.

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Контрастность экрана телефона

Экраны IPS имеют неплохую, но далеко не впечатляющую контрастность. Говоря простым языком, цвета на такой матрице выглядят менее насыщенными. И лучше всего это доказывает черный цвет. Из-за особенностей подсветки на IPS он, скорее, похож на серый.

[caption id="attachment_294338" align="alignnone" width="750"]Сравните цветопередачу на IPS (сверху) и на AMOLED (снизу)

Недостаток контрастности IPS можно ощутить во время просмотра фильмов и других видео. Если сцена темная, а яркость низкая, то на подобном экране почти ничего не получается разглядеть. Дабы хоть что-то увидеть, на IPS мне приходилось постоянно выкручивать яркость, и вечером это создавало большие проблемы. Во-первых, черный превращался в серый. Во-вторых, яркость начинала бить по глазам. О комфортном потреблении контента в таком случае говорить не приходится.

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Неравномерная подсветка экрана

Если недостаточная контрастность дает о себе знать только при определенных условиях просмотра видео и кино, то неравномерная подсветка IPS заметна всегда. В чем же она выражается? Если приглядеться к экрану IPS на белом фоне, то можно увидеть, что по краям дисплея проходить темный контур.

Дело в том, что яркость IPS концентрируется в центре, а по краям она меньше. Все это создает ощущение неравномерности подсветки, что точно нельзя занести в плюс. У экранов AMOLED недуг отсутствует, но альтернативный тип матриц имеет свои недостатки, которые тоже стоит принять во внимание.

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Что влияет на время работы смартфона

Смартфоны с IPS отличаются высоким энергопотреблением. Виноваты здесь вновь особенности подсветки. Если на AMOLED-матрице каждый пиксель излучает свет, а его яркость контролируется включением и выключением светодиода, то на IPS есть отдельный слой подсветки.

Если нам нужно отобразить черный цвет, то на AMOLED мы можем просто выключить пиксель. На IPS провернуть похожий трюк не получится, ведь пришлось бы отключать весь экран. Поэтому такой тип матриц потребляет больше энергии, а еще этим объясняется превращение черного в серый.

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Толщина корпуса смартфона

Наконец, слой подсветки делает смартфон с IPS толще аналога, имеющего в своем распоряжении AMOLED-экран. Разница может достигать целого миллиметра. К примеру, Redmi Note 10 Pro с AMOLED имеет толщину 8.1 мм, а его предшественник Redmi Note 9 Pro с IPS и аналогичной емкостью аккумулятора — 8.8 мм.

Конечно, минусы у AMOLED тоже есть. Но они не такие существенные. Выгорание экрана можно предотвратить, соблюдая правила эксплуатации, а чувствительность к ШИМ — само по себе редкое явление. Кроме того, сегодня смартфоны с AMOLED представлены даже среди недорогих устройств за 10-20 тысяч рублей, что позволяет мне с уверенность заявить: AMOLED лучше IPS, и модель с IPS я точно не куплю.