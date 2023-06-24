Подборка крутых приложений для Андроид ТВ, которые стоит скачать прямо сейчас

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Иван Герасимов

Владельцы Смарт-приставок и телевизоров на Андроид ТВ — поистине счастливые люди. У них есть уникальная возможность кастомизировать свое устройство, фактически превратив его в еще один компьютер или смартфон. В отличие от Tizen или WebOS, Android TV открывает доступ к миллионам приложений на любой вкус, причем вовсе не обязательно ограничиваться каталогом из Google Play. В этой подборке мы расскажем про классные приложения для Android TV на все случаи жизни: тут есть утилиты для просмотра каналов, управления телевизором, игры и многое другое, что точно стоит скачать.

Подборка крутых приложений для Андроид ТВ, которые стоит скачать прямо сейчас. Нашли для вас крутые приложения для Андроид ТВ. Фото.

Нашли для вас крутые приложения для Андроид ТВ

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YoWindow Weather — удобная погода для Андроид ТВ

По умолчанию Андроид ТВ не имеет погодного приложения или виджета — информация есть лишь на заставке, когда устройство находится в режиме ожидания. Исправить это поможет YoWindow Weather — удобная утилита с погодой, которая точно вам понравится. Это, пожалуй, лучшее погодное приложение среди всех, что есть: она работает в режиме реального времени, отображая соответствующую анимацию.

YoWindow Weather — удобная погода для Андроид ТВ. Отличное погодное приложение, которое украсит ваш телевизор. Фото.

Отличное погодное приложение, которое украсит ваш телевизор

Вместе с погодой также меняются и времена года на живых обоях, которые можно лайкать и комментировать, а вся информация подгружается из надежных источников. Но что понравится вам больше всего — простой интерфейс, в котором нет лишних элементов! Это важно, ведь управлять приложениями пультом — не самая простая задача. Скачиваем прямо сейчас из Google Play и узнаем актуальный прогноз погоды прямо на экране Андроид ТВ.

Погода для телевизора

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TiviMate — плеер для просмотра IPTV

Чтобы смотреть IPTV-телеканалы на Андроид ТВ было удобно, используйте TiviMate. Этот удобный бесплатный плеер идеально подходит не только для телевизоров, но и для Смарт-приставок, которые не всегда отличаются высокой производительностью и стабильной работой. Приложение бесплатное, имеет удобный интерфейс, а также оптимизировано под управление пультом.

TiviMate — плеер для просмотра IPTV. TiviMate идеально подходит для просмотра IPTV. Фото.

TiviMate идеально подходит для просмотра IPTV

Вы также можете добавлять понравившиеся каналы в Избранное, чтобы не приходилось подолгу искать их в плейлистах. Есть даже встроенный родительский контроль, а вот некоторые расширенные функции (вроде настройки качества, интервала обновления телегида) доступны лишь в платной версии. В целом, это отличный IPTV-плеер для Андроид ТВ, который еще и доступен в Google Play.

Плеер для IPTV

Simple TV Launcher — удобный лаунчер для Андроид ТВ

Android TV по умолчанию обладает далеко не самым удобным лаунчером, который, мягко говоря, перегружен элементами. Из-за этого работа телевизора или Смарт-приставки со слабым железом замедляется. Можно ли решить проблему? Конечно! Попробуйте Simple TV Launcher с удобным интерфейсом: значки здесь очень крупные, благодаря чему на экране можно расположить от 6 до 12 штук сразу.

Simple TV Launcher — удобный лаунчер для Андроид ТВ. Лаунчер идеально подойдет для управления на телевизоре с небольшой диагональю. Фото.

Лаунчер идеально подойдет для управления на телевизоре с небольшой диагональю

Фоном устанавливаются обои — подойдут даже живые. Система обладает рядом полезных настроек, но имейте в виду, что все это удовольствие — только на английском языке, а также не имеет поддержки виджетов. Рекламы здесь нет, так что, можете смело пользоваться лаунчером на любом телевизоре с Андроидом.

Simple TV Launcher

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Drive Ahead — автомобильная битва для Андроид ТВ

Drive Ahead — автомобильная битва для Андроид ТВ. Управляйте машиной и уничтожайте соперника, чтобы заработать бонусы. Фото.

Управляйте машиной и уничтожайте соперника, чтобы заработать бонусы

Телевизоры и Смарт-приставки не отличаются мощным железом, поэтому запускать на них тяжелые производительные игры — непростая задача. Вместо этого попробуйте классную альтернативу Flatout — Drive Ahead. Суть проста: нужно зарабатывать очки, врезаясь в машину противника, среди которых будут спорткары и даже мусоровозы. Во время королевской битвы нужно собирать бонусы, чтобы усилить машину, и разбить оппонента быстрее.

Drive Ahead

Вдобавок Drive Ahead — еще и многопользовательская игра, поэтому вы всегда можете сразиться с друзьями. В сети есть модифицированные сборки игры, в которой есть дополнительные тачки, режим бессмертия и многое другое. Игра оптимизирована под работу с пультом, но лучше использовать геймпад — подойдет самый недорогой.

Удобный джойстик для телевизора

Clean Master — как ускорить Андроид ТВ

Андроид ТВ, как и мобильная версия операционки, имеет склонность быстро засоряться системным мусором, из-за чего телевизор начинает со временем работать медленнее. Чтобы ускорить систему, попробуйте Clean Master: он анализирует работу приложений и эффективно чистит кэш, оптимизируя работу устройства. Утилита также сканирует работу памяти и закрывает ненужные приложения, не затрагивая работу важных фоновых процессов.

Clean Master — как ускорить Андроид ТВ. Почистите систему своего Андроид ТВ с умом! Фото.

Почистите систему своего Андроид ТВ с умом!

Интересно, что даже на слабых приставках Clean Master сканирует систему довольно быстро, а после очистки устройство ведет себя намного лучше — без лагов и подвисаний, в отличие от встроенного «ускорителя». Приложение имеет простой и понятный интерфейс, так что, разобраться в нем не составит труда.

Clean Master

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