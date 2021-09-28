Почему камера стала главной в смартфоне

Еще не так давно телефоны делились на разные категории: музыкальные, камерофоны, мелькали даже игровые. С годами все это превратилось в условность, остались лишь игровые смартфоны, выделяющиеся на фоне остальных устройств. Остальные устройства стали камерофонами: каждый смартфон пытается похвастаться мегапикселями, количеством объективов и качеством выдаваемых снимков. Даже бюджетные смартфоны не отстают: производители недорогих китайских устройств хвастаются установленными модулями камер в гаджетах. В общем, смешалось абсолютно всё. Как же так получилось, что камера стала главной функцией в смартфоне?

Почему так популярны селфи

Честно говоря, впервые это слово я услышал в новостях, когда рассказывали про Барака Обаму. Было это лет 7 назад. С тех пор началось: селфи тут, там, надо сделать селфи. Фотографии, сделанные на фронтальную камеру, стали популярны благодаря социальным сетям. Благодаря этому незамысловатому способу человек может не только создать классную аватарку для своей страницы, но и просто показать подписчикам, как он выглядит в данный период времени. Во многом селфи помогают показать, насколько насыщенная жизнь у человека.

Кроме того, селфи — это универсальный язык общения. Мы думаем, что мессенджеры и голосовые сообщения меняют мир, но совсем забыли про фотографии, сделанные на фронталку. Они помогают разнообразить общение, сделать беседу более комфортной. Но не стоит злоупотреблять ими: исследователи считают, что перебор со снимками может привести к разладу в отношениях и нарциссизму.

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Как стать популярным в Ютубе

Видеохостинг заменил нам телевизор не только обширным ассортиментом контента, но и простотой его создания. Еще не так давно казалось, что для съемок необходима громоздкая аппаратура, большая команда людей, но блогеры в одночасье опровергли это: тот же Амиран Сардаров начинал свой популярный влог, снимая происходящее на телефон. Сначала казалось, что ничего не понятно, но очень интересно. Даже компьютер не всегда нужен: достаточно обработать видео на смартфоне и выложить на свой канал.

Спустя годы стало понятно, что для съемок действительно качественного контента без серьезной аппаратуры не обойтись. Однако с уверенностью можно утверждать, что смартфон способен ее заменить в какой-то ситуации.

Лучшие камеры в смартфонах

В один момент производители сталкиваются с потолком возможностей в развитии. Добавлять мощность и менять техпроцесс каждый день нереально, экраны выросли до неприличных размеров, аккумуляторы тоже способны проработать достаточно долго. Прокачивание камер — отличный выход из тупиковой ситуации. Пользователи давно поняли, что счастье — не в количестве мегапикселей, поэтому в смартфоны стали добавлять новые объективы, чтобы покупатели чувствовали себя настоящими фотографами.

Улучшается не только железо, но и программное обеспечение. Благодаря различным датчикам и нейросетям смартфоны обрабатывают ваши снимки таким образом, чтобы даже в ночное время было видно абсолютно всё. А еще различные «улучшайзеры» фотографий, панорамный режим, портретный. Все для того, чтобы пользователь наслаждался процессом и пробовал новое. Еще больше новостей о мобильной фотографии ищите в нашем Яндекс.Дзен (и не забудьте подписаться!).

Видеозвонок на телефоне

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Видеосвязь стала популярна не так давно, но в прошлом году мы все начали жить в абсолютно другом мире. Zoom, FaceTime и прочие приложения для видеозвонков стали нашим спасением от одиночества. Понятно, что приложение портит качество картинки, но если сравнить с тем, что было лет 10 назад, сегодня есть возможность видеть друг друга достаточно отчетливо. Вы можете позвонить другу, идущему по улице, а он включит основную камеру, чтобы показать вам природу, окрестности или свои новые кроссовки. Необходимость в видеосвязи — еще одна причина, по которой камеры в смартфонах будут важным элементом еще не одно десятилетие.

Что заменил смартфон

Современные смартфоны заменили нам огромное количество устройств. Плееры, записные книжки, будильники, калькуляторы — все это ушло в прошлое. Ушли в прошлое и обычные фотоаппараты-мыльницы, видеокамеры, на которые родители снимали ваш выпускной в школе и другие важные вещи. Теперь все ваши снимки точно не потеряются при переезде в другой город: достаточно лишь включить синхронизацию с облачным сервисом, чтобы скопировать фотографии из отпуска.

Камеры даже в не самых дорогих смартфонах позволят сделать качественные снимки, которые даже не стыдно будет распечатать и подарить кому-то из близких. Кроме того, современные камеры во многом зависят от прошивки смартфона и сроков его поддержки. Если производитель пообещал поддержку в пределах 3 лет, то в ближайшее время ваша камера не только не станет хуже, но и, возможно, слегка поумнеет благодаря обновлениям ПО.

Можно сколько угодно насмехаться над тем, как в смартфоны устанавливают 3 и больше модулей камер, но это реалии современного мира гаджетов. Производители смартфонов делают ставку на развитие это элемента, а нам лишь остается наблюдать за тем, насколько сильно меняется мобильная фотография.