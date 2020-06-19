Samsung запатентовала подвижную камеру для смартфонов нового поколения

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Артем Сутягин 0

Пока многие китайские производители просто стараются придумать, как напихать в камеру смартфона как можно больше всего, чтобы на каждое фокусное расстояние был свой объектив, некоторые другие компании идут своим путем. Например, Huawei (хоть она и китайская) старается делать упор на размер сенсора. Samsung тоже идет своим путем и часто пытается предложить что-то новое. Например, сенсор с разрешением больше 100 Мп. У меня к нему особое отношения и я не склонен преувеличивать его значимость, но вот новая наклонная камера, которую компания не так давно запатентовала, действительно вызывает интерес. Она может вывести камеры на новый уровень хотя бы даже из-за того, что такого просто не было. Она может быть хуже, лучше или без изменений, но она однозначно будет новой.

Камера — это самая важная часть смартфона для большинства пользователей.

Важна ли камера смартфона

В настоящее время, когда мы видим телефон с одной камерой, у нас даже нет мыслей, что он может стоить дороже 10 000 рублей. Исключением являются только пара моделей iPhone и Google Pixel 3a. С ходу даже не получится придумать больше примеров.

Что такое апертура и почему она важна для камеры телефона

Зато есть примеры обратного, когда Jinga предлагает смартфон за 4000 рублей, на коробке которого гордо красуется ”Dual Camera Design”. Это не значит, что у смартфона две камеры. У него просто два окошка камеры, в одном из которых находится сенсор, а в другом — просто картинка сенсора, то есть муляж. Здорово, правда? Это даже не тот случай, когда вместо второго модуля вставляют вспышку. Это хотя бы не обман, а дизайнерский ход, который, впрочем, имеет вполне понятный смысл.

Более дорогие устройства должны обязательно иметь минимум три камеры, иначе покупатель просто откажется от них. Даже iPhone уже выпускается с тремя камерами, что не свойственно для него.

Новая камера Samsung

На фоне всего этого Samsung, судя по всему, решила пересмотреть свой подход к камере и не гнаться за большим количеством сенсоров, а сделать ставку на технологичное решение конструкции камеры, а не количества окошек или разрешения сенсора. Теперь камера должна стать наклонной.

Такой патент нам нужен!

Полный патент можно найти здесь, а выше вы видите самое интересное из того, что в нем есть — собственно, саму конструкцию камеры. На картинках видно, что Samsung пытается сделать. Линзы камеры расположены плоско, когда в них нет необходимости, но затем они могут наклоняться назад и вперед, когда это необходимо. Наклон не является какой-то мистической особенностью и в этом есть вполне конкретный смысл. Так создаются различные точки зрения. Теоретически это может резко менять изображения, которое захватывает телефон. Можно добиваться или интересных эффектов искажения, или просто расширять поле зрения, делая снимок почти панорамным.

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В одном из положений изображение может получиться в стиле объектива ”Рыбий глаз”. Так же при помощи специальной обработки аппаратными и программными средствами смартфона можно добиваться даже увеличения разрешения снимка без необходимости установки более сложного сенсора.

Как будет работать новая камера Samsung

Пока точно сказать, как будет реализована работа камер, нельзя, так как это только патент, но скорее всего, если задумка будет реализована, нас ждет что-то действительно интересное. Нигде не сообщается ничего о том, что модули такой конструкции будут снимать то или иное изображение. Так же не сообщается, как будет реализован механизм изменения угла расположение самих модулей. В данной ситуации мы можем только предположить, что они смогут двигаться сами за счет встроенных приводов. Это было бы куда более логичным решением, чем иной вариант, при котором надо все делать руками. В этом случае камере было бы сложнее обрабатывать изображение и изменение стало бы очень сложным. Элементарно, оно бы приводило к заляпыванию объективов.

Вот должно это быть интересным.

Когда выпустят смартфон с подвижной камерой/h2>

На данный момент мы не можем говорить о том, в каком смартфоне появится эта система и когда это будет. Понятно только одно — Samsung интересуется такой технологией и допускает, что она или кто-то другой выпустят ее на рынок.

Почему Samsung может, но не хочет поставлять чипы Huawei

Тут надо понимать еще и специфику таких камер. Во-первых, они будут двигаться, а это лишние элементы, которые могут повлиять на защиту от воды или просто сделать смартфон менее защищенным от падений. Я уже не говорю про грязь, которая может попадать под камеры.

А еще камер будет шесть.

Во-вторых, использование такой конструкции приведет к увеличению толщины смартфона. Можно обойтись без этого, но тогда надо что-то решать с нынешними компонентами или современными камерами. Камерам уже сейчас тесно в корпусе устройств, из-за этого они и полезли, как прыщи, наружу. Что же будет, если камеру выделить в отдельный корпус (а он должен быть) и заставить ее двигаться?

Все это очень интересно и загадочно, но зато теперь, когда мы попросим рассказать в нашем Telegram-чате, какую камеру смартфона вы бы хотели увидеть в новой модели, у вас будет направление, в котором надо думать. Думать будет и Samsung. С большой долей вероятности можно говорить о том, что такой камеры не будет еще минимум года два, но, как говорится, поживем увидим. Пока это только патент.

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