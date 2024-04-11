Redmi Turbo 3 — однозначно лучший смартфон за 25 тысяч рублей. Он намного дешевле и мощнее Xiaomi 13 Ultra

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Герман Вологжанин

10 апреля в Китае состоялась презентация смартфона Redmi Turbo 3 — нового представителя Turbo-линейки, которая ранее была частью серии Redmi Note. По традиции любая модель с приставкой «Turbo» — это, прежде всего, акцент на производительность. Но Redmi Turbo 3 стал настолько мощным смартфоном на Андроид, что его игровым и вычислительным возможностям позавидуют даже дорогущие флагманы вроде Xiaomi 13 Ultra. Заинтригованы? Тогда давайте поближе познакомимся с новинкой.

Redmi Turbo 3 — однозначно лучший смартфон за 25 тысяч рублей. Он намного дешевле и мощнее Xiaomi 13 Ultra. Смартфон доступен в трех цветах. Фото.

Смартфон доступен в трех цветах

Характеристики Redmi Turbo 3

Если отбросить в сторону разговор о процессоре, то начинка смартфона Redmi Turbo 3 совсем не удивляет. Перед нами типичный представитель среднего класса с хорошими, но не самыми впечатляющими характеристиками.

ХарактеристикиRedmi Turbo 3
Экран6.67 дюйма, AMOLED (2712х1220), 120 Гц
Основная камера50 (OIS) + 8 МП
Фронтальная камера20 МП
ПроцессорSnapdragon 8s Gen 3
Память12/256, 12/512, 16/512 или 16/1024 ГБ
Аккумулятор5000 мАч
Зарядка90 Вт

Экран с разрешением 1.5K? Это мы уже видели в схожем по цене Redmi Note 13 Pro 5G. Камера с оптической стабилизацией? Да она есть даже в POCO M6 Pro — смартфоне до 20 тысяч рублей! Мощная зарядка на 90 Вт? Еще два года назад недорогой Redmi Note 11 Pro+ 5G предложил 120 Вт в комплекте. И в чем же тогда смысл телефона Redmi Turbo 3? Правильный ответ: в процессоре.

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Недорогой, но мощный смартфон

Процессор Snapdragon 8s Gen 3 — это слегка упрощенная версия самого мощного на сегодняшний день чипа от Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Недавно он дебютировал в Xiaomi Civi 4 Pro, но все-таки Redmi Turbo 3 — заметно более дешевый смартфон, где появление столь мощной однокристальной системы воспринимается как сенсация.

Недорогой, но мощный смартфон. Snapdragon 8s Gen 3 — новое слово на рынке мобильных процессоров. Фото.

Snapdragon 8s Gen 3 — новое слово на рынке мобильных процессоров

Чтобы понять, насколько мощным процессором является Snapdragon 8s Gen 3, давайте сравним его с другими чипами: передовым Snapdragon 8 Gen 3, прошлогодним Snapdragon 8 Gen 2 и одним из главных открытий 2024 года — Dimensity 8300-Ultra, который дебютировал в POCO X6 Pro. Просто взгляните, сколько баллов AnTuTu набирают эти процессоры:

  • Dimensity 8300-Ultra (1 464 228 баллов);
  • Snapdragon 8 Gen 2 (1 532 713 баллов);
  • Snapdragon 8s Gen 3 (1 754 299 баллов);
  • Snapdragon 8 Gen 3 (2 087 940 баллов).

Получается, Redmi Turbo 3 мощнее всех прошлогодних флагманов, включая Xiaomi 13 Ultra, Galaxy S23 Ultra, OnePlus 11 и многих других. Ведь они базировались на процессоре Snapdragon 8 Gen 2, а он, как мы выяснили, заметно уступает Snapdragon 8s Gen 3 в синтетических тестах.

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Также Redmi Turbo 3 на процессоре Snapdragon 8s Gen 3 поддерживает передовые стандарты оперативной и постоянной памяти: LPDDR5X и UFS 4.0 соответственно. Следовательно, при должном уровне оптимизации он будет летать, как настоящий флагман 2024 года: хоть Galaxy S24 Ultra, хоть OnePlus 12.

Дата выхода и цена Redmi Turbo 3

Дата выхода и цена Redmi Turbo 3. Такие цены мы одобряем. Фото.

Такие цены мы одобряем

Старт продаж Redmi Turbo 3 состоится 15 апреля. До этого дня жители Китая смогут оформить предзаказ. Цена Redmi Turbo 3 в зависимости от объема памяти составит:

  • 12/256 ГБ — 1 999 юаней (~ 25 750 ₽);
  • 12/512 ГБ — 2 299 юаней (~ 29 600 ₽);
  • 16/512 ГБ — 2 499 юаней (~ 32 200 ₽);
  • 16/1024 ГБ — 2 799 юаней (~ 36 100 ₽).

К сожалению, выход глобальной версии Redmi Turbo 3 не запланирован, так как вся Turbo-линейка ориентирована исключительно на китайский рынок. Впрочем, есть повод для сдержанного оптимизма. Скорее всего, еще неанонсированный смартфон POCO F6 окажется точной копией Redmi Turbo 3 по более высокой цене. Подобный вывод можно сделать исходя из того, что прошлогодний POCO F5 представлял собой ребрендинг Redmi Note 12 Turbo для глобального рынка.

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Новый смартфон Гарри Поттера от Xiaomi

Redmi Tubo 3 будет доступен в черном, зеленом и золотом цвете. При этом также на рынке появится Redmi Turbo 3 Harry Potter Edition — смартфон Гарри Поттера от Xiaomi.

Новый смартфон Гарри Поттера от Xiaomi. Версия для фанатов Гарри Поттера тоже на месте. Фото.

Версия для фанатов Гарри Поттера тоже на месте

Xiaomi делала подобную коллаборацию с франшизой Wizarding World, когда выпускала Redmi Note 12 Turbo Harry Potter Edition, однако спецверсия для Redmi Turbo 3 выглядит еще круче.

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Помимо вычурного дизайна Redmi Turbo 3 в стиле Гарри Поттера предлагает расширенный комплект поставки, включающий в себя:

  • подарочную упаковку;
  • 2 чехла с тематическим оформлением;
  • стилизованные аксессуары от зарядного устройства до иголки для извлечения SIM.

Оболочка смартфона порадует эксклюзивными темами, а купить Redmi Turbo 3 Harry Potter Edition получится только в версии 16/512 ГБ. Стоить она будет 2 699 юаней (~ 34 800 ₽).

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