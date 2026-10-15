OnePlus 15 и POCO F9 Ultra — два самых популярных ответа на вопрос, что взять до 60 тысяч. Процессор у них одинаковый, цены почти совпадают, и на первый взгляд выбор сводится к логотипу. Но стоит положить их характеристики рядом, и становится видно: это очень разные смартфоны для разных людей. Я сравнил их по всему, что важно в жизни (от батареи до оболочки), и в итоге выбор для меня оказался довольно очевидным.

Смартфоны стоят одинаково на AliExpress

Оба смартфона сейчас дешевле всего на AliExpress. Глобальная версия OnePlus 15 продаётся от 60 тысяч рублей:

Купить OnePlus 15

🔥 Загляни в MAX-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

POCO F9 Ultra стоит примерно столько же. Для сравнения, в официальной рознице России оба продаются примерно за 75 тысяч, так что на AliExpress получается заметная экономия.

Купить POCO F9 Ultra

Внутри обоих стоит Snapdragon 8 Elite Gen 5, один из самых быстрых процессоров Android. Игры, монтаж видео, десятки вкладок — оба справляются с этим без разницы, которую можно заметить без бенчмарков. Слабое место у них тоже общее: под долгой нагрузкой оба заметно греются и сбрасывают частоты, особенно в чехле. Так что по производительности ничья. А вот дальше начинаются различия.

Батарея на 750 мАч больше

У POCO F9 Ultra аккумулятор на 8050 мАч, у OnePlus 15 — на 7300 мАч. Оба уверенно живут больше дня, но запас у POCO ощутимо больше: это примерно десятая часть ёмкости.

Зато заряжается OnePlus быстрее: 120 Вт против 100 Вт у POCO. Без проводов оба берут по 50 Вт. Если вы заряжаете телефон ночью, скорость почти не важна, а лишние 750 мАч будут работать каждый день. Этот раунд я отдаю POCO.

Перископ с пятикратным зумом

У POCO F9 Ultra основная камера на 200 Мп, сверхширик на 50 Мп и перископ на 50 Мп с пятикратным приближением. У OnePlus 15 три камеры по 50 Мп, а телевик приближает в 3,5 раза.

На практике это значит, что сцену на концерте, вывеску через дорогу или ребёнка на утреннике POCO снимет ближе и чётче, без цифрового «мыла». При обычной съёмке днём оба снимают на уровне флагманов, но по зуму POCO выигрывает.

Сабвуфер, который есть только у POCO

Здесь у POCO настоящая редкость: звук Bose в формате 2.1 с отдельным сабвуфером на задней панели. В фильмах и играх появляется бас, которого у обычных стереодинамиков просто нет. У OnePlus 15 хорошее, но обычное стерео.

Экран у POCO тоже больше: 6,9 дюйма и 185 Гц против 6,78 дюйма и 165 Гц у OnePlus. Правда, 185 Гц у POCO работают только в двух десятках игр, остальное крутится на 120 Гц. Для кино и игр POCO интереснее, но у большого экрана есть обратная сторона.

Лёгкий корпус с защитой от кипятка

POCO F9 Ultra весит 235 г при толщине 8,7 мм, а OnePlus 15 — 211 г и 8,1 мм. Разница в 24 грамма заметна и в кармане, и в руке.

👉 Читай AndroidInsider.ru в MAX

OnePlus выигрывает и по защите: у него IP66, IP68, IP69 и IP69K, то есть он переживает даже струю горячей воды под давлением. У POCO только IP68, а задняя панель сделана из стеклопластика. Если вам важен аккуратный и живучий корпус, этот раунд за OnePlus.

Оболочка без лишнего

Второе очко OnePlus получает за софт. OxygenOS — одна из самых чистых и быстрых оболочек на Android, без рекламы и навязчивых предустановленных приложений. HyperOS 3 у POCO стала лучше, но лишних программ и уведомлений в ней всё ещё больше.

Есть нюанс: OnePlus уже объявила, что смартфоны с обновлением до Android 17 переедут с OxygenOS на ColorOS 17 от OPPO. Переход добровольный, а сама ColorOS тоже аккуратная, но фирменная оболочка OnePlus уходит в прошлое. Подробно об этом мы писали в статье о том, какие OnePlus получат ColorOS 17.

Мой выбор в пользу смартфона POCO

Если сложить всё вместе, картина простая. OnePlus 15 лучше там, где важны удобство и надёжность: он легче, тоньше, защищён по IP69K, быстрее заряжается и работает на более чистой оболочке. POCO F9 Ultra лучше там, где важны возможности: у него батарея больше, зум дальше, экран крупнее, звук с сабвуфером.

Купить POCO F9 Ultra

Поэтому для себя я бы взял POCO F9 Ultra. За те же деньги он даёт больше того, что предлагает OnePlus 15, который я рекомендую брать тем, кому нужен относительно лёгкий смартфон, и кто не готов мириться с HyperOS. Обсудить, что выбрали бы вы, можно в чате AndroidInsider.ru в MAX.

Реклама. Рекламодатель ООО «АЛИБАБА.КОМ (РУ)» ИНН 7703380158, erid: Kra2449mN