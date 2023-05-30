5 лучших смартфонов vivo на любой кошелек, которые стоит купить в 2023 году

Несмотря на санкции со стороны производителей, смартфонов в России меньше не становится. Выбор, конечно же, в пользу китайских производителей, поэтому при покупке нового телефона вам наверняка приходит в голову Xiaomi. Вот только в последнее время эти устройства серьезно подорожали — за новый флагман Xiaomi 13 Ultra придется отдать почти 80к рублей! При этом многие забывают про смартфоны vivo, которые имеют стильный дизайн, хорошую начинку и стоят при этом не так дорого. Как и у любого производителя, у компании тоже очень много моделей — сейчас объясним, чем они отличаются и какой смартфон Виво выбрать.

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Компания vivo обозначает линейки смартфонов тремя буквами: X, Y и V. Если соберетесь купить дешевый Android-смартфон и vivo вам пришелся по душе, то смотрите на наличие буквы Y в названии — так обозначается самая «младшая» линейка, а X — старшая вопреки алфавитному порядку.

Какой недорогой смартфон на Андроид купить

На данный момент, самый недорогой смартфон vivo — это Y02, который, будем честны, вообще не выделяется ни внешностью, ни характеристиками. Не скупитесь и обратите внимание на vivo Y35 — топчик за свои деньги. У него классный корпус из приятного наощупь пластика и красиво оформленный блок камер — выложить его на стол в ресторане не будет стыдно.

vivo Y35 делает слишком хорошие фотографии для такого недорого телефона: они получаются отличными при дневном освещении и неплохие — ночью, особенно, если включить HDR. Есть несколько режимов камер, включая ночную съёмку и макрорежим, а еще различные встроенные бьюти-фильтры для редактирования селфи. Основная камера рассчитана на 50 Мп и при беглом просмотре снимков разница по сравнению с iPhone 13 не видна. Конечно, если смотреть в деталях, то преимущество смартфона от Apple налицо, но нужно помнить, что недорогой смартфон vivo явно не рассчитан на конкуренцию с флагманами.

От дорогих моделей ему достался мощный аккумулятор на 5000 мА*ч и быстрая зарядка на 18 Вт, а вот процессор Snapdragon 680 явно не годится для тяжелых игр, его предел — Плюс Сити, в котором графика уже начинает подвисать. А вот мощности и 4 Гб оперативки для повседневных задач хватит с лихвой. vivo Y35 — выгодная покупка: на маркетплейсах его обычная цена около 11-12 тысяч рублей, но смартфон часто сливают на распродаже за 8-9.

Купить vivo Y35

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Чем отличаются vivo V27 и vivo V27e

Среднебюджетных моделей у бренда очень много. Среди них выделяется vivo V27, у которого есть упрощенная версия V27e. Внешне они похожи друг на друга как две капли воды, поэтому основная разница кроется внутри. В частности, эти смартфоны vivo работают на разных процессорах: V27 — на MediaTek Dimensity 7200, а V27e — на MediaTek Helio G99. Первый вариант предпочтительнее — почти 600к в AnTuTu против 355 000. За счет этого и разница в цене — около 17 тысяч рублей.

Купить недорогой vivo V27e

У старшей версии также обе камеры рассчитаны на 50 Мп, тогда как у vivo V27e основная — на 64 Мп, а фронталка — на 32. Учитывая то, что даже Y35 снимает хорошо, фотографии будут очень высокого качества, но имейте в виду, что у vivo V27 есть сверхширокоугольная и макро-камера, а у V27e — только макрообъектив.

Оба смартфона имеют батарею на 4600 мА*ч и быструю зарядку на 66 Вт, а адаптер поставляется в комплекте. Вам лишь остается выбрать, какой смартфон vivo позволит уложиться в бюджет. В остальном, оба устройства — прекрасная покупка в 2023 году.

Купить vivo Y27

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Какой мощный смартфон на Андроид лучше

На мой взгляд, прямо сейчас лучшие смартфоны на Андроид — это vivo X80 или vivo X90 несмотря на то, что у обеих моделей есть Pro-версии. Сейчас объясню, почему так. X80 вышел в 2022 году, а флагманы прошлых лет — всегда лакомый кусочек для тех, кто ищет хороший недорогой смартфон. Он работает на основе MediaTek Dimensity 9000 и выдает в бенчмарке свыше 1 000 000 очков — идеально подходит вообще для любых задач. При этом смартфон имеет комплектацию на 8 и 12 Гб оперативки, а также версию с 512 Гб хранилища.

Купить vivo X80

Более свежий vivo X90 основан на базе Dimensity 9200, который уже вышел на уровень Snapdragon. Его производительность на четверть выше предшественника (около 1,25 млн очков AnTuTu). Поставляется в тех же комплектациях 8-12 Гб оперативки и до 12 Гб хранилища.

Оба смартфона имеют яркие экраны-водопады и узнаваемые модули камер с одинаковым разрешением 50 Мп и оптической стабилизацией. В любом случае, фотографировать оба устройства будут хорошо за счет дополнительной постобработки процессором — если вы не фанат мобильной съёмки, то отличий от снимков с Х80 не заметите.

Небольшое отличие есть в батареях: у vivo X90 она рассчитана на 4800 мА*ч и поддерживает быструю зарядку до 120 Вт, тогда как у прошлогодней версии — 4500 мА*ч и до 80 Вт. Стоит ли переплата этого — решать вам. Как минимум, новый смартфон vivo рекламировали на Чемпионате мира по футболу — прочтите наш подробный разбор.

Купить vivo X90

vivo X80 и vivo X90 — редкие случаи, когда смартфон нужно покупать на АлиЭкспресс. Дело в том, что в Россию он официально не поставляется, а те, что есть в продаже, стоят бешеных денег. Так что, прошлогодний смартфон можно без проблем купить за 40-43к, тогда как vivo X90 — в районе 50 000 рублей за базовую версию.

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