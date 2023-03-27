Xiaomi выпустила смартфон из Хогвартса. Что умеет Redmi Note 12 Turbo в дизайне мира Гарри Поттера

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Герман Вологжанин

Так повелось, что самые интересные смартфоны Xiaomi выходят в Китае. Там они дешевле и появляются раньше, чем на глобальном рынке. На этой неделе стартуют продажи нового смартфона Redmi Note 12 Turbo, имеющего лимитированную версию стиле фильмов о Гарри Поттере. Но интересен он далеко не только этим. Ведь Redmi Note 12 Turbo — самый мощный аппарат в среднеценовом сегменте, готовый надавать тумаков флагманам, которые в последнее время стоят непростительно много.

Xiaomi выпустила смартфон из Хогвартса. Что умеет Redmi Note 12 Turbo в дизайне мира Гарри Поттера. Смартфон в стиле вселенной Гарри Поттера мы видим впервые. Фото.

Смартфон в стиле вселенной Гарри Поттера мы видим впервые

Смартфон в стиле Гарри Поттера

О том, что Redmi Note 12 Turbo будет первым телефоном в стиле Гарри Поттера, стало известно накануне, когда китайские блогеры начали делиться своими приглашениями на презентацию новинки. Вместо стандартного для таких случаев набора аксессуаров Xiaomi они получили загадочную коробку, в которой нашлось место для шарфа, мантии, волшебной палочки, письма о поступлении в Хогвартс и ключа от SIM-лотка с надписью 9¾.

Смартфон в стиле Гарри Поттера. Содержимое фан-пака для презентации Redmi Note 12 Turbo Harry Potter Edition. Фото.

Содержимое фан-пака для презентации Redmi Note 12 Turbo Harry Potter Edition

Предположения тут же подтвердились официальными постерами, анонсирующими новинку Redmi Note 12 Turbo Harry Potter Edition. Но, разумеется, коллаборация с франшизой Wizarding World — это мелочь, направленная исключительно на привлечение поклонников вселенной Гарри Поттера. Всем остальным намного интереснее технические характеристики Redmi Note 12 Turbo, и здесь нет места мелочам.

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Характеристики Redmi Note 12 Turbo

Линейка Redmi Note 12 была анонсирована еще в октябре 2022 года. В Китае она представлена четверкой моделей:

  • Redmi Note 12 5G;
  • Redmi Note 12 Pro;
  • Redmi Note 12 Pro+;
  • Redmi Note 12 Pro Discovery Edition.

Все «прошки» оснастили процессором Dimensity 1080, а отличия заключаются только в сенсоре основной камеры и скорости зарядки. Смартфон Redmi Note 12 Turbo — модель, которая выбивается из общего ряда, хотя внешне выглядит вполне привычно: плоские грани, тонкий корпус (7,9 мм) и вырез в экране посередине. А что с начинкой?

Характеристики Redmi Note 12 Turbo. Есть и обычная версия Redmi Note 12 Turbo в не менее интересном дизайне. Фото.

Есть и обычная версия Redmi Note 12 Turbo в не менее интересном дизайне

ХарактеристикаRedmi Note 12 Turbo
Экран6,67 дюйма, AMOLED (2400х1080), 120 Гц
Основная камера64 (OIS)+ 8 + 2 Мп
ПроцессорSnapdragon 7+ Gen 2
ПамятьДо 16 Гб + 1 Тб
Аккумулятор5000 мАч
Зарядка67 Вт
Толщина7,9 мм
Вес181 грамм

Новый смартфон Xiaomi оснащен 6,67-дюймовым AMOLED-экраном с частотой 120 Гц, в чем нет ничего удивительного. Однако его рамки настолько тонкие, что его решили сопоставить с дисплеем iPhone 14. Вы же понимаете, кто побеждает в этом сравнении?

Характеристики Redmi Note 12 Turbo. Рамки тоньше, чем у iPhone 14. Фото.

Рамки тоньше, чем у iPhone 14

Помимо прочего матрица поддерживает ШИМ на частоте 1920 Гц, который незаметен человеческому глазу. Словом, мерцание совсем не должно ощущаться. А вот что можно почувствовать, так это насыщенность 12-битной матрицы и эффекты HDR10+.

В качестве основной камеры Redmi Note 12 Turbo использует 64-мегапиксельный сенсор от OmniVision. О новой матрице пока ничего не известно за исключением того, что она оснащена системой оптической стабилизации изображения. А вот вспомогательные модули не могут похвастать даже этим: ультраширик на 8 Мп и 2-мегапиксельная макро-затычка.

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Также разработчики уделили внимание второстепенным деталям. Смартфон оснащен X-осевым вибромотором, чипом Bluetooth 5.3, NFC, ИК-портом и разъемом для подключения проводных наушников. Но еще интереснее выглядит его процессор.

Недорогой мощный телефон

Redmi Note 12 Turbo работает на новом процессоре Snapdragon 7+ Gen 2. Он набирает свыше миллиона баллов в AnTuTu, а это — флагманский показатель, сопоставимый с результатами прошлогоднего чипа Snapdragon 8 Gen 1 из дорогих смартфонов.

Недорогой мощный телефон. Феноменальная производительность нового процессора. Фото.

Феноменальная производительность нового процессора

Мощный процессор дополняется оперативной памятью стандарта LPDDR5 и накопителем UFS 3.1. Причем в максимальной версии Redmi Note 12 Turbo предлагает 16 Гб ОЗУ и 1 Тб ОЗУ. И вот тут есть повод для зависти даже у владельцев флагманских смартфонов, чьи модели в большинстве случаев имеют 12/512 Гб в топовой конфигурации.

Где купить Redmi Note 12 Turbo

Презентация Redmi Note 12 Turbo состоится 28 марта. По ее окончании мы дополним наш материал, сообщив обо всех фишках грядущей новинки. Тогда же станет известна цена Redmi Note 12 Turbo, которая на текущий момент держится в секрете. Предварительно, он должен стоить менее $300 (~ 23 000 ₽).

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Купить Redmi Note 12 Turbo получится только в Китая, так как эта модель предназначена исключительно для внутреннего рынка. Тем не менее, совсем скоро смартфон появится на AliExpress. Но перед покупкой обязательно прочитайте, чем отличается китайская версия Xiaomi от глобальной.

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