HONOR Pad 8 — большой планшет за 25 000 рублей с 8 динамиками. На нем даже играть можно

Все мы знаем HONOR как крутой бренд, выпускающий отличные устройства, которые вызывают очень большой интерес. Например, я сильно удивился, когда увидел огромный планшет HONOR Pad 8. Он показался мне очень большим, но именно такое устройство я и хотел попробовать, так как мне уже надоели мелкие планшеты от других производителей. Забегая вперед, я скажу, что после недели тестирования я так и не определился, пользоваться мне таким большим экраном или вернуться к чему-то более компактному. Раньше я однозначно выбрал бы второй вариант, но теперь у меня есть повод задуматься, и ниже я расскажу почему.

Смартфоны и планшеты HONOR

Мы уже много раз рассказывали о смартфонах HONOR на нашем сайте. Во всех случаях это были отличные гаджеты с небольшими придирками к ним. Кому-то из авторов не нравилась палитра цветов, другие считали, что можно было бы изменить комплект поставки. А любитель носить с собой всю фильмотеку — Иван Кузнецов — всегда выступал за увеличение встроенной памяти, даже когда в бюджетном телефоне было 256 ГБ, что для подобного устройства очень неплохо.

Довольно скоро мы поговорим об HONOR X9a, которым я сейчас активно пользуюсь и планирую рассказать о нем детально в самое ближайшее время. Сейчас же у нас на обзоре и на тесте HONOR Pad 8. И пусть вас не смущает восьмерка в названии. Это не диагональ экрана. Зато кое-чего у него действительно восемь, и чуть позже я расскажу, чего именно.

Обзор планшета HONOR Pad 8

Большой планшет на каждый день

HONOR выпустила этот планшет в прошлом году. Он имеет 12-дюймовый экран, который идеально подходит для просмотра видео. Кажется, что планшет с такой диагональю должен быть огромным, но это не так, ведь он отлично сбалансирован. HONOR Pad 8 не кажется слишком тяжелым — он весит всего 520 грамм. Некоторые более компактные модели имеют такой же вес. Благодаря небольшой толщине — всего 6,9 мм — он выглядит очень премиальным. А алюминий на задней стенке корпуса не только приятно холодит руку во время использования, но и внушает больше уверенности. Хотя, опять же, я всегда советую держать планшеты крепче, ведь разбить их проще, чем смартфоны из-за большого размера корпуса.

Отдельно я бы хотел отметить глубокий синий цвет. Сам по себе он не добавляет премиальности, но темный матовый синий корпус смотрится очень необычно и привлекает внимание. Да и встречается он крайне редко. Меня удивило, что это единственный доступный цвет, но к минусам я это относить не буду, так как выглядит он отлично.

Планшет с большим экраном

Вернемся к экрану. Он занимает 87% площади передней панели. Даже в моделях, которые стоят в разы дороже, этот показатель буквально на пару процентов больше. Ширины рамок хватает для того, чтобы удобно держаться за них. 12-дюймовая ЖК-панель IPS имеет разрешение FHD+ (2000×1200 точек), а соотношение сторон 15:9 очень хорошо подходит для чтения книг и сайтов, а также для просмотра видео.

Тут, наверное, могла бы быть моя самая большая претензия к этому устройству. Его оснастили экраном с частотой обновления 60 Гц. Некоторые планшеты предлагают больше. Но часто за этим прячут недостаточную производительность. Тут даже на 60 Гц каждый кадр в динамике просчитывается отлично и каких-то существенных смазов при скроллинге нет. А еще экран очень яркий. Из-за погоды попробовать его в по-настоящему солнечный день не получилось, но запас яркости ощущается.

В HONOR Pad 8 не заявлена поддержка HDR, но при этом он демонстрирует отличные цвета. А благодаря тому, что это IPS-матрица, они выглядят очень мягкими и натуральными, а не гиперреалистичными, как это иногда бывает на AMOLED экранах. Если вам что-то не нравится в цветовом оттенке, его можно отрегулировать. Для этого, кроме обычных вариантов ”теплый” и ”холодный”, есть ручная регулировка оттенка на цветовом круге. А еще есть темная тема на системном уровне, что тоже является плюсом.

Стереозвук без колонок

Где HONOR Pad 8 действительно сияет, так это во встроенном звуке — восемь динамиков обеспечивают очень громкий и качественный звук, который отлично подходит для воспроизведения видео и фильмов на устройстве даже без наушников. Передать это словами нельзя, но с планшета действительно можно включать музыку, как с небольшой Bluetooth-колонки. Если у вас есть возможность, зайдите в магазин, где он выставлен, и послушайте сами — приятно удивитесь.

Можно ли играть на планшете

Что касается производительности, HONOR Pad 8 оснащен 6-нанометровым процессором Qualcomm Snapdragon 680. Это не самый новый чипсет, но у него все отлично с энергопотреблением, температурой и надежностью. Производительность у более старших моделей, естественно, выше, но тут ее тоже вполне хватает. Можно даже поиграть в Геншин, пусть и не на максималках, или ”побегать” в Колду с очень приличной графикой и частотой кадров.

В обычном использовании все просто так, как должно быть. Вы не увидите никаких задержек при просмотре веб-страниц или потокового видео, а приложения запускаются настолько быстро, что без прямого сравнения вы едва ли сможете сказать, что где-то это происходит быстрее. В связке с процессором работает 6+2 ГБ ОЗУ (расширяемая) и 128 ГБ постоянной памяти.

Как снимает HONOR Pad 8

В HONOR Pad 8 используются две камеры с разрешением 5 Мп каждая — одна спереди, а другая сзади. Фронталки вполне достаточно для видеозвонков и даже для некоторых селфи. Сначала мне казалось, что задний модуль можно было бы сделать с более высоким разрешением, но потом я понял, почему компания отказалась от этой идеи. Все упирается в размер планшета. Едва ли его кто-то будет использовать в качестве основной камеры на постоянной основе. А значит, нет смысла удорожать конструкцию и устанавливать несколько камер с более высоким разрешением.

Примеры фото на основную камеру:

Пример съемки на фронтальную камеру:

Несмотря на это, фотографии получаются довольно приличного качества. Особенно, при хорошем освещении. Их разрешения маловато, чтобы снимать фотографии для семейного архива, зато если у вас в руках планшет и надо срочно сфотографировать ребенка или что-то еще, это можно сделать.

Как часто надо заряжать HONOR Pad 8

В HONOR Pad 8 установлена батарея емкостью 7250 мАч, которой более чем достаточно для повседневного использования. Вы получите более десяти часов непрерывной работы экрана при потоковой передаче видео или фильмов. Просматривать веб-страницы можно еще дольше. Полная зарядка занимает около двух часов, а за полчаса можно набрать примерно треть заряда. Учитывая, что после полной зарядки можно будет пользоваться гаджетом в течение всего дня, не выключая его, зарядка уже не кажется такой долгой. В реальной жизни заряжать его вы будете один раз в 3-4 дня, даже если пользуетесь каждый день.

Гаджеты на Magic UI

Что касается программного обеспечения, то HONOR Pad 8 поставляется с Magic UI 6.1 на базе Android 12 из коробки. Тут все так, как мы привыкли за долгие годы существования бренда. Поэтому, если у вас когда-то был смартфон HONOR, все будет просто, понятно и привычно. Все приложения и сервисы Google на месте, а сверху они ”посыпаны” некоторыми фирменными фишками Magic UI. Сюда относится и многозадачность с разделенным экраном, и плавающие окна, и большие папки, и огромное количество настроек.

Сколько стоит HONOR Pad 8

Самое приятное, что этот планшет очень недорогой. Любые характеристики, преимущества и недостатки надо рассматривать без отрыва от стоимости. HONOR Pad 8 стоит всего 24 990 рублей. Примерно за эти же деньги вы купите недорогой телефон, который по многим характеристикам будет уступать этому планшету с огромным экраном, премиальным дизайном, неплохой производительностью, ярким экраном и 8 динамиками.

Клавиатура для планшета

Если планшет вам нужен не только для потребления контента, но и для его создания, можно купить чехол-клавиатуру. Я пробовал им пользоваться и даже напечатал несколько статей для нашего сайта. Ход клавиш комфортный, для удобства работы есть поддержка всех привычных нам по Windows сочетаний клавиш, включая отмену, копирование, вставку и некоторые другие.

С точки зрения чехла, аксессуар выглядит очень стильно. Конечно, он не кожаный, но от этого он не выглядит менее привлекательно. А самое главное, все собрано очень качественно. Для сопряжения используется Bluetooth, а чтобы экономить заряд, есть физический выключатель. Зарядка производится через USB Type-C. Но заряжать чехол надо отдельно от планшета. Хотя хватает его очень надолго, поэтому едва ли это станет проблемой.

Я пользовался им около недели и за это время зарядил его только один раз (в самом начале). А также не заметил, чтобы на нем появились какие-то заметные царапины или другие повреждения.

HONOR Pad 8 в чехле-клавиатуре отлично подходит для работы, общения в сети и потребления контента. Конечно, можно купить и обычный чехол или носить планшет вовсе без чехла, но если вы хоть сколько-то печатаете, то именно такая связка будет предпочтительной.