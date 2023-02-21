HONOR Pad 8 — большой планшет за 25 000 рублей с 8 динамиками. На нем даже играть можно

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Артем Сутягин 0

Все мы знаем HONOR как крутой бренд, выпускающий отличные устройства, которые вызывают очень большой интерес. Например, я сильно удивился, когда увидел огромный планшет HONOR Pad 8. Он показался мне очень большим, но именно такое устройство я и хотел попробовать, так как мне уже надоели мелкие планшеты от других производителей. Забегая вперед, я скажу, что после недели тестирования я так и не определился, пользоваться мне таким большим экраном или вернуться к чему-то более компактному. Раньше я однозначно выбрал бы второй вариант, но теперь у меня есть повод задуматься, и ниже я расскажу почему.

HONOR Pad 8 — большой планшет за 25 000 рублей с 8 динамиками. На нем даже играть можно. Это новый, очень актуальный и недорогой планшет. Фото.

Это новый, очень актуальный и недорогой планшет.

Смартфоны и планшеты HONOR

Мы уже много раз рассказывали о смартфонах HONOR на нашем сайте. Во всех случаях это были отличные гаджеты с небольшими придирками к ним. Кому-то из авторов не нравилась палитра цветов, другие считали, что можно было бы изменить комплект поставки. А любитель носить с собой всю фильмотеку — Иван Кузнецов — всегда выступал за увеличение встроенной памяти, даже когда в бюджетном телефоне было 256 ГБ, что для подобного устройства очень неплохо.

Довольно скоро мы поговорим об HONOR X9a, которым я сейчас активно пользуюсь и планирую рассказать о нем детально в самое ближайшее время. Сейчас же у нас на обзоре и на тесте HONOR Pad 8. И пусть вас не смущает восьмерка в названии. Это не диагональ экрана. Зато кое-чего у него действительно восемь, и чуть позже я расскажу, чего именно.

Обзор планшета HONOR Pad 8

Большой планшет на каждый день

HONOR выпустила этот планшет в прошлом году. Он имеет 12-дюймовый экран, который идеально подходит для просмотра видео. Кажется, что планшет с такой диагональю должен быть огромным, но это не так, ведь он отлично сбалансирован. HONOR Pad 8 не кажется слишком тяжелым — он весит всего 520 грамм. Некоторые более компактные модели имеют такой же вес. Благодаря небольшой толщине — всего 6,9 мм — он выглядит очень премиальным. А алюминий на задней стенке корпуса не только приятно холодит руку во время использования, но и внушает больше уверенности. Хотя, опять же, я всегда советую держать планшеты крепче, ведь разбить их проще, чем смартфоны из-за большого размера корпуса.

Большой планшет на каждый день. Большой планшет всегда позволяет удобнее потреблять контент. Фото.

Большой планшет всегда позволяет удобнее потреблять контент

Отдельно я бы хотел отметить глубокий синий цвет. Сам по себе он не добавляет премиальности, но темный матовый синий корпус смотрится очень необычно и привлекает внимание. Да и встречается он крайне редко. Меня удивило, что это единственный доступный цвет, но к минусам я это относить не буду, так как выглядит он отлично.

Большой планшет на каждый день. Этот цвет смотрится намного лучше какого-нибудь банального черного или серого. Фото.

Этот цвет смотрится намного лучше какого-нибудь банального черного или серого.

Планшет с большим экраном

Вернемся к экрану. Он занимает 87% площади передней панели. Даже в моделях, которые стоят в разы дороже, этот показатель буквально на пару процентов больше. Ширины рамок хватает для того, чтобы удобно держаться за них. 12-дюймовая ЖК-панель IPS имеет разрешение FHD+ (2000×1200 точек), а соотношение сторон 15:9 очень хорошо подходит для чтения книг и сайтов, а также для просмотра видео.

Тут, наверное, могла бы быть моя самая большая претензия к этому устройству. Его оснастили экраном с частотой обновления 60 Гц. Некоторые планшеты предлагают больше. Но часто за этим прячут недостаточную производительность. Тут даже на 60 Гц каждый кадр в динамике просчитывается отлично и каких-то существенных смазов при скроллинге нет. А еще экран очень яркий. Из-за погоды попробовать его в по-настоящему солнечный день не получилось, но запас яркости ощущается.

Планшет с большим экраном. Несмотря на частоту обновления 60 Гц, экран выглядит очень плавным и при пролистывании интерфейса, и в других задачах. Фото.

Несмотря на частоту обновления 60 Гц, экран выглядит очень плавным и при пролистывании интерфейса, и в других задачах.

В HONOR Pad 8 не заявлена поддержка HDR, но при этом он демонстрирует отличные цвета. А благодаря тому, что это IPS-матрица, они выглядят очень мягкими и натуральными, а не гиперреалистичными, как это иногда бывает на AMOLED экранах. Если вам что-то не нравится в цветовом оттенке, его можно отрегулировать. Для этого, кроме обычных вариантов ”теплый” и ”холодный”, есть ручная регулировка оттенка на цветовом круге. А еще есть темная тема на системном уровне, что тоже является плюсом.

Стереозвук без колонок

Где HONOR Pad 8 действительно сияет, так это во встроенном звуке — восемь динамиков обеспечивают очень громкий и качественный звук, который отлично подходит для воспроизведения видео и фильмов на устройстве даже без наушников. Передать это словами нельзя, но с планшета действительно можно включать музыку, как с небольшой Bluetooth-колонки. Если у вас есть возможность, зайдите в магазин, где он выставлен, и послушайте сами — приятно удивитесь.

Стереозвук без колонок. Внутри таких решеток, которые находятся с двух сторон, прячутся сразу 8 динамиков (4 с одной стороны и 4 с другой), которые еще и звучат хорошо. Фото.

Внутри таких решеток, которые находятся с двух сторон, прячутся сразу 8 динамиков (4 с одной стороны и 4 с другой), которые еще и звучат хорошо.

Можно ли играть на планшете

Что касается производительности, HONOR Pad 8 оснащен 6-нанометровым процессором Qualcomm Snapdragon 680. Это не самый новый чипсет, но у него все отлично с энергопотреблением, температурой и надежностью. Производительность у более старших моделей, естественно, выше, но тут ее тоже вполне хватает. Можно даже поиграть в Геншин, пусть и не на максималках, или ”побегать” в Колду с очень приличной графикой и частотой кадров.

В обычном использовании все просто так, как должно быть. Вы не увидите никаких задержек при просмотре веб-страниц или потокового видео, а приложения запускаются настолько быстро, что без прямого сравнения вы едва ли сможете сказать, что где-то это происходит быстрее. В связке с процессором работает 6+2 ГБ ОЗУ (расширяемая) и 128 ГБ постоянной памяти.

Как снимает HONOR Pad 8

В HONOR Pad 8 используются две камеры с разрешением 5 Мп каждая — одна спереди, а другая сзади. Фронталки вполне достаточно для видеозвонков и даже для некоторых селфи. Сначала мне казалось, что задний модуль можно было бы сделать с более высоким разрешением, но потом я понял, почему компания отказалась от этой идеи. Все упирается в размер планшета. Едва ли его кто-то будет использовать в качестве основной камеры на постоянной основе. А значит, нет смысла удорожать конструкцию и устанавливать несколько камер с более высоким разрешением.

Примеры фото на основную камеру:

HONOR Pad 8 — большой планшет за 25 000 рублей с 8 динамиками. На нем даже играть можно. Как снимает HONOR Pad 8. Фото.

HONOR Pad 8 — большой планшет за 25 000 рублей с 8 динамиками. На нем даже играть можно. Как снимает HONOR Pad 8. Фото.

HONOR Pad 8 — большой планшет за 25 000 рублей с 8 динамиками. На нем даже играть можно. Как снимает HONOR Pad 8. Фото.

HONOR Pad 8 — большой планшет за 25 000 рублей с 8 динамиками. На нем даже играть можно. Как снимает HONOR Pad 8. Фото.

HONOR Pad 8 — большой планшет за 25 000 рублей с 8 динамиками. На нем даже играть можно. Как снимает HONOR Pad 8. Фото.

HONOR Pad 8 — большой планшет за 25 000 рублей с 8 динамиками. На нем даже играть можно. Как снимает HONOR Pad 8. Фото.

Пример съемки на фронтальную камеру:

Как снимает HONOR Pad 8. Даже без украшалок камера склонна к киношной картинке с локальным контрастом. Фото.

Даже без украшалок камера склонна к киношной картинке с локальным контрастом.

Несмотря на это, фотографии получаются довольно приличного качества. Особенно, при хорошем освещении. Их разрешения маловато, чтобы снимать фотографии для семейного архива, зато если у вас в руках планшет и надо срочно сфотографировать ребенка или что-то еще, это можно сделать.

Как снимает HONOR Pad 8. Несмотря на скромное разрешение модуль камеры смотрится хорошо. Фото.

Несмотря на скромное разрешение модуль камеры смотрится хорошо

Как снимает HONOR Pad 8. Как и положено, камера немного выступает, но чехол скрывает этот выступ. Фото.

Как и положено, камера немного выступает, но чехол скрывает этот выступ

Как снимает HONOR Pad 8. Фронталка расположена с учетом горизонтального использования. Фото.

Фронталка расположена с учетом горизонтального использования.

Как часто надо заряжать HONOR Pad 8

В HONOR Pad 8 установлена батарея емкостью 7250 мАч, которой более чем достаточно для повседневного использования. Вы получите более десяти часов непрерывной работы экрана при потоковой передаче видео или фильмов. Просматривать веб-страницы можно еще дольше. Полная зарядка занимает около двух часов, а за полчаса можно набрать примерно треть заряда. Учитывая, что после полной зарядки можно будет пользоваться гаджетом в течение всего дня, не выключая его, зарядка уже не кажется такой долгой. В реальной жизни заряжать его вы будете один раз в 3-4 дня, даже если пользуетесь каждый день.

Как часто надо заряжать HONOR Pad 8. Для зарядки используется USB Type-C. Тут все, как положено. Фото.

Для зарядки используется USB Type-C. Тут все, как положено.

Гаджеты на Magic UI

Что касается программного обеспечения, то HONOR Pad 8 поставляется с Magic UI 6.1 на базе Android 12 из коробки. Тут все так, как мы привыкли за долгие годы существования бренда. Поэтому, если у вас когда-то был смартфон HONOR, все будет просто, понятно и привычно. Все приложения и сервисы Google на месте, а сверху они ”посыпаны” некоторыми фирменными фишками Magic UI. Сюда относится и многозадачность с разделенным экраном, и плавающие окна, и большие папки, и огромное количество настроек.

Гаджеты на Magic UI. Одна из особенностей актуальной Magic UI — большие папки. Фото.

Одна из особенностей актуальной Magic UI — большие папки

Сколько стоит HONOR Pad 8

Самое приятное, что этот планшет очень недорогой. Любые характеристики, преимущества и недостатки надо рассматривать без отрыва от стоимости. HONOR Pad 8 стоит всего 24 990 рублей. Примерно за эти же деньги вы купите недорогой телефон, который по многим характеристикам будет уступать этому планшету с огромным экраном, премиальным дизайном, неплохой производительностью, ярким экраном и 8 динамиками.

Клавиатура для планшета

Если планшет вам нужен не только для потребления контента, но и для его создания, можно купить чехол-клавиатуру. Я пробовал им пользоваться и даже напечатал несколько статей для нашего сайта. Ход клавиш комфортный, для удобства работы есть поддержка всех привычных нам по Windows сочетаний клавиш, включая отмену, копирование, вставку и некоторые другие.

Клавиатура для планшета. На такой клавиатуре можно печатать, как на обычной, вне зависимости от того, какой текст вам надо набрать. Ход приятный, для навигации есть стрелки, а для удобства предусмотрены быстрые команды. Фото.

На такой клавиатуре можно печатать, как на обычной, вне зависимости от того, какой текст вам надо набрать. Ход приятный, для навигации есть стрелки, а для удобства предусмотрены быстрые команды.

С точки зрения чехла, аксессуар выглядит очень стильно. Конечно, он не кожаный, но от этого он не выглядит менее привлекательно. А самое главное, все собрано очень качественно. Для сопряжения используется Bluetooth, а чтобы экономить заряд, есть физический выключатель. Зарядка производится через USB Type-C. Но заряжать чехол надо отдельно от планшета. Хотя хватает его очень надолго, поэтому едва ли это станет проблемой.

Клавиатура для планшета. Клавиатура заряжается отдельно, а если не планируете ей долго пользоваться, ее можно отключить. Фото.

Клавиатура заряжается отдельно, а если не планируете ей долго пользоваться, ее можно отключить.

Я пользовался им около недели и за это время зарядил его только один раз (в самом начале). А также не заметил, чтобы на нем появились какие-то заметные царапины или другие повреждения.

Клавиатура для планшета. Компания HONOR уже давно зарекомендовала себя, как хороший бренд. С моделью Pad 8 она лишний раз доказывает это. Фото.

Компания HONOR уже давно зарекомендовала себя, как хороший бренд. С моделью Pad 8 она лишний раз доказывает это.

HONOR Pad 8 в чехле-клавиатуре отлично подходит для работы, общения в сети и потребления контента. Конечно, можно купить и обычный чехол или носить планшет вовсе без чехла, но если вы хоть сколько-то печатаете, то именно такая связка будет предпочтительной.

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