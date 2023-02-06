Почему лучше купить восстановленный iPhone XR, чем любой Андроид до 25 тысяч рублей

iPhone XR вышел в уже далеком 2018 году вместе с двумя флагманами — iPhone XS и iPhone XS Max. Все эти модели объединял процессор Apple A12 Bionic, а в остальном это были принципиально разные смартфоны. В iPhone XR был установлен IPS экран вместо OLED, одинарная основная камера, алюминий вместо стали и соответственно более низкая цена. Именно за счет последнего iPhone XR и стал бестселлером. Покупая эту модель, вы получали недорогой Айфон в современном дизайне с Face ID. При этом он не был хуже, чем старшие модели, а по времени работы так вообще их превосходил.

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Apple даже выпустила в свое время отдельную рекламу, посвященную времени работы iPhone XR. Сейчас найти новый iPhone XR практически невозможно, а те варианты, которые есть на Яндекс Маркете, стоят немного неадекватно. Но в продаже можно встретить большое количество качественно восстановленных моделей. Разбираемся, почему в 2023 году лучше купить восстановленный iPhone XR, чем любой Андроид-смартфон до 25 тысяч рублей.

AMOLED или IPS что лучше

Оценить актуальность iPhone XR мне в настоящий момент очень просто, ведь это мой запасной аппарат. Конкретный экземпляр куплен в 2019 году, и у него ощутимо устала батарея. В остальном все его функции работают исправно. В первую очередь следует отметить внешний вид устройства. В 2023 году даже актуальные iPhone 14 и iPhone 14 Plus изготавливаются из таких же алюминия и стекла. Единственная разница в форме корпуса. У современных Айфонов грани плоские, а у XR — закругленные. Но это не минус, а скорее даже наоборот. Держать его в руке удобнее.

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Здесь же следует отметить и один из самых заметных минусов iPhone XR — экран. Просто посмотрите на эти рамки. Нет, не так. На эти РАМКИ. Они просто огромные. У любого Андроида с OLED рамки дисплея минимум в два раза меньше. И для 2023 года такой экран смотрится устаревшим. Даже iPhone X, который вышел раньше, смотрится современнее. Однако, в отличие от iPhone XR, у всех Андроидов есть большущий подбородок, от которого избавляются в более дорогих устройствах или вообще флагманах, а про ШИМ в дешевых Андроидах лучше не вспоминать. Ничего хорошего для глаз такие экраны не несут. А в iPhone XR старый-добрый IPS, который таким недугом не страдает. К минусам же можно отнести и низкое разрешение экрана. Apple даже из-за этого сначала не сделала для iPhone XR индикатор заряда аккумулятора в iOS 16, но потом вовремя одумалась.

iOS 16 на iPhone XR

Теперь предлагаю поговорить про возможности iPhone XR на iOS 16. На фоне моего основного Android-смартфона, который вышел всего на год позже, Айфон откровенно неторопливый. Конечно, если не с чем сравнивать или ваш текущий смартфон еще старше, то скорость вас полностью устроит. Но что точно должно порадовать, так это, что большая часть фишек iOS 16 достались iPhone XR за счет актуального процессора Apple A12 Bionic.

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Из того, что iPhone XR не поддерживает, а реально хотелось бы, это Face ID в горизонтальной ориентации. Но шибко расстраиваться из-за этого не стоит. Ведь даже линейка iPhone 12 такую возможность не получила. А здесь смартфон старше еще на два года. За счет маленького разрешения энергопотребление экрана находится на низком уровне. А значит, что разряжаться iPhone XR на глазах не будет. Тем более iOS 16.3 очень хорошо себя ведет на этом смартфоне с точки зрения автономности. Поэтому можно сказать, что с точки зрения софта и своих программных возможностей iPhone XR остается актуальным даже в 2023 году.

Как снимает iPhone XR

Отдельно следует упомянуть и камеру. На iPhone XR даже спустя без малого пять лет после релиза получаются очень неплохие фотографии, которые легко уложат на лопатки любой дешевый Сяоми или Самсунг. А если говорить про видео, то благодаря классной оптической стабилизации он даст фору многим более дорогим смартфонам. На Андроиде оптостаб в среднем классе начал появляться относительно недавно, а Apple уже в 2018 году считала, что без него снимать видео никак нельзя.

Конечно, из-за отсутствия суперширика и телефото объектива получить крутые пейзажи или, наоборот, приблизить картинку без потери качества у вас не получится. Но даже такая одинарная камера снимает очень и очень здорово. Поэтому просто для любительской съемки, для домашнего архива и социальных сетей камера iPhone XR подойдет как нельзя кстати. Единственное, чего ей не хватает — это светосилы для съемки в условиях недостаточного освещения. Имейте в виду этот факт, если соберетесь покупать этот смартфон.

Цена iPhone XR

Если оставить за скобками устаревший экран, то iPhone XR даже в 2023 году является неплохим смартфоном. К сожалению, новый его найти практически невозможно. На Яндекс Маркете можно купить iPhone XR на 64 ГБ за 63,5 тысячи рублей. По информации в карточке товара, это совершенно новое устройство. Но мы же люди адекватные, и приобретать iPhone XR за такую сумму, когда iPhone 13 можно взять дешевле, точно не будем.

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Купить восстановленный iPhone XR

А вот качественно восстановленный iPhone XR с АлиЭкспресс можно взять в три раза дешевле. За 20-22 тысячи рублей в зависимости от продавца. Если вы не придирчивы к скорости работы и дисплею, то можете смело заказывать этот смартфон. Я более чем уверен, что он вас не разочарует. Все-таки у Apple реально получился хит, который до сих пор остается актуальным. Особенно на фоне невзрачных и одинаковых середнячков на Андроиде.