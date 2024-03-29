Посмотрите, какой складной смартфон сделала vivo: он намного дешевле и круче аналогов от Samsung и HUAWEI

Как бы кто ни относился к складным смартфонам, рынок подобных устройств активно развивается. Ежегодно выходят новинки Galaxy Z Fold, да и другие производители не отстают. Модели с гибким экраном есть у Xiaomi, HONOR, HUAWEI, TECNO и массы других компаний. Но, пожалуй, самый интересный с точки зрения цены и предлагаемых характеристик складной телефон сделала компания vivo, представив 26 марта новый vivo X Fold 3.

Характеристики vivo X Fold 3

Смартфон vivo X Fold 3 предлагает почти флагманскую начинку, которая технически напоминает HONOR Magic V2. А он, на секундочку, продается в России за 154 999 ₽. И это со скидкой! О цене vivo X Fold 3 поговорим позже, а пока посмотрим на его характеристики.

Характеристики vivo X Fold 3 Внутренний экран 8.03 дюйма, AMOLED (2480х2200), 1-120 Гц Внешний экран 6.53 дюйма, AMOLED (2748х1172), 1-120 Гц Основная камера 50 (OIS) + 50 + 50 МП Фронтальная камера 2×32 МП Процессор Snapdragon 8 Gen 2 Память 12/256, 16/256, 16/512 ГБ или 16/1024 ГБ Аккумулятор 5500 мАч Зарядка 80 Вт Размер в закрытом виде 160×72.7×10.2 мм Размер в открытом виде 160×142.7×4.65 мм Вес 219 граммов

Придраться тут действительно не к чему. Смартфон vivo X Fold 3 имеет два равноценных в плане применяемых технологий экрана. В обоих случаях используется AMOLED-матрица с LTPO и поддержкой частоты обновления 120 Гц, а также различных технологий улучшения изображения от Dolby Vision до HDR10+. В каждый дисплей встроено по одной фронтальной камере с разрешением 32 МП.

Основная камера vivo X Fold 3 представлена тремя 50-мегапиксельными сенсорами:

Основной Sony IMX920 (1/1.49″, f/1.75, OIS);

Sony IMX920 (1/1.49″, f/1.75, OIS); Сверхширокоугольный Samsung JN1 (1/2.76″, f/2.0, 119°);

Samsung JN1 (1/2.76″, f/2.0, 119°); Телеобъектив Sony IMX816 (1/2.93″, f/1.85, 2x зум).

Никаких затычек и абсолютно достойные своей цены матрицы, готовые дать фору камерам Galaxy Z Fold5, где и размер сенсоров меньше, и подэкранная 4-мегапиксельная фронталка отвратительного качества установлена.

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Выгодным отличием vivo X Fold 3 от других складных смартфонов, представленных на рынке, является емкость аккумулятора. Эти китайцы расщедрились аж на 5500 мАч, в то время как Galaxy Z Fold5 предлагает батарею на 4400 мАч, HONOR Magic V2 — 5000 мАч, а HUAWEI Mate X3 — 4800 мАч. Уделали всех!

Несмотря на внушительную емкость аккумулятора и достойное техническое оснащение, vivo X Fold 3 стал одним из самых тонких и однозначно самым легким складным смартфоном в мире. Он весит всего 219 граммов! То есть меньше, чем iPhone 15 Pro Max и Galaxy S24 Ultra с обычным экраном. Еще более впечатляющим вес vivo X Fold 3 кажется на фоне смартфонов с гибким дисплеем, представленных на российском рынке:

При этом vivo X Fold 3 комплектуется быстрой 80-ваттной зарядкой, в то время как при покупке складного смартфона Samsung или Google нельзя рассчитывать даже на слабый адаптер питания, а в лучшем случае они поддерживают 30 Вт.

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Чем vivo X Fold 3 Pro отличается от vivo X Fold 3

Помимо vivo X Fold 3 представлена еще одна модель с приставкой «Pro». Ее характеристики соответствуют флагманскому уровню без каких-либо оговорок и одной левой оставляют не удел конкурентов Samsung, HUAWEI и других брендов. Вот основные отличия vivo X Fold 3 Pro и vivo X Fold 3, говорящие в пользу старшей версии:

корпус vivo X Fold 3 Pro защищен от попадания влаги по стандарту IPX8;

старшая модель имеет встроенный в экран ультразвуковой сканер отпечатков, в то время как младшая — емкостный в кнопке питания;

Pro-версия работает на еще более современном и мощном процессоре Snapdragon 8 Gen 3;

в качестве основной камеры vivo X Fold 3 Pro использует более крупный сенсор OmniVision OV50H (1/1.3″, f/1.68), а вместо телевика имеет перископический модуль с 3-кратным оптическим и 3-кратным цифровым зумом;

использует более крупный сенсор OmniVision OV50H (1/1.3″, f/1.68), а вместо телевика имеет перископический модуль с 3-кратным оптическим и 3-кратным цифровым зумом; емкость аккумулятора старшей версии увеличена до 5700 мАч;

«прошка» поддерживает беспроводную зарядку (50 Вт), а также проводную зарядку мощностью 100 Вт.

В лице vivo X Fold 3 Pro мы получаем своего рода альтернативу для флагмана Samsung Galaxy S24 Ultra с его продвинутыми камерами, но за тем лишь исключением, что новый vivo — складной смартфон, и для подобных моделей такой набор характеристик является большой редкостью.

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Дата выхода и цена vivo X Fold 3

Производитель уже принимает предзаказы vivo X Fold 3 на своем китайском сайте, а в рознице смартфон появится 23 апреля. В зависимости от версии памяти стоимость vivo X Fold 3 составит:

12/256 ГБ — 6 999 юаней (~ 89 500 ₽);

— 6 999 юаней (~ 89 500 ₽); 16/256 ГБ — 7 499 юаней (~ 96 000 ₽);

— 7 499 юаней (~ 96 000 ₽); 16/512 ГБ — 7 999 юаней (~ 102 500 ₽);

— 7 999 юаней (~ 102 500 ₽); 16/1024 ГБ — 8 999 юаней (~ 115 000 ₽).

Цена vivo X Fold 3 Pro ожидаемо выше, но даже при выборе максимальной версии смартфона она ниже стоимости недавно анонсированного HONOR Magic V2 в России:

16/512 ГБ — 9 999 юаней (~ 128 000 ₽);

— 9 999 юаней (~ 128 000 ₽); 16/1024 ГБ — 10 999 юаней (~ 141 000 ₽).

Смартфоны vivo X Fold 3 и vivo X Fold 3 Pro однозначно заслуживают внимания, ведь они предлагают беспрецедентную начинку для настолько низкой цены в категории устройств с гибким экраном.

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Какой складной смартфон купить в 2024 году

Единственная проблема vivo X Fold 3 и его старшего брата — отсутствие смартфона на глобальном рынке. Производитель не говорит, собирается ли он выпускать новинку за пределами Китая, но по опыту предшественника X Fold 2 можно предположить, что модель останется эксклюзивом для потребителей из КНР.

Возможно, через несколько месяцев мы увидим vivo X Fold 3 на AliExpress, но это будет китайская версия смартфона по завышенной цене и со своими нюансами. А потому, находясь в России, наш выбор устройств с гибким экраном является скудным.

Рейтинг лучших складных смартфонов в 2024 году

Мы уже рассказывали о лучших смартфонах с гибким экраном по состоянию на 2024 год. За последний месяц ситуация не изменилась. В России до сих пор самым выгодным предложением с точки зрения цены и характеристик являются устройства Samsung. Можешь заплатить больше — бери Galaxy Z Fold5, хочешь сэкономить — покупай старый Galaxy Z Fold3.