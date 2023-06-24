Подборка крутых приложений для Андроид ТВ, которые стоит скачать прямо сейчас

Владельцы Смарт-приставок и телевизоров на Андроид ТВ — поистине счастливые люди. У них есть уникальная возможность кастомизировать свое устройство, фактически превратив его в еще один компьютер или смартфон. В отличие от Tizen или WebOS, Android TV открывает доступ к миллионам приложений на любой вкус, причем вовсе не обязательно ограничиваться каталогом из Google Play. В этой подборке мы расскажем про классные приложения для Android TV на все случаи жизни: тут есть утилиты для просмотра каналов, управления телевизором, игры и многое другое, что точно стоит скачать.

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YoWindow Weather — удобная погода для Андроид ТВ

По умолчанию Андроид ТВ не имеет погодного приложения или виджета — информация есть лишь на заставке, когда устройство находится в режиме ожидания. Исправить это поможет YoWindow Weather — удобная утилита с погодой, которая точно вам понравится. Это, пожалуй, лучшее погодное приложение среди всех, что есть: она работает в режиме реального времени, отображая соответствующую анимацию.

Вместе с погодой также меняются и времена года на живых обоях, которые можно лайкать и комментировать, а вся информация подгружается из надежных источников. Но что понравится вам больше всего — простой интерфейс, в котором нет лишних элементов! Это важно, ведь управлять приложениями пультом — не самая простая задача. Скачиваем прямо сейчас из Google Play и узнаем актуальный прогноз погоды прямо на экране Андроид ТВ.

Погода для телевизора

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TiviMate — плеер для просмотра IPTV

Чтобы смотреть IPTV-телеканалы на Андроид ТВ было удобно, используйте TiviMate. Этот удобный бесплатный плеер идеально подходит не только для телевизоров, но и для Смарт-приставок, которые не всегда отличаются высокой производительностью и стабильной работой. Приложение бесплатное, имеет удобный интерфейс, а также оптимизировано под управление пультом.

Вы также можете добавлять понравившиеся каналы в Избранное, чтобы не приходилось подолгу искать их в плейлистах. Есть даже встроенный родительский контроль, а вот некоторые расширенные функции (вроде настройки качества, интервала обновления телегида) доступны лишь в платной версии. В целом, это отличный IPTV-плеер для Андроид ТВ, который еще и доступен в Google Play.

Плеер для IPTV

Simple TV Launcher — удобный лаунчер для Андроид ТВ

Android TV по умолчанию обладает далеко не самым удобным лаунчером, который, мягко говоря, перегружен элементами. Из-за этого работа телевизора или Смарт-приставки со слабым железом замедляется. Можно ли решить проблему? Конечно! Попробуйте Simple TV Launcher с удобным интерфейсом: значки здесь очень крупные, благодаря чему на экране можно расположить от 6 до 12 штук сразу.

Фоном устанавливаются обои — подойдут даже живые. Система обладает рядом полезных настроек, но имейте в виду, что все это удовольствие — только на английском языке, а также не имеет поддержки виджетов. Рекламы здесь нет, так что, можете смело пользоваться лаунчером на любом телевизоре с Андроидом.

Simple TV Launcher

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Drive Ahead — автомобильная битва для Андроид ТВ

Телевизоры и Смарт-приставки не отличаются мощным железом, поэтому запускать на них тяжелые производительные игры — непростая задача. Вместо этого попробуйте классную альтернативу Flatout — Drive Ahead. Суть проста: нужно зарабатывать очки, врезаясь в машину противника, среди которых будут спорткары и даже мусоровозы. Во время королевской битвы нужно собирать бонусы, чтобы усилить машину, и разбить оппонента быстрее.

Drive Ahead

Вдобавок Drive Ahead — еще и многопользовательская игра, поэтому вы всегда можете сразиться с друзьями. В сети есть модифицированные сборки игры, в которой есть дополнительные тачки, режим бессмертия и многое другое. Игра оптимизирована под работу с пультом, но лучше использовать геймпад — подойдет самый недорогой.

Удобный джойстик для телевизора

Clean Master — как ускорить Андроид ТВ

Андроид ТВ, как и мобильная версия операционки, имеет склонность быстро засоряться системным мусором, из-за чего телевизор начинает со временем работать медленнее. Чтобы ускорить систему, попробуйте Clean Master: он анализирует работу приложений и эффективно чистит кэш, оптимизируя работу устройства. Утилита также сканирует работу памяти и закрывает ненужные приложения, не затрагивая работу важных фоновых процессов.

Интересно, что даже на слабых приставках Clean Master сканирует систему довольно быстро, а после очистки устройство ведет себя намного лучше — без лагов и подвисаний, в отличие от встроенного «ускорителя». Приложение имеет простой и понятный интерфейс, так что, разобраться в нем не составит труда.

Clean Master

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