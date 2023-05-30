5 лучших смартфонов vivo на любой кошелек, которые стоит купить в 2023 году

Несмотря на санкции со стороны производителей, смартфонов в России меньше не становится. Выбор, конечно же, в пользу китайских производителей, поэтому при покупке нового телефона вам наверняка приходит в голову Xiaomi. Вот только в последнее время эти устройства серьезно подорожали — за новый флагман Xiaomi 13 Ultra придется отдать почти 80к рублей! При этом многие забывают про смартфоны vivo, которые имеют стильный дизайн, хорошую начинку и стоят при этом не так дорого. Как и у любого производителя, у компании тоже очень много моделей — сейчас объясним, чем они отличаются и какой смартфон Виво выбрать.
❗ ХОЧЕШЬ ЗНАТЬ БОЛЬШЕ? ТАК ЧЕГО ЖЕ ТЫ ЖДЕШЬ: СКОРЕЕ ПОДПИСЫВАЙСЯ НА НАШ КАНАЛ В ДЗЕНЕ
Компания vivo обозначает линейки смартфонов тремя буквами: X, Y и V. Если соберетесь купить дешевый Android-смартфон и vivo вам пришелся по душе, то смотрите на наличие буквы Y в названии — так обозначается самая «младшая» линейка, а X — старшая вопреки алфавитному порядку.
Какой недорогой смартфон на Андроид купить
На данный момент, самый недорогой смартфон vivo — это Y02, который, будем честны, вообще не выделяется ни внешностью, ни характеристиками. Не скупитесь и обратите внимание на vivo Y35 — топчик за свои деньги. У него классный корпус из приятного наощупь пластика и красиво оформленный блок камер — выложить его на стол в ресторане не будет стыдно.
vivo Y35 делает слишком хорошие фотографии для такого недорого телефона: они получаются отличными при дневном освещении и неплохие — ночью, особенно, если включить HDR. Есть несколько режимов камер, включая ночную съёмку и макрорежим, а еще различные встроенные бьюти-фильтры для редактирования селфи. Основная камера рассчитана на 50 Мп и при беглом просмотре снимков разница по сравнению с iPhone 13 не видна. Конечно, если смотреть в деталях, то преимущество смартфона от Apple налицо, но нужно помнить, что недорогой смартфон vivo явно не рассчитан на конкуренцию с флагманами.
От дорогих моделей ему достался мощный аккумулятор на 5000 мА*ч и быстрая зарядка на 18 Вт, а вот процессор Snapdragon 680 явно не годится для тяжелых игр, его предел — Плюс Сити, в котором графика уже начинает подвисать. А вот мощности и 4 Гб оперативки для повседневных задач хватит с лихвой. vivo Y35 — выгодная покупка: на маркетплейсах его обычная цена около 11-12 тысяч рублей, но смартфон часто сливают на распродаже за 8-9.
Может ли дешевый Андроид заменить топовый iPhone в 2023 году? Убедились сами
Чем отличаются vivo V27 и vivo V27e
Среднебюджетных моделей у бренда очень много. Среди них выделяется vivo V27, у которого есть упрощенная версия V27e. Внешне они похожи друг на друга как две капли воды, поэтому основная разница кроется внутри. В частности, эти смартфоны vivo работают на разных процессорах: V27 — на MediaTek Dimensity 7200, а V27e — на MediaTek Helio G99. Первый вариант предпочтительнее — почти 600к в AnTuTu против 355 000. За счет этого и разница в цене — около 17 тысяч рублей.
У старшей версии также обе камеры рассчитаны на 50 Мп, тогда как у vivo V27e основная — на 64 Мп, а фронталка — на 32. Учитывая то, что даже Y35 снимает хорошо, фотографии будут очень высокого качества, но имейте в виду, что у vivo V27 есть сверхширокоугольная и макро-камера, а у V27e — только макрообъектив.
Оба смартфона имеют батарею на 4600 мА*ч и быструю зарядку на 66 Вт, а адаптер поставляется в комплекте. Вам лишь остается выбрать, какой смартфон vivo позволит уложиться в бюджет. В остальном, оба устройства — прекрасная покупка в 2023 году.
Это лучшие товары с AliExpress до 500 рублей на все случаи жизни. Без них точно не обойтись
Какой мощный смартфон на Андроид лучше
На мой взгляд, прямо сейчас лучшие смартфоны на Андроид — это vivo X80 или vivo X90 несмотря на то, что у обеих моделей есть Pro-версии. Сейчас объясню, почему так. X80 вышел в 2022 году, а флагманы прошлых лет — всегда лакомый кусочек для тех, кто ищет хороший недорогой смартфон. Он работает на основе MediaTek Dimensity 9000 и выдает в бенчмарке свыше 1 000 000 очков — идеально подходит вообще для любых задач. При этом смартфон имеет комплектацию на 8 и 12 Гб оперативки, а также версию с 512 Гб хранилища.
Более свежий vivo X90 основан на базе Dimensity 9200, который уже вышел на уровень Snapdragon. Его производительность на четверть выше предшественника (около 1,25 млн очков AnTuTu). Поставляется в тех же комплектациях 8-12 Гб оперативки и до 12 Гб хранилища.
Оба смартфона имеют яркие экраны-водопады и узнаваемые модули камер с одинаковым разрешением 50 Мп и оптической стабилизацией. В любом случае, фотографировать оба устройства будут хорошо за счет дополнительной постобработки процессором — если вы не фанат мобильной съёмки, то отличий от снимков с Х80 не заметите.
Небольшое отличие есть в батареях: у vivo X90 она рассчитана на 4800 мА*ч и поддерживает быструю зарядку до 120 Вт, тогда как у прошлогодней версии — 4500 мА*ч и до 80 Вт. Стоит ли переплата этого — решать вам. Как минимум, новый смартфон vivo рекламировали на Чемпионате мира по футболу — прочтите наш подробный разбор.
vivo X80 и vivo X90 — редкие случаи, когда смартфон нужно покупать на АлиЭкспресс. Дело в том, что в Россию он официально не поставляется, а те, что есть в продаже, стоят бешеных денег. Так что, прошлогодний смартфон можно без проблем купить за 40-43к, тогда как vivo X90 — в районе 50 000 рублей за базовую версию.
ПОДПИШИСЬ НА НАШ ЧАТ В ТЕЛЕГРАМЕ И ЗАДАЙ ИНТЕРЕСУЮЩИЙ ВОПРОС
Но что вам понравится больше всего в смартфонах vivo — фирменная прошивка FunTouch OS. В этом материале мы рассказали о самых классных фишках этой оболочки, которые благодаря которой китайский смартфон становится даже круче Айфона.