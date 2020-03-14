В Galaxy S20 Ultra несколько модулей: имеется основной на 12 Мп, а также модуль на 108 Мп, который предназначен для съемки в высоком разрешении. Проблема в том, что особой пользы-то от 108 мегапикселей нет, к тому же, если не приближать картинку, фото на 12-Мп основной модуль S20 Ultra выглядит значительно лучше. То же касается S20 и S20+, у которых 12-Мп основной и 64-Мп дополнительный модуль — фото на 12 мегапиксельную камеру без приближения получаются гораздо более качественными. Не верите? Тогда смотрите.

К слову, ранее мы сравнивали 100x приближение S20 Ultra и Huawei P30 Pro и поняли, что особой разницы между ними нет. И это при том, сам по себе-то зум в S20 Ultra довольно интересный.

Ниже представлен пример 12-Мп и 108-Мп снимка на S20 Ultra:

А это пример фото на S20+ в режиме 12-Мп снимка и 64-Мп:

Как вам? Мне очевидно, что 12-Мп основной модуль в S20, S20+ и S20 Ultra на голову выше всех остальных модулей при обычной съемке. Можно заметить, что фотографии на модули с высоким разрешением получаются более темными и странными, кажется, что HDR-режим с этим камерами работает как-то иначе — хуже. Интересно ваше мнение по этому поводу, можете поделиться им ниже в комментариях или в нашем Телеграм-чате.

Зачем нужен 108-Мп модуль в S20 Ultra

И это интересный вопрос, потому что я пока не совсем понимаю, какими могут быть кейсы использования 108 или 64-Мп модуля. Мой Xiaomi Mi 9 Lite так же имеет режим съемки при 48 Мп, но в этом случае страдает качество, поэтому пока не совсем понятно, зачем это нужно. К тому же все мы делаем фотографии ради публикации в Instagram, который сильно сжимает фото, что делает основной плюс 108-Мп модуля ненужным.

Вместе с тем проблема ведь еще и в размере фотографии. Давайте сравним:

12-Мп изображение весит 4,6 МБ

64-Мп изображение весит 22,7 МБ

108-Мп изображение весит 32,8 МБ

И если предположить, что вы являетесь активным пользователям Instagram, не сложно посчитать, что на 30 фотографий у вас уйдет целый гигабайт памяти. Памяти 128 ГБ модели хватит всего на 3840 фотографий, а ведь я еще не учитываю кучу различных приложений и их кеш. Например, я за месяц успел наделать более тысячи фотографий, и это при том, что особо не интересуюсь этим, поэтому 108 Мп пока не совсем актуальны в вопросе оптимального использования памяти телефона.

Но это еще не всё. Почта Gmail имеет ограничение на размер прикрепляемого к письму файла — он не может превышать 25 мегабайт. Забавно, да? То есть, вы не сможете поделиться с кем-либо своим 108-Мп изображением без «танцев с бубном». И ради этого стоит покупать телефон за 70-100 тысяч?

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12 Мп будут актуальными еще 10 лет

Сейчас я попытаюсь объясним такую позицию. Давайте посмотрим правде в глаза, когда в последний раз производители предлагали нам телефоны с 2K или 4K-разрешением? Это единичные случаи. Суть в том, что современным телефонам достаточно FullHD-разрешения и плотности пикселей в 300-400 ppi. А 12-Мп снимка достаточно для того, чтобы фото на таком экране в Instagram казалось четким и классным. Более того, не стоит забывать, что пока скорости Интернета не такие высокие, чтобы Instagram мог предлагать нам 12 Мп снимки в оригинальном разрешении, если зайти сейчас в соцсеть и сохранить любое фото, можно заметить, что его разрешение составляет 1080×1080 точек, а весит картинка в соцсети в среднем 400 КБ.

Таким образом, можно в очередной раз убедиться, что даже 12 мегапикселей сегодня и через пять лет нам будет хватать. Тяжелые картинки — это всегда проблема для соцсетей, ведь в Интернете главное скорость загрузки, а не высокое качество, да и если глаз на смартфоне не видит разницы между 12-Мп снимком и 108-Мп, тогда зачем всё это?

Интересно узнать и ваше мнение по этому поводу, давайте обсудим эту тему в нашем Телеграм-чате.