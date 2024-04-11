Redmi Turbo 3 — однозначно лучший смартфон за 25 тысяч рублей. Он намного дешевле и мощнее Xiaomi 13 Ultra

10 апреля в Китае состоялась презентация смартфона Redmi Turbo 3 — нового представителя Turbo-линейки, которая ранее была частью серии Redmi Note. По традиции любая модель с приставкой «Turbo» — это, прежде всего, акцент на производительность. Но Redmi Turbo 3 стал настолько мощным смартфоном на Андроид, что его игровым и вычислительным возможностям позавидуют даже дорогущие флагманы вроде Xiaomi 13 Ultra. Заинтригованы? Тогда давайте поближе познакомимся с новинкой.

Характеристики Redmi Turbo 3

Если отбросить в сторону разговор о процессоре, то начинка смартфона Redmi Turbo 3 совсем не удивляет. Перед нами типичный представитель среднего класса с хорошими, но не самыми впечатляющими характеристиками.

Характеристики Redmi Turbo 3 Экран 6.67 дюйма, AMOLED (2712х1220), 120 Гц Основная камера 50 (OIS) + 8 МП Фронтальная камера 20 МП Процессор Snapdragon 8s Gen 3 Память 12/256, 12/512, 16/512 или 16/1024 ГБ Аккумулятор 5000 мАч Зарядка 90 Вт

Экран с разрешением 1.5K? Это мы уже видели в схожем по цене Redmi Note 13 Pro 5G. Камера с оптической стабилизацией? Да она есть даже в POCO M6 Pro — смартфоне до 20 тысяч рублей! Мощная зарядка на 90 Вт? Еще два года назад недорогой Redmi Note 11 Pro+ 5G предложил 120 Вт в комплекте. И в чем же тогда смысл телефона Redmi Turbo 3? Правильный ответ: в процессоре.

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Недорогой, но мощный смартфон

Процессор Snapdragon 8s Gen 3 — это слегка упрощенная версия самого мощного на сегодняшний день чипа от Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Недавно он дебютировал в Xiaomi Civi 4 Pro, но все-таки Redmi Turbo 3 — заметно более дешевый смартфон, где появление столь мощной однокристальной системы воспринимается как сенсация.

Чтобы понять, насколько мощным процессором является Snapdragon 8s Gen 3, давайте сравним его с другими чипами: передовым Snapdragon 8 Gen 3, прошлогодним Snapdragon 8 Gen 2 и одним из главных открытий 2024 года — Dimensity 8300-Ultra, который дебютировал в POCO X6 Pro. Просто взгляните, сколько баллов AnTuTu набирают эти процессоры:

Dimensity 8300-Ultra (1 464 228 баллов);

(1 464 228 баллов); Snapdragon 8 Gen 2 (1 532 713 баллов);

(1 532 713 баллов); Snapdragon 8s Gen 3 (1 754 299 баллов);

(1 754 299 баллов); Snapdragon 8 Gen 3 (2 087 940 баллов).

Получается, Redmi Turbo 3 мощнее всех прошлогодних флагманов, включая Xiaomi 13 Ultra, Galaxy S23 Ultra, OnePlus 11 и многих других. Ведь они базировались на процессоре Snapdragon 8 Gen 2, а он, как мы выяснили, заметно уступает Snapdragon 8s Gen 3 в синтетических тестах.

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Также Redmi Turbo 3 на процессоре Snapdragon 8s Gen 3 поддерживает передовые стандарты оперативной и постоянной памяти: LPDDR5X и UFS 4.0 соответственно. Следовательно, при должном уровне оптимизации он будет летать, как настоящий флагман 2024 года: хоть Galaxy S24 Ultra, хоть OnePlus 12.

Дата выхода и цена Redmi Turbo 3

Старт продаж Redmi Turbo 3 состоится 15 апреля. До этого дня жители Китая смогут оформить предзаказ. Цена Redmi Turbo 3 в зависимости от объема памяти составит:

12/256 ГБ — 1 999 юаней (~ 25 750 ₽);

— 1 999 юаней (~ 25 750 ₽); 12/512 ГБ — 2 299 юаней (~ 29 600 ₽);

— 2 299 юаней (~ 29 600 ₽); 16/512 ГБ — 2 499 юаней (~ 32 200 ₽);

— 2 499 юаней (~ 32 200 ₽); 16/1024 ГБ — 2 799 юаней (~ 36 100 ₽).

К сожалению, выход глобальной версии Redmi Turbo 3 не запланирован, так как вся Turbo-линейка ориентирована исключительно на китайский рынок. Впрочем, есть повод для сдержанного оптимизма. Скорее всего, еще неанонсированный смартфон POCO F6 окажется точной копией Redmi Turbo 3 по более высокой цене. Подобный вывод можно сделать исходя из того, что прошлогодний POCO F5 представлял собой ребрендинг Redmi Note 12 Turbo для глобального рынка.

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Новый смартфон Гарри Поттера от Xiaomi

Redmi Tubo 3 будет доступен в черном, зеленом и золотом цвете. При этом также на рынке появится Redmi Turbo 3 Harry Potter Edition — смартфон Гарри Поттера от Xiaomi.

Xiaomi делала подобную коллаборацию с франшизой Wizarding World, когда выпускала Redmi Note 12 Turbo Harry Potter Edition, однако спецверсия для Redmi Turbo 3 выглядит еще круче.

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Помимо вычурного дизайна Redmi Turbo 3 в стиле Гарри Поттера предлагает расширенный комплект поставки, включающий в себя:

подарочную упаковку;

2 чехла с тематическим оформлением;

стилизованные аксессуары от зарядного устройства до иголки для извлечения SIM.

Оболочка смартфона порадует эксклюзивными темами, а купить Redmi Turbo 3 Harry Potter Edition получится только в версии 16/512 ГБ. Стоить она будет 2 699 юаней (~ 34 800 ₽).