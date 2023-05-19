Pixel 7a — первый Андроид, который хочется купить вместо iPhone

У каждого пользователя iPhone иногда возникает очень странное желание попробовать какой-нибудь смартфон на Андроиде. Вот только абы какое устройство в этой ситуации не подойдет. Чтобы телефон и выглядел нормально, и при этом обладал всеми нужными функциями, лучше всего смотреть на аппараты Google Pixel. Как раз на прошлой неделе компания презентовала свой новый недорогой Google Pixel 7a, который должен составить конкуренцию iPhone SE. Вот только если сравнить эти смартфоны в лоб, то может сложиться впечатление, что они совершенно из других миров.

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iPhone SE как будто прибыл к нам из далекого прошлого и напичкан всеми соответствующими недостатками. Так, может быть, стоит переплатить 70 долларов за новенький Pixel, чем покупать смартфон с дизайном и возможностями 9-летней давности? Давайте разбираться вместе, почему Pixel 7a — это лучший выбор прямо сейчас, а iPhone SE лучше обходить стороной.

Размер Google Pixel 7a

Если вы с Apple уже давно, то знаете, что iPhone SE третьего поколения, который сейчас актуален — это, по сути, iPhone 6 на максималках. Та же диагональ экрана в 4,7 дюйма, которой в 2023 году невозможно комфортно пользоваться, и огромные рамки с кнопкой “Домой” и Touch ID. Никакого распознавания лица, никаких жестов. Все как и 9 лет назад, когда вышла шестерка. Только процессор стал помощнее и камера получше.

В этом плане Pixel 7a может предложить вам куда больше. Во-первых, это экран на 6,1 дюйма с частотой обновления 90 Гц. На минуточку, такая же диагональ используется в iPhone 14 Pro и стандартных моделях. То есть она и не большая, и не маленькая, а комфортная для большинства покупателей. А во-вторых, современный, практически безрамочный дизайн. Таким смартфоном просто удобно пользоваться. Единственный вопрос к внешнему виду Google Pixel может вызвать блок камер. Его расположение все-таки на любителя. В остальном это отличный современный аппарат, который приятно взять в руки.

Батарея в iPhone SE 2022

Но размер — это не только экран. Самой главной проблемой всех поколений iPhone SE из-за компактных габаритов всегда было время автономной работы. Если вы решите нагрузить его по полной программе, то вряд ли вы получите больше 4 часов свечения экрана. В 2023 году это катастрофически мало, если только вы не используете телефон по прямому назначению — для звонков. Любая попытка выйти в интернет или поиграть на нем будет высаживать батарею на глазах.

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В этом плане Pixel 7a может предложить пользователям куда больше. Уже давно Андроид не разряжается просто потому, что его положили. Поэтому вы сможете спокойно рассчитывать на полный рабочий день работы. К тому же на Андроиде уже давно есть экстремальный режим энергосбережения, так что без связи вы точно не останетесь. Apple, с батарейкой в SE надо что-то решать. Так продолжаться не может.

Как снимает Google Pixel

В iPhone SE установлена всего одна камера. Безусловно, она делает неплохие снимки, но не более того. Звезд с неба ей не хватает. Для социальных сетей подойдут, но на что-то большее рассчитывать не стоит. К тому же у вас в арсенале нет суперширика, не говоря уже про какие-то зум-объективы. В этом плане Pixel 7a даст iPhone SE сто очков вперед.

Во-первых, здесь в наличии два объектива: основной и суперширокоугольный, которые при правильном использовании позволят делать крутые фотографии без каких-либо заморочек. А во-вторых, это алгоритмы обработки изображений от Google. Компания никогда не ставила передовую оптику в свои смартфоны, но за счет софта выводила снимки на совершенно иной уровень. И это еще одно преимущество Google Pixel 7a перед iPhone SE.

Распознавание лица в Pixel 7a

В iPhone SE для разблокировки смартфона вы можете использовать датчик отпечатка пальца Touch ID или ввести код-пароль. Ни о каком распознавании лица можно даже не мечтать. Однако не всегда удобно тянуться к кнопке под экраном, чтобы просто перейти на рабочий стол iPhone. Здесь бы распознавание лица было бы как нельзя кстати. Причем не обязательно позволять с помощью него осуществлять оплату или входить в приложения. Его можно использовать просто для быстрой разблокировки.

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Именно такой сценарий использования реализован в Google Pixel 7a. Для подтверждения операций или авторизации в приложении вам понадобится отпечаток пальца. А вот для обычной разблокировки экрана достаточно будет распознавания лица. Самое крутое, что обе системы работают совместно друг с другом и не являются взаимоисключающими. Все-таки иногда для быстрого звонка проще глянуть в камеру, чем целится в Touch ID.

Стоит ли покупать iPhone SE 2022

На самом деле, если стоит выбор между iPhone SE и Pixel 7a, то решение максимально очевидное. Лучше всего выбрать современный смартфон от Google и получить все актуальные плюшки. Все-таки устаревший еще на момент выхода iPhone SE ему не конкурент. Отпугнуть может только разница в цене. Официальный ценник на Pixel 7a составляет 499 долларов США. В тоже время iPhone SE продается за 429 долларов. Если говорить про цены в рублях, то у нас получилось найти Pixel 7a за 39 тысяч рублей с бесплатной доставкой. И это за версию на 128 ГБ.

Купить Pixel 7a

iPhone SE 2022 на 64 ГБ обойдется вам в 33 тысячи рублей. Однако это в два раза меньший объем памяти, с которым в 2023 году далеко не уедешь. Если же мы переключимся на версию 128 ГБ, то получим цену уже в 41 тысячу рублей, а это даже дороже Pixel 7a. Получается, что и разницы в цене между одинаковыми версиями этих аппаратов нет. Мне кажется, что в этой ситуации выбор предельно очевиден. Берите Pixel и получайте удовольствие от хорошего, а главное, современного смартфона.

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