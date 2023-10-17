Провел тест камеры HONOR 90. Реальность отличается от ожиданий

Если вы хотя бы более-менее знакомы с нашим сайтом, то знаете, что мы редко подробно останавливаемся на том, как работает камера конкретных смартфонов. В большом подробном обзоре или опыте использования эта информация обычно есть и там мы говорим не только о характеристиках, но и делимся своим мнением. На этот раз у меня в руках оказался слишком интересный телефон, чтобы о нем промолчать. Поэтому я и решил отдельно рассказать о его камере, ведь стоит он совсем недорого и до сих пор продается со стартовой скидкой, а на выходе мы получаем камеру с разрешением 200 Мп. Нужно ли это или нет? Сейчас разберемся.

Какая камера в HONOR 90

HONOR 90 имеет большую основную камеру с разрешением 200 Мп. Такие смартфоны есть, но их единицы, и они не могут не вызывать интерес. В основе камеры лежит сенсор Samsung ISOCELL HP3 с размером пикселей 0,56 мкм и размером сенсора 1/1,4 дюйма. Он оснащен QPD PDAF и объективом с диафрагмой f/1,9. А вот оптическую стабилизацию и что-то необычное, вроде лазерного автофокуса, не завезли. С другой стороны, надо что-то и вдвое более дорогим моделям флагманского сегмента оставить.

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Кроме основного модуля, есть сверхширокоугольный с разрешением 12 Мп. Он оснащен объективом с апертурой f/2,2 и углом обзора 112 градусов. Важной особенностью этого модуля является наличие автофокуса. Благодаря этому она не только делает более качественные фотографии, но и выполняет функции макрокамеры.

Завершает ансамбль 2 Мп датчик глубины f/2,4 и кольцевая вспышка. Но в случае со вспышкой это просто дизайн в форме кольца. Она не сделана вокруг модуля, хотя это было бы интересно.

Фронтальная камера тоже вызывает интерес, ведь предлагает разрешение 50 Мп. К сожалению, о ней так же не очень много информации, но зато мы знаем, что камера имеет поле зрения 100 градусов и диафрагму f/2,4. К сожалению, автофокуса на фронталке нет. Зато она может снимать видео с разрешением до 4K.

Оригиналы фотографий из статьи можно скачать по этой ссылке.

Приложение камеры в смартфоне

Приложение камеры предлагает довольно привычный дизайн. Вы можете переключаться между режимами с помощью карусели под видоискателем, а дополнительные режимы можно найти в отдельном подменю. В видоискателе вы найдете три переключателя масштабирования — 0,6 для сверхширокоугольного изображения, 1x для основной камеры и 2x. В последнем случае это будет цифровой зум, но работает при таком большом разрешении он довольно качественно.

Есть отдельный переключатель AI, который обеспечивает оптимизацию сцены и предлагает, какую камеру лучше использовать в зависимости от сценария. А если подойти очень близко, то камера сама перейдет в макрорежим. Часто приходится делать это самому, поэтому такой подход более удобен.

В портретном режиме есть 1-кратный и 2-кратный зум на основной камере и 0,6-кратный и 1-кратный — для фронталки. В обоих случаях увеличение будет цифровым. При этом размытие включается отдельно. Его можно выключить, как и украшалки.

Хороший профессиональный режим доступен для всех задних камер. Есть настройка баланса белого, выбор режима фокусировки, выдержка в диапазоне 30-1/6400, ISO 50-6400 и некоторые другие настройки. Компенсация экспозиции варьируется от -4 до +4. Но нет пиковой фокусировки, которая иногда бывает удобна. А вот съемка в формате RAW доступна как на основной, так и на сверхширокоугольной камере.

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Тест камеры HONOR 90

Основная камера HONOR 90 по умолчанию использует объединение пикселей для съемки фотографий с разрешением чуть более 12 Мп (4064х3048 точек). Детализация хорошая, цвета очень приятные и реалистичные, особенно, если включить AI-режим.

Примеры фото на основную камеру:

При съемке в темноте предсказуемо снимки немного ”шумят”, и чем более темные условия, тем больше вы получите шума. Складывается ощущение, что это является следствием стремления автоматики повысить резкость. Зато динамический диапазон не самый плохой, хотя по краям объектов иногда встречаются довольно заметные аберрации. Но видны они, только если рассматривать фотографии с увеличением на компьютере. На экране смартфона все смотрится очень сочно. Но и сами снимки получаются красочными. Примеры ниже:

В HONOR 90 нет специального телеобъектива, но его основная камера имеет более чем достаточное разрешение для цифрового зума. В пользовательском интерфейсе камеры есть переключатель 2x, и эти фотографии по качеству выглядят почти идентично фотографиям 1x.

Пример фото в разных режимах увеличения:

Если снимать людей, то при правильной фокусировке лица будут выглядеть очень красиво и с хорошими тонами. Даже размытие фона в портрете делается хорошо, хотя и немного грубовато, если увеличить.

Даже при слабом освещении фронталка снимает достойно:

Большим преимуществом сверхширокоугольной камеры является наличие автофокуса. При съемке больших панорам работает он отлично. При приближении иногда есть задержка в доли секунд, а с макро все снова становится отлично. Можно поднести камеру, и она сама переключится на макро, или включить в дополнительном меню режимов «Супермакро».

Настоящее макро делают только большие камеры. Но для смартфона результат неплохой. Можно даже рассмотреть дефекты покраски на пластиковых деталях:

Тест камеры HONOR 90

Расхваливать фронтальную камеру я не буду. Она просто снимает хорошо, но без какого-то фантастического результата. Впрочем, даже если бы телефон стоил в полтора-два раза дороже, я бы высказался примерно так же, но там уже можно было бы придираться. Среди конкурентов по цене вряд ли получится найти что-то более интересное. Похвалить в камере точно можно хорошую детализацию, несмотря на объединение до 12,5 Мп, качественную проработку скинтона и грамотную общую цветопередачу.

Стоит сказать и про видеосъемку. В режиме видео тоже можно включить AI. С ним камера сама будет настраивать параметры съемки в зависимости от сцены. А еще она сможет переключаться между модулями, чтобы обеспечить наилучшую композицию. Особенно актуально это, если вы пытаетесь снимать что-то на макроуровне. Да, для видео это тоже работает. Вы также можете использовать фильтры и украшения в реальном времени.

Все три камеры могут снимать видео с разрешением до 4K, и это очень хорошо. До сих пор даже многие дорогие модели не могут себе такого позволить. По умолчанию видео записывается в стандартном кодеке H.264 со стереозвуком AAC внутри контейнера MP4. Запись в кодеке H.265 (HEVC) можно включить в настройках.

Видео снимается если не отлично, то очень хорошо. В 4К в кадре будет много деталей при почти полном отсутствии цифрового шума. Конечно, только при нормальном освещении. В темноте все артефакты начинают вылезать, но не сразу.

Примеры снимков в темноте:

Хотелось бы чуть большего динамического диапазона при съемке на улице в яркую погоду. Но если небо не ”выбито” яркими облаками, то любой человек скажет, что у вас качественное и сочное видео. Цвет неба, кстати, получается, очень интересным и насыщенным. Жаль не было большого количества солнечных дней, чтобы полноценно поснимать такие видео.

Я не нашел возможности отключения электронной стабилизации изображения. С одной стороны, делать это не нужно, ведь работает она хорошо, но я много раз сталкивался с другими телефонами, где если вы будете пользоваться электронными стедикамами, картинка может начать дергаться. Это узкий сценарий использования, но иметь возможность отключения стабилизации хотелось бы.

Съемка видео с двух камер в смартфоне

Производители много времени уделяют возможности съемки видео одновременно с двух камер. В HONOR 90 есть несколько режимов. Вы можете снимать на два модуля основной камеры в одном окне или снимать себя и что-то, на что направлена основная камера. При этом, если выбрать вариант, когда вы будете отображаться в окошке, его можно будет двигать в любое место кадра. При этом во время съемки, не прерывая запись, можно переключаться между режимами захвата и комбинациями.

Пример видео с двух камер одновременно:

Зумировать видео во время съемки и перед ее началом можно. Зум, естественно, будет цифровым. При значении 2-2,5х качество почти не теряется. При приближении к максимальному значению (6х) уже начинают появляться шумы, особенно при слабом освещении. Зато из-за того, что начиная с базового 1х, увеличение всегда будет цифровым и у вас не будет рывка картинки при переходе от модуля к модулю.

Варианты съемки мультивидео:

Если подытожить и охарактеризовать камеру в нескольких предложениях, я могу сказать, что получилась она хорошей. Почти все ее параметры находятся минимум на уровне сегмента, а многие, например, работа фронтальной камеры и четкость основной камеры, превосходят ее. Сейчас многие смартфоны снимают очень хорошо, но HONOR 90 занимает достойное место в этом ряду, и снимки/видео, сделанные на него, не стыдно показать друзьям и сохранить для себя на память.