Обзор HONOR X9a — красивый телефон с хорошим экраном

Мы уже видели очень крутые смартфоны HONOR, на которые делали обзоры на нашем сайте. Мне больше всего за последнее время понравился HONOR 70 из-за его дизайна. Похожие смартфоны найти можно, но сочетание его внешнего вида, возможностей операционной системы и скорости работы в целом, оставило очень положительное впечатление. Сейчас мне предложили на выбор несколько гаджетов для теста и обзора — я выбрал HONOR X9a. Попользовавшись им пару недель, я сложил о нем свое мнение и готов им поделиться. Забегая вперед, скажу, что телефон мне понравился, хотя он и не без недостатков.

Сколько стоит HONOR X9a

Прежде всего, надо обозначить, что это смартфон среднего класса, который при этом имеет функции флагмана. Стоит он 24 990 рублей, а значит, надо рассматривать его без отрыва от этой стоимости. Я говорю это каждый раз, но это действительно так. Ведь мало кто сомневается, что ультимативный флагман выиграет у среднебюджетного смартфона, но и стоит он в разы дороже. А еще нельзя не отметить, что в последние несколько лет модели из средней ценовой категории стали намного меньше отличаться от флагманов. Впрочем, хватит рассуждать. Давайте начинать!

Обзор смартфона HONOR X9a

Первое, что бросается в глаза, это выступающий диск камеры. Не знаю, было ли так задумано, но он напомнил мне модные в последнее время кольцевые светильники и дал надежду на хорошие фотовозможности. Внутри круга такой же корпус, как и снаружи. При этом внутренняя часть немого утоплена, что делает корпус еще более изящным. Корпус имеет приятную шероховатую поверхность, а на выбор предлагается три цвета: мерцающий лед, изумрудно-зеленый и полночный черный.

Смартфон с зарядкой в комплекте

В комплекте есть все самое необходимое: зарядка 40 Вт, зарядный кабель и ”скрепка” для извлечения лотка сим-карты. Чехла, к сожалению, нет. Хотя я, как и многие, не отказался бы от фирменного силиконового чехла.

Вес X9a впечатляюще мал — всего 175 граммов, а толщина — 7,9 мм. Узкие боковые грани делают его по ощущениям еще более тонким. Камера, как я уже сказал выше, выступает, но из-за того, что она находится в средней части корпуса и раскинулась почти от края до края, телефон не качается, когда лежит на плоской поверхности.

Смартфон с экраном 120 Гц

Honor X9a оснащен изогнутым по краям AMOLED-дисплеем с разрешением 1080 x 2400 и диагональю 6,67 пикселей. Дисплей поддерживает яркость до 800 нит. Буквально в день написания этого обзора наконец-то выглянуло солнце, и я смог оценить работу экрана на улице в полной мере. Я бы сказал, что ее достаточно. Избытка яркости нет, но и щуриться для того, чтобы прочитать сообщение, не придется.

Я не стал проверять границы прочности экрана и даже случайно не ронял этот телефон, хотя иногда такое бывает. Но производитель уверяет, что стекло имеет повышенную прочность более 900 МПа, а его толщина составляет 0,65 мм. А для защиты от мелких царапин, которые появляются даже на самом устойчивом к повреждениям экране, на него сразу нанесена защитная пленка, которую можно будет снять по мере износа и приклеить новую или пользоваться телефоном без нее.

Что касается ощущений от использования телефона, можно сказать, что они в целом позитивные. Искажения цвета, свойственные AMOLED экранам, минимальны, а частота обновления 120 Гц сразу бросается в глаза, как только включаешь устройство и начинаешь свайпать меню. При этом частота дискретизации сенсора составляет 300 Гц, а точность — выше одного пикселя.

Сканер отпечатков в экране и распознавание лиц

Для безопасности смартфон оснастили сканером отпечатков пальцев в экране и системой распознавания лиц. Обе работают не так быстро, как на некоторых флагманах, но все равно очень быстро. Еще больше ускоряется разблокировка, когда включена опция ”Всегда на экране”. Берешь телефон в руки, просто прикладываешь палец, и он включается. Я использовал кнопку питания только для выключения телефона. Наверное, мне хотелось бы разместить сканер немного выше, но к его работе претензий точно нет.

Как снимает недорогой смартфон HONOR X9a

HONOR X9a оснащен тройной камерой: 64 Мп (основной модуль), 5 Мп (сверхширик), 2 Мп (макрокамера). И пусть тут нет разрешения 108 Мп, но если спросить пользователей, зачем это нужно, они ответят только то, что так будет выше разрешение, совершенно не понимая истинных причин использования таких сенсоров. Мы уже писали об этом в большом количестве статей и не будем к этому возвращаться.

Если вы фотографируете в условиях хорошего освещения, вы получите отличные фотографии самого высокого качества. В темноте лучше включать ночной режим, который есть в приложении камеры. А просто при слабом освещении могут проявляться шумы, но в целом автоматика довольно сносно их убирает. Особенно, если в кадре нет большого количества мелких деталей, которые очень сложно ”чистить”.

Примеры фото на основную камеру:

Телемодуля тут нет, но благодаря большому разрешению сенсора цифровой зум работает хорошо. До 2х увеличения вы вообще не заметите разницы падения качества. До 4х надо присматриваться, чтобы его увидеть. Дальше трудностей будет больше, а максимальное увеличение ограничено уровнем 8х.

Макрокамера с разрешением 2 Мп выдает неплохие снимки. Они могут получится очень необычными, если вы найдете, что сфотографировать. Главное, чтобы у вас не дрожали руки, а объект съемки был статичным. В этом случае вы точно получите снимки, достойные размещения в социальных сетях.

Разрешение видео ограничено 1080p 30 fps. Качество получается просто хорошим. Называть его фантастическим я не буду, но если вы снимаете в условиях хорошего освещения — на улице или в светлом помещении, то картинка будет качественной.

Пример фото на фронтальную камеру:

Magic UI 6.1 и Android 12

HONOR X9a поставляется с Magic UI 6.1 поверх Android 12. Такую же связку можно найти в планшете HONOR Pad 8, о котором я рассказывал несколько дней назад. Внешний вид Magic UI очень похож на старые версии оболочки, к которой вы могли привыкнуть, если пользовались смартфонами бренда несколько лет назад. Это преемственность дизайна, которая и должна быть в рамках одного бренда.

Среди некоторых новых функций, которые появились в актуальных версиях Magic UI можно отметить проработку некоторых новых визуальных эффектов, большие папки и совместную работу с планшетом, когда можно вывести на него экран смартфона в виде окна и пользоваться с него. Но никуда не делись и старые, любимые пользователями функции, среди которых возможность менять оттенок экрана в соответствии с вашими пожеланиями.

Можно ли играть на HONOR X9a

За работу всего этого отвечает восьмиядерный процессор Snapdragon 695 с графическим процессором Adreno 619. Оперативной памяти в базе 6 ГБ, но есть возможность ее расширения до 11 ГБ. Постоянной памяти 128 ГБ, а возможности ее расширения за счет карт памяти нет.

Играть на этом смартфоне в топовые игры с комфортной частотой кадров можно, но надо понимать, что более мощные чипсеты способны выдать больше, и это логично. Если вы готовы немного снизить настройки графики в тех играх, где это возможно, вы сможете увеличить частоту кадров на 20-30%.

Если долго играть, то смартфон начинает греться, но не становится горячим — скорее просто теплым. Даже в долгих стресс-тестах падение производительности не превышает 10%. Это не так сильно бросается в глаза. Поэтому заметить падение частоты кадров в играх можно только на счетчике или если ты разбираешься в этом и можешь на глаз отличить 50 fps от 45 fps.

Телефон, которого хватает на 2 дня

Стоит добавить только, что внутри смартфона установлена батарея емкостью 5100 мАч. В это даже сложно поверить, смотря на его тонкий корпус. А учитывая не самое требовательное железо, автономность получается очень высокой. В режиме обычного использования телефон легко живет два дня. Даже в активном режиме он точно протянет не меньше одного дня.

С прилагаемым зарядным устройством на 40 Вт телефон заряжается довольно быстро. Около 30 минут достаточно для того зарядить телефон до 50%. Полная зарядка занимает чуть больше часа.

Стоит ли покупать HONOR X9a

По итогу своего небольшого опыта использования я могу сказать, что HONOR X9a предоставляет собой хорошо сбалансированный смартфон в среднем ценовом сегменте. Диапазон от 20 до 30 тысяч рублей очень конкурентный, но этот смартфон точно занимает в нем достойное место. Его создателям пришлось идти на некоторые жертвы для снижения стоимости, но сочетание красивого корпуса, отличного экрана, неплохой камеры и удобного пользовательского интерфейса уже привлекает и будет дальше привлекать множество довольных покупателей.