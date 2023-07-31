Похоже, проблемы с камерами Самсунг теперь решены. Хотя бы в новых моделях

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Артем Сутягин

Владельцы телефонов Samsung Galaxy знают, что качество камеры их телефона оставляет желать лучшего. Особенно, если они ее сравнивали со своими предыдущими устройствами при условии, что вы не переходили на более высокий класс. Кроме того, что камера сама по себе снимала не очень хорошо, особенно после некоторых обновлений, у нее еще и тормозил интерфейс. Но, судя по всему, Samsung знает об этом и делает все возможное, чтобы решить эту проблему. Получается плохо, но она старается. И новые складные телефоны серий Galaxy Z Fold 5 и Galaxy Z Flip 5 могут стать символом этих изменений.

Похоже, проблемы с камерами Самсунг теперь решены. Хотя бы в новых моделях. Камера смартфонов Samsung с одной стороны хороша, а с другой у нее слишком много недостатков. Фото.

Камера смартфонов Samsung с одной стороны хороша, а с другой у нее слишком много недостатков.

Тормозит приложение камеры на Самсунг

Информацией о том, что такое вообще возможно, поделился Николас Сатрич (Nicholas Sutrich) из издания Androidcentral. Он был одним из тех, кто заметил, что приложение камеры на Samsung никогда не было самым быстрым среди конкурентов. Съемка изображений регулярно приводила к небольшой задержке, которая могла привести к размытости изображения или затруднить быстрое создание последовательных снимков.

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Камера Самсунг стала работать лучше

Теперь он какое-то время попользовался камерой нового Samsung Galaxy Z Fold 5 и заметил положительные изменения. Несмотря на то, что камера новинки, по всеобщему мнению, в целом получилась очень скучной, за несколько дней использования удалось заметить, что скорость затвора новинки явно превосходит то, что было в предыдущем поколении. Это отличная новость для всех, кто хочет купить новый Samsung или пользуется им сейчас. Ведь если решение проблемы было программным, ситуация для многих пользователей может измениться с выходом обновлений.

Можно сказать, это наблюдение относится только к ультра дорогой новинке и мало что говорит об обычных смартфонах, но это не правильное рассуждение. Каждую модель смартфона на предмет апгрейда надо сравнивать только с предыдущей. Лишь так можно понять, стала ли она лучше на самом деле или ничего не изменилось. Тут у нас есть явное улучшение камеры, которое нельзя не заметить. А это, в свою очередь, говорит о том, что компания понимает необходимость изменений.

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Как изменилась камера Самсунг в новой модели

Особенно сильно разница в скорости камеры заметна, если сравнивать Galaxy Z Fold 4 и Galaxy Z Fold 5 напрямую. Может показаться, что она не большая, но в реальной жизни это ощущается очень сильно. Сравнение скорости работы камеры двух приведенных телефонов можно посмотреть в ролике ниже.

Дополнительным усложнением в тесте выше было недостаточное освещение. В таких условиях камере всегда тяжелее работать. Но в данном случае это не помешало новинке показать отличный результат.

Как видно из видео, у Z Fold 4 есть заметная пауза после нажатия на кнопку спуска затвора. Видоискатель — часть приложения камеры, которая отображает то, что вы собираетесь сфотографировать, — полностью зависает на долю секунды. Результатом является невозможность сделать несколько фотографий подряд, не говоря уже об общем ощущении медлительности на телефоне почти за 2000 долларов.

Как изменилась камера Самсунг в новой модели. Если повезет, лучше будут работать не только камеры новинок, но тех устройств, которые еще поддерживают обновления. Фото.

Если повезет, лучше будут работать не только камеры новинок, но тех устройств, которые еще поддерживают обновления.

Напротив, Z Fold 5 делает снимок и постоянно обновляет видоискатель, позволяя быстро нажимать кнопку спуска затвора снова и снова столько раз, сколько нужно.

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Конечно, это только небольшое изменение, и в новинке еще есть, о чем рассказать. Полное тестирование позволит понять, что именно изменилось в новом телефоне и сделало ли это его достойным вариантом для покупки. Чтобы не пропустить обзор и опыт использования новинки, подписывайтесь на наш Telegram-канал. Заодно и новости первыми будете узнавать, и самые полезные советы получите, и обзоры интересные прочитаете.

Когда камера Самсунг станет лучше

В конце добавлю только, что ранее Samsung уже улучшила скорость срабатывания камеры в Galaxy S23 Ultra, хотя этот телефон по-прежнему не является эталоном скоростной съемки. Но теперь и в нем это может измениться. Поэтому, если вы его купили и расстроились, просто подождите немного. Может быть что-то поменяется с обновлениями в ближайшее время или когда выйдет Android 14.

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