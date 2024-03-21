Xiaomi выпустила первый смартфон на Snapdragon 8s Gen 3. Он круче и дешевле многих Android-флагманов

В Китае состоялась презентация смартфона Xiaomi Civi 4 Pro, и для нас он является интересным сразу по нескольким причинам. Во-первых, потому что эту модель позиционируют как устройство, заточенное под нужды женщин. Во-вторых, из-за процессора Snapdragon 8s Gen 3, о котором многие из вас наверняка слышат впервые. Комбинация характеристик Xiaomi Civi 4 Pro и его демократичной цены делают из нового смартфона настоящего убийцу флагманов, но появится ли он в России?

Характеристики Xiaomi Civi 4 Pro

В отличие от других смартфонов Xiaomi Civi, новая модель облачена в корпус из стекла и металла, хотя в предыдущих версиях рамка была выполнена из пластика, что тактильно удешевляло устройство. При этом новинка сохранила традиционный для всей серии скромный вес (менее 180 граммов), а также двойную фронталку. Целиком характеристики Xiaomi Civi 4 Pro выглядят так:

Характеристики Xiaomi Civi 4 Pro Экран 6.55 дюйма, AMOLED (2750х1236), 120 Гц Основная камера 50 (OIS) + 12 + 50 МП Фронтальная камера 32 + 32 МП Процессор Snapdragon 8s Gen 3 Память 12/256, 12/512 или 16/512 ГБ Аккумулятор 4700 мАч Зарядка 67 Вт

Использование двух 32-мегапиксельных сенсоров Samsung S5K3D2 в качестве фронтальной камеры позволяет делать селфи с разным углом захвата в диапазоне от 78° до 100°. Также Xiaomi использует вспомогательный сенсор для реализации дополнительных функций вроде карманного зеркала с зумом. Однако на уровне системы двойная фронталка никак не обыгрывается. Так что рассчитывать на полноценный аналог Dynamic Island не стоит.

Задняя камера Xiaomi Civi 4 Pro представлена тройкой сенсоров:

Основной (OmniVision OV50E) — 50 МП, 1/1.55″, f/1.63, OIS;

(OmniVision OV50E) — 50 МП, 1/1.55″, f/1.63, OIS; Сверхширокоугольный (OmniVision OV13B10) — 12 МП, 1/3.06″, f/2.2, 120°;

(OmniVision OV13B10) — 12 МП, 1/3.06″, f/2.2, 120°; Телеобъектив (Samsung JN1) — 50 МП, 1/2.76″, f/1.98, 2x зум.

Набор сенсоров здесь примерно соответствует камерам известного смартфона Xiaomi 13T. То есть с хорошей основой соседствует довольно простой сверхширик без автофокусировки, а также простенький телевик с двукратным оптическим и 20-кратным цифровым зумом, но без оптической стабилизации.

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Экран Xiaomi Civi 4 Pro имеет небольшие скругления по краям и характеризуется высокой яркостью вплоть до 1400 нит на солнце и до 3000 нит в режиме HDR, а также повышенным разрешением. А вот аккумулятор не является откровением: типичные для относительно компактного устройства 4700 мАч с не самой быстрой зарядкой на 67 Вт.

Новый процессор Snapdragon 8s Gen 3

Самым интересным компонентом Xiaomi Civi 4 Pro, безусловно, является его процессор Snapdragon 8s Gen 3. Это упрощенная версия флагманского чипа Snapdragon 8 Gen 3 с несколькими изменениями:

тот же набор ядер с пониженной частотой;

установлен более простой видеоускоритель Adreno 735 (нечто среднее между графикой Snapdragon 8 Gen 1 и Snapdragon 8 Gen 2);

модем Snapdragon X70, позаимствованный у прошлогоднего Snapdragon 8 Gen 2;

сниженная с 4800 МГц до 4200 МГц частота работы оперативной памяти.

С учетом того, что Snapdragon 8s Gen 3 использует те же новейшие ядра, как и его старший брат, только с пониженной частотой, свежий процессор можно назвать оптимальной комбинацией производительности и энергоэффективности. Также чипсет Xiaomi Civi 4 Pro сохраняет все возможности искусственного интеллекта, а это позволяет рассчитывать на качество обработки фото, сопоставимое со Snapdragon 8 Gen 3.

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Согласно результатам слитых тестов Xiaomi Civi 4 Pro, в AnTuTu Snapdragon 8s Gen 3 набирает более 1 500 000 миллионов баллов. Это результат, сопоставимый с показателями производительности прошлогоднего флагманского чипа Snapdragon 8 Gen 2. То есть мощности процессора Snapdragon 8s Gen 3 будет с лихвой достаточно для игр, и совсем скоро он появится в смартфонах других производителей, включая HONOR, iQOO и realme.

Цена Xiaomi Civi 4 Pro

В зависимости от количества встроенной и оперативной памяти стоимость Xiaomi Civi 4 Pro в Китае составляет:

12/256 ГБ — 2 999 юаней (~ 38 300 ₽);

— 2 999 юаней (~ 38 300 ₽); 12/512 ГБ — 3 299 юаней (~ 42 100 ₽);

— 3 299 юаней (~ 42 100 ₽); 16/512 ГБ — 3 599 юаней (~ 45 900 ₽).

Если отталкиваться от китайских цен, Xiaomi Civi 4 Pro получился на 1 000 юаней (~ 12 750 ₽) дешевле флагмана Xiaomi 14 в версии на 8/256 ГБ, а также на 300 юаней (~ 3 850 ₽) выгоднее Redmi K70 Pro — самого доступного смартфона на Snapdragon 8 Gen 3. Более дорогие конкуренты немного мощнее Xiaomi Civi 4 Pro, но одновременно с этим не могут похвастать настолько продвинутой фронталкой и предлагают примерно сопоставимые возможности основной камеры.

Когда выйдет глобальная версия Xiaomi Civi 4 Pro

Выход глобальной версии Xiaomi Civi 4 Pro не планируется, так как линейка «Civi» ориентирована исключительно на китайский рынок. Вместе с тем существует вероятность, что Civi 4 Pro появится за пределами Поднебесной и в России под именем Xiaomi 14 Lite, ведь прошлогодний Xiaomi 13 Lite — это переименованный Xiaomi Civi 2 с небольшим даунгрейдом в области камеры.

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Как бы то ни было, информация о смартфоне Xiaomi 14 Lite не подтверждена, а его цена с высокой долей вероятности окажется выше стоимости Xiaomi Civi 4 Pro, даже несмотря на возможное упрощение отдельных характеристик. Конкретику мы получим ближе к выходу Xiaomi 14 Lite, который, предположительно, состоится летом 2024 года.