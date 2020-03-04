Galaxy S20 Ultra против Huawei P30: чей зум круче?

Итак, пришло время сравнить новенький Galaxy S20 Ultra и Huawei Mate 30 Pro. Телефоны на данный момент являются лучшими в вопросе качества оптического приближения. 26 марта Huawei, конечно, должна представить P40, P40 Pro и P40 Premium Edition, и там-то мы и увидим улучшенное 10x оптическое приближение, однако пока новинок нет, самое время сравнить текущий флагман Huawei с новым флагманом от Samsung.

Корейцы так хвалятся своим 100x оптическим приближением, но такое ли оно революционное на самом деле? Ситуация, по правде говоря спорная. Galaxy S20 Ultra предлагает пользователям 48-Мп перископную камеру, работу которой в режиме приближения дополняет 108-Мп модуль. В устройстве используется 4x оптический зум, 10x гибридный и 100x цифровой. Между тем в Huawei P30 Pro мы имеем дело с 5x опическим приближением, 10x гибридным и 50x цифровым. Мы уже писали материал, в котором детально рассказали о новом перископном модуле S20 Ultra и его возможностях.

В Huawei P40 китайцы представят смартфон с первым в мире 10x оптическим приближением, между тем в S20 Ultra мы имеем дело лишь с 4x настоящим приближением, поэтому в этом вопросе, можно сказать, Huawei на год опережает Samsung.

Впрочем, корейцам все же удалось улучшить качество снимков. Если сравнить S20 Ultra и P30 Pro, можно понять, что благодаря различным программным улучшениям фотографии на Galaxy S20 Ultra получаются более интересными и четкими, и это при том, что в S20 всего 4x оптическое приближение, тогда как в P30 Pro 5x.

Вероятно, именно дополнительная помощь 108-Мп модуля позволила Samsung получать во время снимка больше информации о сцене и улучшать таким образом картинку существенно.

Ниже представлено сравнение камер:

Можно заметить, что при 50x-приближении в Galaxy S20 Ultra картинка кажется более четкой, и причина тому, вероятно, улучшенное программное обеспечение и обработка изображения, поступающего с матрицы. Кажется, что S20 Ultra применяет большую резкость, а также интерполирует пиксели с помощью нейросетей, что делает картинку более четкой. Нечто подобное использует в Mi 10 компания Xiaomi, если оценивать тесты DxO.

В остальных сценах смартфоны ведут себя очень похоже, полное сравнение с оригинальным качеством можно просмотреть по этой ссылке. Отдельно хочу отметить, что при 5x-приближении Galaxy S20 Ultra заметно смазал картинку.

Говорить о каком-то существенном превосходстве, по правде говоря, не приходится. Да, S20 Ulta действительно делает качественные фотографии, но обычный пользователь вряд ли заметить разницы. Кроме того, вы наверняка заметили, чо на снимках не показаны примеры со 100x-приближением, потому что в них попросту нет смысла. Это чистый маркетинг, ведь даже 50x-приближение в S20 Ultra не кажется таким четким, каким хотелось бы.

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Huawei P40 станет новым лидером?

Если сейчас с 4x-приближением и программным улучшениям фотографий производители демонстрируют настолько неплохие результаты, представьте, на что будет способна камера Huawei P40 с настоящим 10x оптическим приближением. Не сомневаюсь в том, что Huawei возглавит рейтинг DxO, к которому, конечно, хоть и много вопросов, но альтернатив ему пока нет, поэтому извините.

Ранее я уже писал о том, почему S20 Ultra не стоит своих денег. И сейчас можно в очередной раз убедиться в том, что приближение в S20 Ultra — это обычный маркетинг. Huawei P30 Pro с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти на данный момент в магазинах можно приобрести за 45 тысяч рублей, между тем S20 Ultra с 12 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти оценен в 100 тысяч рублей. Кому нужно 12 ГБ ОЗУ? Мало кому, а вот 256 ГБ встроенной памяти — всегда хорошо, поэтому объективно P30 Pro на данный момент кажется гораздо более привлекательным решением в вопросе выбора качественного флагмана с хорошей камерой.

Лично я не вижу каких-то явных плюсов S20 Ultra в сравнении с P30 Pro. Да, имеется 8K-съемка. Ну и что? Стоит ли за это платить 100 тысяч вместо 45? Вопрос интересный. Предлагаю обсудить эту тему в нашем чате и не забывайте подписываться на нас в Яндекс Дзен.

По материалам phonearena