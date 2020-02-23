Samsung 11 февраля представила Galaxy S20, Galaxy S20+ и Galaxy S20 Ultra. Вместе с ними нам показали Galaxy Z Flip, он, конечно, кажется более революционным, но по камерам, очевидно, уступает линейке S20. Чем в же Samsung удастся удивить нас в этот раз? 100x приближением! Именно о нём сегодня и пойдет речь. Мы рассмотрим возможности зуммирования камеры S20 Ultra на реальных примерах, которыми поделились коллеги из androidcentral. Итак, поехали!

Скажем сразу, оригинальные изображения доступны у наших коллег, поэтому, если хотите более детально изучить снимки, переходите по этой ссылке. На всех сценах первая фотография сделана на ultra-wide камеру, второе фото является стандартным, а далее нам предлагают изучить возможности зуммирования: 2x, 4x, 5x, 10x, 30x, 100x. Стоит сразу отметить, что 100x-приближение всё-таки кажется больше маркетинговым ходом, нежели желанием действительно показать какой-либо достойный результат. Мы не станем обсуждать каждую сцену и сразу предложим изучить все изображения. Всего нам предлагают четыре локации, чего достаточно для того, чтобы понять, на что способна новая камера Galaxy S20 Ultra.

Теперь самое время обсудить возможности S20 Ultra. Мне приближение 10x и 30x показалось крайне интересным. В этих режимах фотографии получаются достаточно четкими. Смотря на ultra-wide и переключаясь затем на 30x и 100x, начинаешь действительно удивляться тому, насколько велики возможности камер телефона.

Как же Samsung удалось добиться такого приближения в S20 Ultra? Компания для этого использует 48-Мп перископный модуль, производством которого занимается израильская компания Corephotonics, а его работу дополняет 108-Мп модуль, который предлагает различную дополнительную информацию по снимку. Благодаря совместной работе двух модулей на выходе получается неплохой результат.

Внутри 48-Мп телефото-модуль Samsung выглядит примерно вот так:

Можно ли сделать настоящее 100x-приближение?

Давайте поразмышляем, ведь это интересный вопрос. В S20 Ultra приближение достигается благодаря большому фокусному расстоянию. Фокусное расстояние — это расстояние от оптического центра до матрицы. Чем меньше фокусное расстояние, тем больше угол обзора камеры и тем сильнее искажение, а чем меньше фокусное расстояние, тем меньше объектов захватывает камера, происходит большее приближение и присутствует минимальное число искажений.

Проблема в том, что большое фокусное расстояние сложно получить при толщине корпуса смартфона в 7-9 миллиметров, поэтому в Corephotonics придумали перископную конструкцию, когда свет, отражаясь от призмы, проходит через несколько линз, попадая на матрицу. Такая конструкция позволила добиться неплохого фокусного расстояния. В 108-Мп модуле S20 Ultra фокусное расстояние 26 мм, а в 48-Мп перископном модуле 102 мм — разница заметная. А теперь представьте, что в будущем Corephotonics сможет увеличить фокусное расстояние с помощью нескольких призм и комбинации перпендикулярных линз. Например, большие линзы можно будет располагать параллельно корпусу, а те, что поменьше — перпендикулярно. С помощью таких комбинаций можно будет получить еще более эффективное приближение. Конечно, в этом случае увеличится толщина корпуса устройства, но качество камеры всё-таки более важный фактор.

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Итак, какие выводы можно сделать, основываясь на примерах выше? Galaxy S20 Ultra действительно удивляет. Стоит ли это 100 тысяч рублей? Вопрос, конечно, спорный, но то, что вы получите камеру, которой нет ни у кого на рынке, это очевидно. Понравились ли вам возможности камеры Galaxy S20 Ultra? Устройство прямо сейчас можно предзаказать на официальном сайте. Делитесь мнением в комментариях и читайте нас в Телеграм.