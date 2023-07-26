Samsung выпустила скучные складные смартфоны Galaxy Z Fold 5 и Z Flip 5, но их цена заставит вас биться в припадке

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Герман Вологжанин
26.07.2023,

26 июля в Сеуле (Южная Корея) состоялась презентация Galaxy Unpacked 2023, в рамках которой компания Samsung показала несколько новых устройств. Гвоздем программы стали складные смартфоны Galaxy Z Fold 5 и Z Flip 5. Новинки оснастили новым шарниром, позволившим избавиться от щели в сложенном виде, и прокачали технические характеристики. Рассказываем, сильно ли изменились смартфоны с гибким экраном по сравнению со своими предшественниками, и главное — где, когда и за сколько можно будет купить Z Fold 5 и Z Flip 5.

Samsung выпустила скучные складные смартфоны Galaxy Z Fold 5 и Z Flip 5, но их цена заставит вас биться в припадке. Присядьте, если еще не видели цены. Фото.

Присядьте, если еще не видели цены

Июльская презентация Galaxy Unpacked 2023

Складные смартфоны Самсунг показали в самом начале презентации, сделав на них основной акцент, но Galaxy Z Fold 5 и Z Flip 5 — не единственные новинки корейцев, которые со дня на день поступят в продажу. Кроме гибких девайсов в Сеуле показали:

В отдельных материалах мы уже рассказывали об этих новинках, а сейчас сосредоточимся на смартфонах с гибким экраном, ведь наверняка именно они интересуют вас больше всего.

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Складной смартфон Galaxy Z Fold 5

В плане конструкции складные смартфоны Samsung долгое время уступали устройствам других марок. В сложенном виде у них была щель, которая не только делала корпус толще, но и портила общее впечатление от дизайна. С новым шарниром Flex Hinge от этого недуга удалось избавиться. Кроме того, смартфон Galaxy Z Fold 5 стал тоньше своего предшественника на 2,4 мм.

Складной смартфон Galaxy Z Fold 5. Z Fold 4 в сложенном состоянии. Фото.

Z Fold 4 в сложенном состоянии

Складной смартфон Galaxy Z Fold 5. А это Z Fold 5. Фото.

А это Z Fold 5

В сложенном виде габариты устройства составляют 67,1×154,9×13,4 мм, а в открытом — 129,9×154,9×6,1 мм. Корпус гибридного смартфона весит 253 грамма и защищен от влаги по стандарту IPX8. Кроме отсутствия складки ничто не выдает в Galaxy Fold 5 девайс нового поколения, а начинка устройства и вовсе практически не изменилась.

ХарактеристикиGalaxy Z Fold 5
Внешний экран6,2 дюйма, AMOLED (2316х904), 48-120 Гц
Внутренний экран7,6 дюйма, AMOLED (2176х1812), 1-120 Гц
Основная камера50 + 12 + 10 Мп
Фронтальная камера10 Мп
Подэкранная камера4 Мп
ПроцессорSnapdragon 8 Gen 2
Память12/256, 12/512 или 12/1024 Гб
Аккумулятор4400 мАч
Зарядка25 Вт (нет в комплекте)

В характеристиках Galaxy Z Fold 5 обращает на себя внимание разве что процессор Snapdragon 8 Gen 2. Это флагманский чип, которому чужды экстремальный нагрев и всепоглощающий троттлинг. Впрочем, все то же самое можно было сказать и о Snapdragon 8+ Gen 1. Однако новый процессор отличается более высокой производительностью и поддержкой актуальных стандартов оперативной (LPDDR5x) и постоянной (UFS 4.0) памяти.

Складной смартфон Galaxy Z Fold 5. Новый процессор заметно мощнее. Фото.

Новый процессор заметно мощнее

Больше ничего нового: тот же экран, те же камеры, аналогичные аккумулятор и скорость зарядки. Ах, да, вместе со смартфоном Galaxy Z Fold 5 представили новый стилус S Pen Fold Edition. Он стал компактнее и тоньше предыдущей версии. Это прорыв или еще нет?

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Galaxy Z Flip 5 — еще один смартфон с гибким экраном

Визуально смартфон Galaxy Z Flip 5 изменился сильнее. Мало того, что его лишили здоровенной щели, так еще оснастили большим внешним экраном. Матрица имеет диагональ 3,4 дюйма, поддерживает вывод виртуальной клавиатуры, а также запуск любых приложений. Для чего установили большой экран на самом деле? Просто, чтобы было удобнее делать селфи.

Galaxy Z Flip 5 — еще один смартфон с гибким экраном. Дизайн Galaxy Z Flip 5 с новым экраном снаружи. Фото.

Дизайн Galaxy Z Flip 5 с новым экраном снаружи

Размеры смартфона в сложенном виде составляют 85,1х71,9х15,1 мм, а в разложенном — 165,1х71,9х6,9 мм. Корпус устройства весит 187 граммов и готов похвастать влагозащитой IPX8. Ну а характеристики Galaxy Z Flip 5 вам уже давно известны, ведь ничего кроме процессора и внешнего экрана не поменялось.

ХарактеристикиGalaxy Z Flip 5
Внешний экран3,4 дюйма, AMOLED (720х748), 60 Гц
Внутренний экран6,7 дюйма, AMOLED (2640х1080), 120 Гц
Основная камера12 + 12 Мп
Фронтальная камера10 Мп
ПроцессорSnapdragon 8 Gen 2
Память8/256 или 8/512 Гб
Аккумулятор3700 мАч
Зарядка25 Вт (нет в комплекте)

На презентации Galaxy Unpacked 2023 в очередной раз напомнили, что шарнир Samsung Galaxy Z Flip 5 умеет принимать любое положение, позволяя устанавливать смартфон на плоскую поверхность для фото на расстоянии. Ну вдруг вы забыли, мало ли.

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Дата выхода Z Fold 5 и Z Flip 5

Дата выхода Z Fold 5 и Z Flip 5. Как вам такая цена? Фото.

Как вам такая цена?

Предзаказ смартфонов Samsung открылся в день презентации, то есть 26 июля. В магазинах электроники новинки должны появиться 11 августа. Цена Galaxy Z Fold 5 и его флип-падавана следующая:

  • Z Fold 5 — от $1799 (~ 162 000 ₽);
  • Z Flip 5 — от $999 (~ 90 000 ₽).

В России, где уже принимают предзаказы (например, в МТС), стоимость будет еще менее демократичной. Так, цена Galaxy Z Flip 5 у нас стартует с отметки в 109 990 ₽, а Galaxy Z Fold 5 — со 189 990 ₽. С учетом минимального количества изменений есть смысл присмотреться к моделям предыдущего поколения:

Другое дело, что конкурентов у Samsung в российском сегменте складных смартфонов не так много. Можно обратить внимание на HUAWEI Mate X3, чей обзор недавно появился на нашем сайте, или на прошлогодний HUAWEI P50 Pocket Edition.

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