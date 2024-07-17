POCO X6 vs POCO X6 Pro — сравнение двух самых популярных смартфонов POCO в 2024 году

Смартфон POCO X6 Pro стал, пожалуй, главным открытием 2024 года для тех, кто ищет максимально производительную модель за свои деньги. Вместе с тем у него есть младший брат без приставки «Pro». На бумаге кажется, будто он отличается от «прошки» только процессором, из-за чего складывается ощущение, что переплачивать за Pro-версию бессмысленно, если вы не играете на телефоне. Но так ли это на самом деле? Разберемся в сравнении POCO X6 и POCO X6 Pro.

Сравнение экранов POCO X6 и POCO X6 Pro

Дизайн — штука субъективная, поэтому мнение относительно него пускай каждый сформулирует сам. Отметим лишь, что POCO X6 и POCO X6 Pro весят примерно одинаково (181 грамм и 186 граммов соответственно), имеют аналогичные размеры и целиком выполнены из пластика, если не считать фронтальную часть, прикрытую закаленным стеклом.

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Спереди у обоих смартфонов располагается 6.67-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 1.5K (1220×2712 пикселей), частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 1800 нит на отдельных участках панели. На бумаге все одинаково, но, если верить результатам исследования портала GSMArena, экран POCO X6 немного ярче (1339 нит в режиме автонастройки против 1148 нит). Впрочем, заметить превосходство младшей модели будет сложно.

Еще одно почти незаметное преимущество младшей модели в сравнении с POCO X6 Pro — защита экрана. Смартфон POCO X6 использует более современную версию стекла Gorilla Glass Victus вместо Gorilla Glass 5. Мелочь, но имейте в виду.

POCO X6 или POCO X6 Pro — кто мощнее?

Главное достоинство POCO X6 Pro — процессор. Смартфон получил субфлагманский чип Dimensity 8300-Ultra, в то время как младший брат — менее мощный Snapdragon 7s Gen 2. Но насколько велика разница?

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Взять POCO X6 Pro

Согласно результатам теста AnTuTu, процессор POCO X6 Pro мощнее Snapdragon 7s Gen 2 более чем в два раза. Если на «прошке» можно запускать любые игра на максималках, то POCO X6 порой будет заставлять опускаться до средне-низких параметров.

Влияет ли такая разница мощности в сравнении POCO X6 и POCO X6 Pro на сценарии использования, исключающие активный гейминг? Да! Ведь помимо более мощного чипсета POCO X6 Pro получил самый быстрый накопитель UFS 4.0 (у младшей модели — UFS 2.2), и актуальную оперативку LPDDR5X (у POCO X6 — LPDDR4X). Поэтому, «прошка» включается на секунду быстрее и намного шустрее запускает приложения, в чем можно убедиться, посмотрев тест скорости на YouTube-канале Zeibiz.

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Камеры POCO X6 и POCO X6 Pro

Смартфоны получили абсолютно идентичный набор камер, состоящий из:

основного сенсора на 64 МП (1/2″);

сверхширика на 8 МП (1/4″);

макро-затычки на 2 МП (1/5″ и 1/4″);

фронталки на 16 МП (1/3.06″).

В обоих случаях мы имеем дело с довольно простыми камерами, но во всех сценариях POCO X6 Pro показывает себя чуточку лучше. Особенно это проявляется при недостатке света.

POCO X6 в России

POCO X6 на AliExpress

POCO X6 Pro в России

POCO X6 Pro на AliExpress

Причина имеющейся разницы POCO X6 и POCO X6 Pro вполне объяснима: отличия в процессорах и скорости их работы. При прочих равных всегда лучше выбирать смартфон с более мощным железом.

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Сравнение автономности смартфонов

POCO X6 получил аккумулятор на 5100 мАч, а POCO X6 Pro — на 5000 мАч. С учетом того, что «прошка» работает на более мощном чипе, разница в автономности должна быть заметной. И она действительно есть. Правда, не в пользу младшей модели.

Из-за того, что POCO X6 использует процессор, сделанный на заводе Samsung, а не TSMC, менее мощный смартфон сильнее греется и быстрее теряет заряд во всех без исключения сценариях. На полное восстановление энергии младшей модели уходит 48 минут, а старшей — 43.

Цена POCO X6 и POCO X6 Pro

Официальная цена POCO X6 в России — от 28 990 ₽, а POCO X6 Pro доступен за 37 990 ₽. Разница ощутимая, но:

То есть, если мы будем рассматривать предложения серой российской розницы и AliExpress, разница окажется минимальной. Стоит ли в таком случае экономить, выбирая POCO X6?

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Что лучше: POCO X6 или POCO X6 Pro

Если отталкиваться от цен на AliExpress, покупать POCO X6 не имеет никакого смысла. Он всего на 3 тысячи дешевле, но при этом более чем в 2 раза медленнее, чуть хуже фотографирует и меньше работает от одного заряда, в то же время восстанавливая энергию чуточку дольше.

Заказать POCO X6 Pro на AliExpress

И даже при рассмотрении российской розницы лучше доплатить 5-6 тысяч рублей, получив взамен устройство более высокого уровня во всех аспектах. При наличии POCO X6 Pro за 21 500 ₽ на AliExpress младшая модель выглядит совершенно беспомощно, как бы ни вводили вас в заблуждение их почти идентичные характеристики.